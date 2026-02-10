Хохлятский «Owl» (в переводе с английского — «сова»), он же южноафриканский Mbombe 4 — самый компактный и молодой представитель семейства колесных БТР, разработанных Paramount Group. Линейка состоит из Mbombe 4, Mbombe 6 и Mbombe 8 — конструктивно унифицированных БТР с колесной формулой 4х4, 6х6 и 8х8 соответственно. Mbombe 4 — впервые был представлен публике в 2019 году. Первым заказчиком стала Саудовская Аравия.

Имя Mbombe машины получили то ли в честь богини-матери всего живого в пантеоне африканской народности банту, то ли в память о вожде племени митсого, до последнего сопротивлявшегося колонизации Габона Францией перед Первой мировой войной.

Как бы то ни было, но «фишка» юаровских Mbombe в том, что плиты брони тут скреплены болтами, а не сварены, как у большинства натовских аналогов. Это здорово способствует продвижению Mbombe на иностранных рынках, поскольку Paramount Group делает ставку на создание сборочных предприятий на территории страны-заказчика.

Так было в Казахстане, наладившего у себя выпуск Mbombe 8 под названием Barys-A 8x8. А в Индии Mbombe 4 делают под наименованием Kalyani M4. Судя по всему, хохлы из Military Armored Company HUB тоже договорились с Paramount о сборке в «стране 404» африканских машин под наименованием «OWL». Любопытно, что до сих пор HUB не имела вообще никакого опыта изготовления бронетехники.

Судя по ее сайту, пока формочка известна как сборщик БЭК (безэкипажных катеров), что и понятно: комплектующие для такой техники практически целиком поступают хохлу из стран НАТО. Собственно, так оно будет и с Mbombe 4. Разве что вооружат «южноафриканца» чем-то своим. Например, боевым модулем с 30-мм автопушкой «Спица» ‑ копией советской 2А42.

При этом в истории Mbombe 4 на Украине есть любопытный аспект. Мало кто знает, что в распоряжении ВСУ единственный экземпляр его «старшего брата» Mbombe 6 (трехосный БТР) находится с самого начала СВО. Paramount Group отправила хохлу эту машины для испытаний и ознакомления. И с началом СВО потребовало вернуть его назад. Но что вороватые «бандеры» ожидаемо отказали, сославшись на сложности транспортировки морем. Хотя зерно, растительное масло и прочие экспортные товары судами из Одессы в Европу, Африку и Азию вывозилось более чем успешно.

Качать права Paramount тогда не стал и, судя по всему, правильно сделал: появился шанс подзаработать на снабжении ВСУ своими боевыми машинами. Которые, судя по характеристикам, превосходят очень многие образчики аналогичной техники, произведенной в странах НАТО.

Owl/Mbombe 4 — полноприводный MRAP, сконструированный по схеме капотного грузовика с габаритами 5890х2600х2450 мм. Обращает на себя внимание крайне малая для такого типа машин высота кузова. Это благодаря не V-образному (как у всех MRAP), а плоскому днищу. Скосы «брюха» призваны отклонять в стороны ударную волну при подрыве мины под машиной.

У всех Mbombe днище плоское, но несмотря на это производитель гарантирует защиту экипажа при подрыве 10 кг взрывчатки, и до 50 кг — рядом с машиной. Броня, и даже остекление кабины водителя(!), выдерживают обстрел бронебойно-зажигательными пулями 14,5-мм пулемета КПВТ с дистанции 200 метров. И это, по уверениям маркетологов Paramount Group, без применения навесной дополнительной брони.

Боевой вес Mbombe 4 — порядка 16,7 тонн. В кабине, помимо водителя, размещаются командир и оператор дистанционно-управляемого боевого модуля на крыше. Десантный отсек принимает до восьми человек или до 2300 кг груза. Пехотинцы попадают сюда по откидной аппарели с электроприводом в кормовой бронеплите. В движение аппарат приводит 457-сильный турбодизель Cummins и АКП-6 Allison. С ними машина на ровной дороге разгоняется до 140 км/ч.

Таким образом, Mbombe 4, переродившись в Owl, может стать практически лучшим MRAP из тех, что когда-либо попадали в руки ВСУ. Все хорошо, но, как всегда, есть один нюанс. Последние удары российских ракет и беспилотников по украинской электроэнергетике вынудили большинство тамошних предприятий резко сократить выпуск продукции. В том числе и военной.

Собственно, уничтожение хохлятских электростанций и энергетической инфраструктуры — это не для того, чтобы Киев замерз. Просто нам жизненно важно придушить на корню местную оборонную промышленность и логистику. В таких условиях запускать отверточную сборку новой боевой техники, из привезенных из ЮАР комплектующих? Ну-ну...