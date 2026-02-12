США, несмотря на громкие заявления о своем желании как можно скорее прекратить конфликт между Россией и Украиной, на самом деле не унимаются, всячески помогая укронацистам продлить это противостояние. В частности, по полной программе шлют им запчасти для своих «недобитков» — выходящих из строя в том числе и с активной помощью российской армии танков Abrams, Bradley и систем HIMARS.

Так, Госдеп США утвердил на днях продажу очередной партии вооружений режиму наркофюрера в рамках программы Foreign Military Sales. Сумма — 185 миллионов долларов. Пакет, зарегистрированный под кодом DSCA 25-105, уже направлен в Конгресс для окончательного «одобрямса». И это после того, как американский президент еще в марте 2025-го вроде как остановил подобные поставки.

Причем, если разобраться, за формальными цифрами и бюрократическими аббревиатурами скрывается нечто большее, чем очередной подгон ВСУ высокоточных ракет или бронемашин. Речь идет о Class IX — категории, которую в Пентагоне называют «ремонтной артерией» любой армии мира.

В перечне номенклатуры, включенной в Class IX, входят двигатели, трансмиссии, прицелы, оптика, гидравлика, элементы ходовой части, радиостанции и десятки тысяч других позиций, без которых самая совершенная техника превращается в груду неподвижного металла. Для ВСУ эти поставки означают не «тыловое обеспечение», а, как ни крути, наращивание прямой огневой мощи ее подразделений на «ленточке».

Ведь тот же Abrams, лишенный, скажем, стабилизированного прицела или турбинного блока, не может вести бой на скорости. Bradley с разбитым катком или перегоревшей электроникой турели не высадит десант под огнем. А 155-мм гаубица M777 с вышедшим из строя цифровым модулем наведения превращается в обычную пушку позапрошлого века.

Напомним, что по оценкам западных военных аналитиков, на сегодняшний день в распоряжении бандеровцев имеется эксплуатируют 31 танк Abrams, более 300 БМП Bradley, свыше 400 БТР Stryker, почти тысячу бронетранспортеров M113, 40 установок HIMARS и свыше 200 M777.

И каждое из этих семейств требует специфического обслуживания, не говоря уж о ремонте. Скажем, автоматическая пушка Bradley нуждается в регулярной замене механизмов досылания, а HIMARS, при всей своей мобильности, зависит от исправности гидравлики подъемного механизма и цифровых блоков системы управления огнем.

При этом янки, не отправляя в зону боевых действий своих ремонтников, более чем активно шлют в адрес ВСУ те самые «расходники», без которых невозможно поддерживать их «машины убийства» в должной боеготовности. По сути, речь идет о переводе хохлятской армии с режима «каннибализации» — когда одну подбитую машину разбирают, чтобы починить две другие — на предсказуемый конвейер восстановления.

В современных боевых действиях, когда дрон-камикадзе может выжечь оптику командирской панорамы за секунду, а осколки мины перебивают жгуты электропроводки, логистика становится полем боя не в переносном, а в прямом смысле.

И очередные 185 млн «баксов», вложенные администрацией «миротворца» Трампа в ремкомплекты исправно выводимой нашими военными американской техники, стоящей на вооружении хохла — это ставка НАТО на то, что бандеровцы смогут возвращать в строй неисправные машины быстрее, чем мы успевает этим воспользоваться.

То есть, по сути, США всячески поддерживают войну на истощение, которая выигрывается не только на передовой, но и в мастерских, где меняют турбины, калибруют прицелы и варят «порванную» броню. Без их Class IX самый совершенный танк — лишь мишень, что регулярно доказывают российские дроноводы. С ним — боевая единица, способная завтра снова идти в атаку.

Поэтому очень хочется верить, что наши массированные удары последних недель по территории «страны 404» успешно уничтожают не только ее энергосистему, логистику и живую силу, но и ремонтные мастерские и цеха, где «Абрамсам» и «Бредли» дают вторую жизнь...