Броня СВО: Россия наращивает выпуск БМП-3 с защитой от дронов и мин

Госкорпорация «Ростех» подтвердила отгрузку МО РФ очередной партии боевых машин пехоты БМП-3, заявив, что январское производство 2026 года превысило плановые показатели на сорок процентов. При этом единственная серийная гусеничная машина этого класса в российском ОПК получает пакет модернизации, продиктованный жесткими реалиями СВО.

Как сообщают представители компании, новые машины учитывают четырехлетний опыт специальной военной операции. И теперь стандартная комплектация включает усиленную противоминную защиту днища, дополнительные элементы противоосколочной защиты в лобовой и кормовой проекциях корпуса, а также бортовые экраны и решетчатые конструкции для противодействия кумулятивным боеприпасам.

Однако ключевым отличием от машин первых партий стала интеграция новых средств радиоэлектронной борьбы: заводские установки призваны подавлять каналы управления FPV-дронов, которые остаются одной из главных угроз для тяжелой техники в условиях современного боя.

В основе концепции БМП-3 (разработана в конце 1970-х-начале 1980-х годов и с тех пор постоянно модернизируется) по-прежнему лежит мощное комбинированное вооружение. 100-миллиметровое орудие 2А70, спаренное с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и тремя пулеметами, позволяет машине уничтожать как долговременные огневые точки и легкобронированную технику, так и низколетящие воздушные цели благодаря углу подъема ствольной группы до 60 градусов. Боекомплект включает управляемые ракеты и осколочно-фугасные выстрелы, что превращает БМП-3 в универсальное средство огневой поддержки пехоты на поле боя.

Усиление защиты напрямую отражает современную тактику использования любых танков, БТР и БМП в военных конфликтах. В условиях плотного минирования больших территорий и тотального господства в воздухе дронов, даже частично разминированные проходы не гарантируют безопасность, что объясняет внимание инженеров к выживаемости экипажа и десанта при подрыве.

Противоосколочная защита кормы броневика призвана снизить потери при артналетах, часто накрывающих технику в момент спешивания личного состава. Заявленные маскировочные средства и комплекты защиты верхней полусферы защищают машину от ударов барражирующих боеприпасов, атакующих ее в самую уязвимую точку — крышу моторно-трансмиссионного отделения и башни.

По оценкам ряда военных экспертов, в том числе и вражеских, именно наращивание производства БМП позволяет нашим военным сохранять и даже наращивать свой ударный потенциал. Дай Бог!