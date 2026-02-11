«Соболь» по-итальянски: хохлы вооружили Iveco VM 90 пулеметами «Максим»

В конце 1980-х итальянские генералы задумали оснастить армию легким колесным ТС для перевозки личного состава и всяческих грузов. Машины хотелось получить быстро, за небольшие деньги и в большом количестве. Лучше всего на такой запрос смогла ответить компания Iveco. Инженеры взяли за основу коммерческий фургон Iveco Daily и на его базе построили военное шасси, способное тащить до 5000 тонн полезной нагрузки — кабину, кузов, людей в нем и т.д.

Такой подход позволил быстро наладить выпуск первых серийных экземпляров Iveco VM 90. Получилось что-то вроде полноприводного газовского «Соболя», но выглядящего так, словно его обтесали топором и поставили на здоровенные внедорожные колеса. Первые экземпляры модели начали поступать в распоряжение подразделений итальянской армии уже в 1992 году.

Машинка оказалась удачной. Настолько, что Iveco Defence Vehicles только на момент 2020 года выпустила порядка 15 000 VM 90. Из которых изрядное количество ушло на экспорт. Несколько «итальянцев» как-то даже засветились на вооружении монгольских ВС! Кроме того, «девяностый», судя по всему, выпускается до сих пор. Что свидетельствует о востребованности этого «Соболя» по-итальянски до сих пор.

Модель выпускается в трех модификациях. Первая — VM 90T Torpedo: фактически грузовичок с тентованным кузовом и металлической двухместной кабиной. Вторая — VM 90P Protetto: однообъемный легкий броневик с защитой лишь от 7,62-мм пуль. Третья — VM 90А Ambulanza (санитарный): фактически фургон с кузовом, оборудованным для транспортировки двух лежачих больных.

Какое количество «итальянцев» в итоге оказалось на Украине, сказать сложно. В прессе на начальных этапах военных действий проскакивала цифра в 45 единиц. На самом же деле их счет может идти на сотни — с учетом продолжающегося выпуска модели в Италии. Судя по просачивающимся в Сеть фото «хохлятских» VM 90, большинство из них относятся к типу Torpedo, то есть это — «грузовики». Что логично. Отправлять в «страну 404» броневики Protetto нет никакого смысла. Их символическая броня годится лишь для полицейских операций. Для участия в полноценных боевых действиях они не годятся совершенно.

Iveco VM 90 имеет скромные, по меркам военно-транспортной техники, разумеется, габариты: 4500х2000х2483 мм. Цельнометаллический фургон «Соболь» почти на 30 сантиметров длиннее! Паспортная снаряженная масса VM 90T Torpedo — 2,8 тонны. Грузоподъемность — до 1,5 тонн. Машина способна буксировать прицеп весом в те же 1,5 тонны.

Силовой агрегат — 2,5-литровый рядный четырехцилиндровый турбодизель серии Sofim 8140. Он развивает 103 л. с и работает в паре с МКП-5. Привод — постоянный полный. Раздаточная коробка — с понижающей передачей. В обеих осях есть блокировки межколесных дифференциалов. Кабина — двухместная. В кузове на лавках вдоль бортов могут разместиться до восьми человек.

В стандартное оснащение входит площадка под пулеметную турель на тыльной стороне кабины: можно установить крупнокалиберный 12,7-мм пулемет. Но, судя по фото, ВСУ не стали пользоваться этой опцией, поскольку штатная турель не предназначена для стрельбы по воздушным целям. Они разместили турель собственной конструкции примерно по центру кузова VM 90.

На ней можно усидеть спарку из двух пулеметов системы «Максим». Это оружие морально устарело еще до начала Великой Отечественной войны. Наши предки воевали с гитлеровскими войсками этой тяжеленной «бандурой» (со станком и залитой в кожух ствола охлаждающей жидкостью «Максим» весит под 70 кг) не от хорошей жизни.

Даже интересно, из каких закромов хохол откопал этих «старичков». В принципе, для стрельбы по низколетящей относительно тихоходной «Герани» или «Гербере» и этот пулемет образца 1941 года сойдет. Дальности для более-менее эффективной стрельбы 7,62-мм винтовочным патроном в 1000 метров должно хватать — если удачно разместить машину с пулеметной турелью на маршруте ее пролета. Суммарная скорострельность пары «Максимов» — до 1200 выстрелов в минуту. То, что после отстрела 600 патронов ствол перегревается и охлаждающая жидкость вскипает, конечно, неприятно. Но можно же залить свежую и холодную «охлаждайку»! В общем — «сойдет для сельской местности».

Правда, такая вот малокалиберная ПВО с использованием легких пулеметных установок на небольших грузовиках типа VM 90T Torpedo и гражданских пикапах в последнее время заметно снизила свою эффективность. Прежде всего потому, что в массовую серию пошли «Герани» с реактивным, а не винтовым движителем. Они летят существенно быстрее предшественников, оснащенных мотоциклетными движками. Что здорово снижает вероятность попадания из пулемета с земли.

Кроме того, маршруты пролета «Гераней» меняются и строятся так, чтобы обходить стороной места вероятного размещения мобильных огневых групп с пулеметами на автомобилях. Удары, нанесенные в начале февраля российскими дальнобойными беспилотниками и ракетами по украинской электроэнергетике, продемонстрировал, что до целей добралось подавляющее большинство «Гераней» — с самым плачевным результатом для нашего врага. Так что все это «хохлятское народное творчество» с импровизациями из иностранного автотранспорта и замшелых пулеметов погоды в украинском небе все равно не сделает.