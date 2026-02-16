Иногда они возвращаются: ВСУ пустили в бой остатки шведских бронестаричков

После «курской авантюры» ВСУ в 2024-2025 годах, в которой российскими солдатами было перемолото несколько тысяч единиц украинской боевой техники всех видов, многие уж и не ожидали увидеть на фронте шведский БМП Pansarbandvagn 302 (Pbv 302). Однако сейчас стало ясно, что какая-то часть их них тогда уцелела. Чтобы сгореть уже в запорожских степях зимой 2026-го.

В военкорских ТГ-каналах в последние дни вновь замелькали настоящие военные раритеты — горящие шведские Pbv 302. Дело в том, что укронацисты решились на небольшой «контрнаступ» на стыке Запорожья и Днепропетровской области. Причем, в данном случае явно преследуется единственная цель: замедлить движение наших войск на запад. Мешать освобождению временно контролируемых бандеровцами частей Донбасса и Запорожья призвана собранная с миру по нитке бронегруппа, в которой, помимо танков Abrams и Leopard вместе с БМП Bradley, замечены и шведские Pansarbandvagn 302.

Судя по всему, задуманное у хохла выходит — так себе. И брошенные в «наступ» Pbv 302 чувствуют себя не очень хорошо под ударами российских беспилотников. Несмотря на внушительный обвес из противодроновых решеток, горят они как миленькие. В общем камбэк у «шведов» получился довольно печальный. Хотя, возможно, хохол решил уж на этот раз наверняка потратить это старье и окончательно забыть о его существовании.

Хотя стараться в этом направлении ВСУ пришлось изрядно. Дело в том, что Швеция весной 2024 года вытащила и отправила на Украину со своих армейских складов хранения все имевшиеся там Pansarbandvagn 302 в количестве 239 единиц. Последний Pbv 302 оказался в тамошних «запасниках» в 2018 году, когда местная армия окончательно перешла на БМП Strf 90 (CV90).

Но, согласитесь, что даже с учетом преклонных лет 302-го, более двух сотен бронированных машин на поле боя — это серьезно. Тем более, что на Украине типичная задача бронемашины ВСУ — не ходить в наступления на позиции противника, а просто доставлять на передовую очередные порции «пушечного мяса» и разного рода боеприпасов. В этом смысле Pbv 302 более чем адекватен стоящим перед стандартным хохлятским БТР/БМП/MRAP задачам.

Гусеничное шасси и относительно небольшая масса обеспечивают машине высокую проходимость. Легкобронированный корпус защищает экипаж от огня стрелкового оружия и осколков. Конструктивная фишка — мотор и трансмиссия, спрятанные под полом — существенно повышает шансы на выживание людей, находящихся внутри при подрыве на мине.

Ну и еще немаловажно то, что Pbv 302 — техника, давным-давно списанная вчистую. А потому практически бесплатная. Хотя мы не удивимся, если когда-нибудь выяснится, что хохлы в связке с кучкой шведских коллег, «отмыли» себе в карманы изрядную сумму — заплатив якобы втридорога за скандинавских «военных пенсионеров».

Так что же представляет собой наш «швед»? Его габариты — 5350х2860х2500 мм. Боевой вес — менее 13,5 тонн. Максимальная грузоподъемность — до 2000 кг. Оснащение дополнительной навесной броней штатно не предусмотрено. Но хохлы приваривают к корпусу Pbv 302 всевозможные решетки («мангалы»), защищающие от FPV-дронов.

Под полом БМП размещены дизельный шестицилиндровый Volvo-Penta THD 100B мощностью 270 л.с. и механическая 8-ступенчатая КП модели Volvo-Penta T60. Максималке по шоссе — 75 км/ч. Для 1966-го, когда этот гусеничный агрегат встал на вооружение шведской армии, не плохо. Корпус сварен из двухслойной стальной брони с полостями между листами, что, во-первых, дает ТС способности плавать и, во-вторых, несколько снижает последствия от попадания кумулятивных снарядов.

Экипаж состоит из трех человек. Водитель размещен в передней части корпуса по центру. Сзади от него располагается командир (правее) и стрелок (левее). Над головой последнего в крыше корпуса устроена поворотная башенка (ручной привод) с 20-мм автоматической пушкой модели Hispano Suiza HS 804 (до 500 выстрелов в минуту).

Такие оружие в свое время снимали со списываемых в утиль шведских истребителей Saab J-29 Tunnan и вооружали ими Pbv 302. В десантном отделении может разместиться до девяти солдат. Вход и вход идет либо через две распашные двери в кормовом листе, либо через пару люков с гидроприводом в крыше.

Броневик выпускался до 1971 года. В общей сложности было изготовлено 660 «триста вторых» в разных модификациях: как стандартных линейных БМП, так и командно-штабных, санитарных и машин артиллерийской разведки и управления.

Карьера Pbv 302 пришлась на времена «холодной войны». Максимально опасные миссии, которые эта БМП повидала на своем веку — «миротворческие» операции НАТО на территории бывшей Югославии. Зато финал ее карьеры оказался более чем суровым — в горниле полномасштабных боевых действий в зоне СВО, спустя более чем полвека со дня рождения модели.