От канадских бандеровцев — украинским: к ВСУ едут заокеанские инженерные броневики

Как хохол будет использовать специфические защищенные машины Buffalo MPV

Канада как страна, куда после Великой Отечественной войны сбежали тысячи бандеровцев, с 2022 года рьяно поддерживала киевский режим как морально, так и материально. Теперь там объявили об очередном «подгоне» укронацистам — 66 машинах разминирования Buffalo MPV.

Максим Строкер

Изображение От канадских бандеровцев — украинским: к ВСУ едут заокеанские инженерные броневики

Пока, правда, не особо понятен смысл отправки на Украину столь специфической машины, поскольку она представляет собой узкоспециализированный тип инженерной техники: от души бронированное колесное ТС, предназначенное преимущественно для борьбы с минами.

Его бронекапсула, как у всех MRAP (защищенных от мин транспортных средств), имеет V-образный профиль дна. Она установлена на капотное шасси 6х6. Габариты этого аппарата — 8200х2690х3960 мм. Снаряженный вес с дополнительной броней и навесными решетками — 24 тонны. Грузоподъемность — 10 тонн.

В кабине грузового типа размещены водитель, оператор манипулятора и командир. За их спинами — грузовое отделение почти четырехметровой длины. Погрузка-выгрузка личного состава происходит либо через люки в крыше, либо через дверь в корме.

Фишка Buffalo — управляемый из кабины девятиметровый гидроманипулятор: металлическая «рука», оснащенная стальными клещами-захватом, а также видеокамерами и сенсорами для обнаружения взрывных устройств. С ее помощью в Ираке и Афганистане натовцы обнаруживали и обезвреживали мины и фугасы на дорогах и обочинах.

Даже в случае подрыва экипаж этой машины оставался, как правило, цел и невредим благодаря по-настоящему внушительной для MRAP броне. Достаточно сказать, что она защищает от взрыва 21 кг взрывчатки под колесом и до 14 кг ВВ — под днищем. Для справки скажем, что наиболее защищенные от мин броневики-одноклассники Buffalo держат срабатывание не более чем 10 кг взрывчатки под днищем.

Корпус Buffalo неплохо противостоит и стрелковому оружию. Причем относительно большие остекленные окна (толщина — 130 мм) не сильно снижают эту его способность. Заявлено, что машина без проблем выдерживает попадания бронебойной пули калибра 7,62, выпущенной из советского карабина СВД. А штатные решетки «по кругу» защищают от выстрелов из ручных гранатометов — типа РПГ-7.

Под капотом «Буфало» установлен рядный шестицилиндровый дизель Caterpillar C13 рабочим объемом 12,5 литра мощностью в 440 л.с. Он работает в паре с шестиступенчатым «автоматом» Caterpillar CX31. Максимальная скорость по ровной дороге — 90 км/ч. На крыше в турельной установке могут быть использованы такие пулеметы как крупнокалиберный 12,7-мм M2, M249 калибра 5,56 мм, либо M240 калибра 6,73 мм. Или 40-мм автоматический гранатомет Mk19.

Buffalo — типичная инженерная машина для борьбы с минированием транспортных путей в условиях партизанских боевых действий. Заметим, что в текущих условиях фугасы на обочине или закопанные в колее грунтовки мины — совсем не главная проблема, о которой стоит задумываться ВСУ. Не с партизанским минированием и повстанческими засадами воюют сейчас хохлы.

Украина сегодня — это вам не Афганистан с Ираком во времена оккупации войсками США и НАТО. Тут манипулятор не особо и нужен. Зато относительно мощная броня канадского «инженера» укронацистам явно пригодится. От налета стайки российских ударных дронов она полностью не спасет, конечно. Но шансы на выживание бандеровского экипажа повысить может.

