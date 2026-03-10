Стряхнули старину: Нидерланды отправили на Украину сотни дряхлых броневиков

В последнее время представители сразу нескольких стран НАТО стали почти хором рассказывать, сколько они всего отправили на Украину всякой своей техники. Словно пытаясь подвести какой-то неведомый нам итог. Нидерланды, например, сообщили, что сплавили хохлам 353 своих бронетранспортера YPR-765.

Судя по всему, бандеровцы получили вообще все YPR-765, остававшиеся на складах хранения армии Нидерландов. Этот гусеничный бронетранспортер закончили выпускать еще в 1989 году. А в 2012-v последний из них был списан на хранение из действующей армии. С самого начала серийного производства YPR в 1977 году из было наштамповано более 2000 единиц. Но большая часть отправилась на экспорт.

Один только Египет в свое время закупил около 1000 БТР этой модели. После снятия c сооружения армии Нидерландов, ставшие ненужными «Юпры» потихоньку распродавались всем желающим. Пока в 2022-м не случились украинские события. Голландцы в тот же год продали хохлу по сходной цене около 200 YPR-765. А в последующие годы отправили на Украину все оставшиеся пригодные к эксплуатации бронетранспортеры этой модели. В общей сложности 353 штуки.

Историю с нидерландскими YPR можно считать классикой военной помощи натовцев хохлу. Старинные самобеглые бронированные железяки Украина покупает/покупала у европейских стран, на деньги, полученные в кредит фактически у этих же стран — через надстройку в виде ЕС. Причем речь идет не только о натовсих образцах вооружений, но и техники, принадлежащей странам бывшего соцлагеря, при первой же возможности (после развала СССР) резко рванувших под крылышко североатлантического альянса.

Фото globallookpress.com

Какие конкретно суммы совершили в итоге круговорот из Европы в Европу в ходе отправки YPR на Украину в открытом доступе не афишируются. В любом случае голландцы в накладе не остались. Склады освободили, на стоимости утилизации бронестарья сэкономили, а «банкет» оплатили хохлы, взявшие под это дело кредит на много лет вперед.

Заметим, что предметом этой «гениальной» сделки стали боевые машины, впервые изготовленные полвека назад! Поскольку контракт на поставку первой партии YPR-765 армии Нидерландов был подписан аж в 1974 году. По факту YPR-765 — это глубоко модернизированный американский БТР M113. Их, кстати, тоже на Украине хватает.

Американская компания FMC еще в конце 1960-х предлагала свой прототип XM765 армии США. Но без успеха. В итоге у американских военных появился БМП M2 Bredley. А XM765 в виде YPR-765 прижился за океаном — в Старом Свете. Его производило американо-голландское совместное предприятие. Из США прибывали шасси, а за поставки оборудования, вооружения и всего прочего отвечали европейские компании. Окончательную сборку осуществляла бельгийская BMF (Belgium Mechanical Fabrication). Ее вели на заводе в местном городе Обанж и на предприятии немецкой Henschel в Антверпене.

В аббревиатуре YPR буква Y означает, что машину производят на территории Голландии. А PR — сокращение словосочетания Pantser Rups («бронированный гусеничный»). YPR-765 по нынешним временам — довольно компактный БТР. Его габариты — 5,26х2,82х2,62 метра. Вес — порядка 13,7 тонн. Корпус сварен из алюминиевой брони.

Фото globallookpress.com

Дополнительно усилен пластинами навесной композитной брони, представляющей собой «сэндвич» из стальных листов с полиуретановой «начинкой». В лобовой проекции ее броня выдерживает попадания даже из скорострельных малокалиберных пушек со средних дистанций. В боковой проекции предел возможностей защиты — обстрел из крупнокалиберного пулемета, и тоже отнюдь не в упор.

Машина может самостоятельно преодолевать вплавь водные преграды. Ее двигатель Detroit Diesel 6V-53T мощностью 264 л.с. размещен в правой передней части корпуса. КП — трехступенчатый «автомат». Впереди слева — место механика-водителя. За спиной последнего находятся командир БМП и стрелок.

В десантном отделении могло разместиться 6-7 человек пехотинцев. Для их входа/выхода предназначен большой люк в крыше и либо две распашные двери в кормовой пластине, либо гидравлическая аппарель. Стандартно машину вооружали или 25-мм автоматической пушкой Oerlikon KBA-B02, спаренной с 7,62-мм пулеметом FN MAG, или крупнокалиберным 12,7-мм пулеметом M2 Browning.

Кроме того, YPR-765 использовали для буксировки 120-мм миномета и перевозки его расчета и боекомплекта. БМП оснащали противотанковым ракетным комплексом Emerson TOW. На его базе существовала ремонтно-эвакуационная машина, санитарный транспорт, разного рода командно-штабные машины и даже радар наблюдения за полем боя.

Фото globallookpress.com

В руках хохла YPR-765 участвовал во всех «контрнаступах». Как и в качестве бронемашины фронтовой логистики в обороне. Соответственно, потери этих машин просто обязаны быть существенными. Точное количество остающихся на данный момент в бандеровском строю YPR хохлы, разумеется, не назовут. Последние данные на этот счет тамошние СМИ публиковали почти ровно год назад.

Тогда они говорили о безвозвратных потерях 72 YPR-765, повреждении 8 и захвате российскими войсками в виде трофея еще 8 таких БМП. То есть порядка сотни броневиков из поставленных голландцами 353 штук. Скорее всего хохол врет, занижая свои потери. И не говорит, сколько этих боевых машин просто умерло от старости и превратилось в доноров запчастей. А за прошедший год существенное количество голландских БМП наверняка было уничтожено стараниями российских военных.

Таким образом, можно с большой долей вероятности оценить количество находящихся на текущий момент в распоряжении ВСУ YPR-765 на уровне 100-150 единиц. Сложно сказать, много это или мало в текущих условиях СВО, когда и поле боя, и тылы обеих армий на глубину 10-15 км стали местом, где безраздельно хозяйничают ударные беспилотники, охотящиеся за всем, что движется. В любом случае, эта война станет последней в биографии YPR-765. После которой все они отправятся либо в металлолом, либо в коллекции профильных музеев.