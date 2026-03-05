Канадский бюджет в ближайшее время похудеет как минимум на $220 млн. Деньги пойдут на закупку бронетехники для ВСУ. В частности, 383 единиц MRAP Roshel Senator. Заметим, что за время СВО местная компания Roshel Smart Armored Vehicles (RSAV), производитель этого бронеавтомобиля, стараниями своего правительства прямо таки расцвела. До 2022 года она перебивалась небольшими заказами от военных и полиции разных стран. Самую большую (из известных) партий «Сенаторов» однажды заказала иммиграционная служба США — аж 20 штук!

А начиная с 2022 года, согласно утверждениям хозяина RSAV Романа Шимонова, его компания уже поставила хохлу 1800 Senator. То есть, в среднем, по 425 машин в год! С учетом планируемых к поставке в 2026 году 383 штук, суммарно за пять лет бандеровцы получат почти 2200 штук таких машин!

Кроме того летом 2025-го Шимонов (он, кстати, находится под официальными российскими санкциями!) в одном из своих интервью утверждал, что уже развернул производство своих броневиков на территории смой Украины. Бог знает, сколько в итоге «Сенаторов» сейчас возит вояк хунты по территории «страны 404». Важно, что эти канадские драндулеты уже давно стали у ВСУ своего рода расходником.

Еще с тех пор, когда хохол пытался ходить в «контраступ» в Запорожье на собранных со всего натовского света MRAP в почти кавалерийские атаки на российские бетонные «зубы дракона», минные поля и противотанковые рвы. Получая в морду из всего, что могло стрелять в руках российских воинов — от пехотных ПТУР, до гаубичного огня и управляемых ракет с вертолетов.

В итоге, как и следовало ожидать, украинцы вместе с натовцами выяснили, что машины типа MRAP, включая Roshel Senator, в полноценных военных действиях, годятся только на то, чтобы подвезти пехоту поближе к переднему краю, постараться не попасть под удар FPV-дрона или артиллерийский обстрел, и как можно быстрее «свалить» куда-нибудь в тыловое укрытие.

Впрочем, и для этой миссии Roshel Senator — далеко не самое подходящее ТС. Хотя бы из-за своей недостаточной для условий проходимости в условиях нашей СВО. Это не гусеничный транспортер и даже не колесный БТР с приводом 8х8 или 6х6. «Сенатор» по своей сути — полноприводный капотный грузовик Ford F-550 с колесной формулой 4х4 и легкобронированным кузовом с V-образным профилем днища — чтобы хоть как-то защитить личный состав от подрыва на мине.

Габариты ‑ 5945x2340x2450 мм с колесной базой 3683 мм. Снаряженный вес чуть более восьми тонн. Силовые агрегаты: дизельный V8 объемом 6,7 литра мощностью 330 л.с., работающий в тандеме с 10-ступенчатым «автоматом». Бронирование — противопульное. Максимум его возможностей — обычная пуля из АК-47 (7,62x54 мм) с расстояния не ближе 30 метров.

Машина вмещает до 12 человек десанта. Для их посадки-высадки предназначена распашная дверь в корме. Боковых дверей может быть либо две, либо четыре — в зависимости от модификации. В любом варианте исполнения на крыше средней части корпуса (сразу за спинам сидящих в кабине водителя и командира) устанавливается поворотная башенка с каким-либо натовским пулеметом вплоть до крупнокалиберного 12,7-мм. Иногда вместо нее монтируется дистанционно управляемый необитаемый модуль — также с пулеметом.

В украинских реалиях Roshel Senator обвешивают еще и всевозможными противодроновыми решетками. Что добавляет машине веса и, тем самым, снижает ее проходимость. Но совершенно не гарантирует защиту от русских FPV-дронов и противотанковых мин. Последние появляются на путях снабжения хохлятских опорных пунктов благодаря грузовым дронам или боевым машинам дистанционного минирования типа «Земледелие».

В общем, тяжела и неказиста жизнь простого «Сенатора» на Украине. Потому их и нужно хохлу ну очень много — чтобы восполнять регулярные безвозвратные потери.