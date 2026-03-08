Потомок «лаптежника»: на Украине возобновили выпуск КрАЗ-6322 «Солдат»

Само понятие «украинский автопром» перестало означать что-то материальное как минимум десяток лет назад. Тем удивительней и подозрительней видеть в тг-каналах хохла вроде как недавние фотографии новенького грузовика КрАЗ-6322, буксирующего не менее свежую 155-мм гаубицу «Богдана-БГ».

Ряд военкорских каналов распространили снятые самим хохлом кадры, демонстрирующие тентованный грузовик КрАЗ-6322, таскающий на буксире 155-мм гаубицу 2П22 «Богдана-БГ». О том, что выпуск последней укронацисты наладили на мощностях «Краматорского завода тяжелого станкостроения» было известно уже достаточно давно. Для этого они перевезли часть оборудования предприятия подальше от фронта — куда-то к западной границе «страны 404».

А вот КрАЗ — это что-то новенькое. Дело в том, что «Кременчугский автозавод», где выпускали КрАЗ-6322 «Солдат», фактически перестал быть таковым после 2014 года. Поскольку двигатель, коробка передач и сцепление для этого украинского грузовика поставлял «Ярославский моторный завод». После воссоединения Крыма с Россией бандеровцы настолько обиделись, что были готовы угробить собственное автомобильное производство — только бы не иметь дел с российским предприятием.

С тех пор сначала стало известно об оснащении КрАЗ-6322 американским девятилитровым дизелем Ford-Ecotorq мощностью 360 л.с. Но они оказались слишком дорогие и требовательными к обслуживанию. Потом сообщалось о попытках вкрячить под его капот китайский Weichai Power WP10 мощностью 375 л.с., а в трансмиссию ‑ «вейчаевскую» же «механику».

Однако китайская техника, судя по сообщениям в профильных изданиях, оказалась не особо надежной. По самым последним данным, КрАЗ-6322 оснастили другим «американцем» ‑ рядным шестицилиндровым дизелем Cummins L360 мощностью 360 л.с. А вот откуда хохол взял для своего КрАЗ-6322 трансмиссию «история умалчивает». Тоже, поди, американская...

Сам по себе КрАЗ-6322 — отнюдь не новинка авторынка. Первые машины этой модели сошли со стапелей «Кременчугского автозавода» в 1993 году. Его предшественник, легендарный КрАЗ-255Б с колесной формулой 6х6, прозванный в народе «лаптежником», к тому времени окончательно устарел. Деревянная(!) кабина и жуткая даже по меркам 1990-х эргономика 255-го уже не казались адекватной платой за феноменальную проходимость и выносливость древней конструкции.

«Лаптежником» его, кстати, прозвали за характерную широкую и «зубастую» резину, позволявшую машине пролезать даже там, куда совались только на гусеничной технике. Не даром тот старый КрАЗ широко использовался в качестве тягача-лесовоза. Его преемник с индексом 6322 в военной модификации «Солдат» стал дальнейшим развитием концепции, но с более «человеческим лицом». Сюда перекочевали характерные широченные «грязевые» покрышки, сохранив внешнюю преемственность поколений кременчугских тяжелых внедорожников.

Изначально в основе КрАЗ-6322 лежало капотное шасси 6х6 на усиленной раме лестничного типа. Кабина трехместная. Под капотом устанавливался 6-литровый V-образный восьмицилиндровый турбодизель ЯМЗ-238ДЕ2 мощностью 330 л.с. В трансмиссии применялась 4-ступенчатая «механика» ЯМЗ-2381 с демультипликатором и однодисковое сухое сцепление ЯМЗ-183. Подвеска — рессорная с дополнительными гидроамортизаторами на передней оси. Тормоза — «барабаны» на всех колесах.

Габариты КрАЗ-6322 «Солдат» ‑ 9100х2720х3250 мм. Снаряженная масса ‑ 12 700 кг. Грузоподъемность — 10-12 тонн. Масса буксируемого прицепа ‑ 10 тонн на бездорожье и 30 тонн по асфальту. В составе подразделений аэродромного обслуживания может тянуть самолет массой до 75 тонн.

Украинское «железо», с американскими силовыми агрегатами таскает 155-мм гаубицы натовского образца... Интересно: а российская военная разведка уже знает точные координаты сборочного производства КрАЗ-6322 и гаубиц «Богдана»? Хорошо бы по этим адресам по полсотни «Гераней» и по десятку «Искандеров» отправить в гости. Прям выпрашивают!