Американцы во все времена массово снабжали натовские армии Европы разнообразной боевой техникой. Теперь эти военные раритеты почти в полном составе отправлены на Украину. Где и находят свой конец. Такая судьба уготована и военным транспортерам M548.

Хохлы выложили в сеть фото сильно потрепанного жизнью гусеничного старичка M548. Как раз перед тем, как приступить к его восстановлению в каком-то своем рембате. Сообщается, что партия таких машина прибыла к бандеровцам из Италии, где они до СВО мирно пылились на кладах хранения. Кроме того, известно, что Норвегия также поставила ВСУ технику такого типа. В той партии было порядка полусотни NM199 — под таким обозначением M548 значился в армии скандинавов. Все, что были в наличии. И как минимум один такой «норвежец» стал трофеем российских войск в ходе курской авантюры хохла.

Тот факт, что страны НАТО без колебаний и быстро отправили практически все свои M548 в «страну 404» вполне объяснимо. Дело в том, что эта техника — ровесник войны во Вьетнаме. Иными словами, бесповоротно устарела морально и сильно изношена физически. Оно и понятно. Ведь на вооружение армии США эта гусеничная машина стала поступать в 1965-ом.

При этом инженерам американской Food Machinery and Chemical Corporation (FMC) не пришлось проектировать M548 «с нуля». В качестве базы для разработки был взят хорошо известный американским военным БТР М113. Фактически из него сделали грузовую платформу. Так сказать, «отрезав все лишнее» и оснастив грузовой кабиной, где в ряд могли сидеть водитель и три пассажира.

Заднюю стенку кабины часто делали не металлической, а брезентовой. В ее крышу (для порядка) встроили люк с турелью под установку пулемета — либо 12,7 мм Browning M2HB, либо 7,62-мм M60. Бронирования не предусматривалось. В итоге получился гусеничный трактор-грузовик с открытым тентованым кузовом.

Материал корпуса — сварные алюминиевые листы. Благодаря чему M548 при габаритах 5,89х2,686х2,81 метра имеет менее 8 тонн снаряженной массы. Такое соотношение размеров и веса позволяют машине самостоятельно плавать. Что во времена Холодной войны весьма ценилось как военными НАТО, так и в ВС соцлагеря. Грузоподъемность M548 составляет порядка 5,5 тонн. Грузовая площадка — 3,32х1,62 метра.

Изначально этот армейский транспортер оснащался дизельным 6-цилиндровым мотором GM мощностью 212 л.с. За время армейской карьеры M548 подвергся нескольким модернизациям, касавшихся преимущественно его силовых агрегатов. Последняя из них произошла в начале 1990-х. В ходе нее этот «гусеничный грузовик» обзавелся движком от Detroit Diesel 6V53T мощностью 275 л. с. и четырехступенчатой АКП Allison Х200-4. С ними M548 разгоняется до 56 км/ч по ровной дороге. На плаву он перемещается с максимальной скоростью 5,6 км/ч.

В армии США транспортер широко использовался в войсках связи и для перевозки боеприпасов и членов расчета самоходных гаубиц ‑ 175-мм M107 и 203-мм M110. M548 был выбран в качестве шасси для пусковой установки и транспортно-заряжающей машины оперативно-тактического ракетного комплекса Lance. Его использовали как самоходную платформу для автоматических пушек, минометов, в качестве санитарного транспорта и прочих целей.

В свое время M548 оказались, помимо армий НАТО, на службе в ВС Ирана, Израиля, Новой Зеландии и Швейцарии. А теперь они имеются в распоряжении бандеровцев. Которые используют их преимущественно в логистике переднего края.

Тем более, что гусеничное шасси в целом показало себя более подходящим для условий украинского конфликта. Что, судя по всему, не мешает российским беспилотникам и артиллерии методично выводить из строя хохлятскую технику всех типов и любого возраста.