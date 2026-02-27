Госкорпорация «Ростех» передала Министерству обороны новую партию зенитных управляемых ракет для зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», включая малогабаритные перехватчики, позволяющие довести боекомплект одной боевой машины до 48 готовых к пуску ракет. Решение, рожденное боевым опытом, превращает такой комплекс в мощный щит противодронной и противоракетной обороны, способный выдерживать массированные вражеские налеты без немедленной необходимости в перезарядке.

Современное поле боя предъявляет к средствам противовоздушной обороны требования, которые еще несколько лет назад казались теоретическими. Массированное применение беспилотных летательных аппаратов, барражирующих боеприпасов, крылатых ракет и управляемых авиабомб в рамках одного комбинированного налета ставит перед расчетами ПВО задачу, в которой решающим фактором становится не столько дальность поражения, сколько объем боекомплекта, то есть способность вести огонь достаточно долго, чтобы отразить волну за волной, не оставив защищаемый объект без прикрытия. Именно этот вызов определил логику новой поставки, осуществленной холдингом «Высокоточные комплексы».

Партия включает два типа боеприпасов. Первый — штатные ракеты семейства 57Э6, двухступенчатые без собственной головки самонаведения. В конфигурации «Панцирь-С1М» базовая ракета 57Э6-Э обеспечивает поражение целей на дальностях от 1,2 до 20 км и в диапазоне высот от 15 метров до 15 километров. Усовершенствованный вариант 57Э6М-Э раздвигает эти границы до 30 км по дальности и 18 километров по высоте.

Скорость ракеты достигает 1700 метров в секунду, а максимальная скорость поражаемой цели составляет порядка 1000 метров в секунду — параметры, полностью соответствующие кинематике крылатых ракет, управляемых боеприпасов и противорадиолокационных ракет на конечном участке траектории. «Ростех» неоднократно указывал, что в боевых условиях «Панцирь» поражал оперативно-тактические ракеты ATACMS, крылатые ракеты Storm Shadow и высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, подчеркивая тем самым, что комплекс давно вышел за рамки узкоспециализированного средства ближней зоны и превратился в полноценную систему борьбы с высокоточным оружием в условиях реальной войны.

Второй тип — малогабаритные зенитные ракеты-перехватчики ТКБ-1055, известные также под индексом 19Я6. Их назначение принципиально иное. Эти боеприпасы спроектированы специально для уничтожения малоразмерных целей с малой эффективной площадью рассеяния в ближней зоне, где беспилотники и барражирующие боеприпасы создают наибольшие трудности для классических зенитных средств.

Зона поражения малогабаритной ракеты составляет от 0,5 до 7 км по дальности и до 5 км по высоте. Этот конверт не призван заменить 57Э6 — он предназначен для того, чтобы господствовать в плотном «дронном поясе» вокруг защищаемого объекта, где цели появляются в большом количестве, на малых высотах и зачастую в столь коротких временных окнах, что малый боекомплект и высокая стоимость каждого выстрела становятся критическими уязвимостями.

Цифра «48» достигается не за счет новой пусковой установки, а благодаря конструктивному решению в области компоновки. Штатная боевая машина «Панцирь» несет 12 транспортно-пусковых контейнеров. Каждый контейнерный слот, отведенный под малогабаритную ракету, оснащается модулем счетверенной упаковки: одна стандартная ячейка вмещает четыре перехватчика. Таким образом, при полной загрузке малогабаритными ракетами боевая машина располагает 48 готовыми к пуску боеприпасами.

Однако в «Ростехе» подчеркивают, что реальное соотношение штатных и малогабаритных ракет на конкретной машине варьируется в зависимости от характера угрозы. Это тактически важная гибкость: расчет, прикрывающий позицию зенитной ракетной системы С-400 от крылатых ракет и противорадиолокационных средств поражения, сохранит больше ракет 57Э6, тогда как подразделение, работающее в условиях постоянного давления малых беспилотников, максимально заполнит пусковую малогабаритными перехватчиками, чтобы поддерживать высокий темп стрельбы без постоянного подвоза боеприпасов.

Понять, как новый боекомплект встраивается в боевую работу, невозможно без учета системы управления огнем «Панциря». Комплекс является многоканальным, с командным наведением ракет. Обзорная радиолокационная станция обнаруживает и сопровождает до 40 целей одновременно. Многофункциональная станция наведения обеспечивает одновременное сопровождение и обстрел до четырех целей с наведением до четырех ракет.

Оптико-электронный канал предоставляет дополнительный контур сопровождения и наведения в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия. Малогабаритная ракета не увеличивает автоматически число одновременно обстреливаемых целей — она увеличивает количество огневых циклов до перезарядки. Именно это является решающим преимуществом при отражении волновых атак малых дронов, когда расчет вынужден вести стрельбу на протяжении минут и часов, раз за разом поражая цели, появляющиеся на малых дальностях и высотах.

Наиболее значимый сдвиг, который несет в себе новая поставка, лежит в плоскости экономики и устойчивости обороны. Бандеровцы целенаправленно стремятся истощить боекомплект российских зенитных средств дешевыми беспилотниками, чтобы создать бреши для последующего удара высокоточным оружием. Конфигурация «Панциря» с 48 ракетами дает уверенность в том, что внутренний рубеж обороны способен поглотить дроновый рой, не расходуя при этом дорогостоящие и более дальнобойные боеприпасы.

Логика боевого построения смешанных батарей выстраивается естественным образом: машины с преобладанием малогабаритных перехватчиков располагаются ближе к защищаемому объекту и работают по массовым малоразмерным целям, тогда как машины с полным комплектом ракет 57Э6 занимают позиции, позволяющие перехватывать скоростные и высотные цели на дальних подступах. На тех ТС, которые сохраняют 30-миллиметровые автоматические пушки, артиллерийское вооружение обеспечивает последний рубеж огня на дальностях до четырех километров, где критическое значение приобретают время реакции и глубина боеукладки.

Передача новой партии ракет свидетельствует о том, что Россия перевела боевой опыт в промышленную плоскость. Малогабаритный перехватчик — не выставочный экспонат и не опытный образец, а серийный боеприпас, производственная цепочка которого уже обеспечивает плановые поставки в действующие подразделения. «Ростех» ранее представлял вариант «Панциря», оптимизированный специально для отражения массированных атак беспилотников, прямо описывая 48 малогабаритных ракет как недорогие боеприпасы для борьбы с малыми БПЛА. Нынешняя поставка подтверждает: замысел реализован, конвейер работает, войска получают то, что им необходимо на передовой.

Иными словами, русская военная мысль в очередной раз продемонстрировала способность не просто реагировать на изменение характера угроз, но и формировать системный ответ — от тактической концепции до серийного производства и войсковой эксплуатации. Сорок восемь ракет на одной машине — это не просто арифметика. Это философия обороны, в которой щит не должен треснуть раньше, чем закончится атака.