В последний путь: британцы послали на Украину свои последние самоходки М109

Тема утилизации странами НАТО своей устаревшей военной техники путем «сжигания» в украинском конфликте вот-вот, похоже, будет исчерпана. Просто потому, что запасы военного старья, которое было жалко просто так отправлять в переплавку, у европейских стран практически исчерпаны. Скоро им придется массово снабжать Украину чем-то современным. Либо вообще прекратить поставки боевой техники бандеровскому режиму.

Недавно Британия официально отчиталась об отправке хохлу последних 28 единиц САУ М109. Больше у армии этого островного государства таких самоходных гаубиц нет и не будет. Поскольку подобная разновидность артиллерийского вооружения полностью морально устарела и уже не выпускается даже на своей родине в США.

Если заглянуть в недалекое прошлое, то мы увидим, что и европейские страны, и их заокеанский гегемон активно слали хохлу свои М109 с самого начала конфликта в 2022 году. Только судя по открытым данным, их переправили на Украину, как минимум, 200 единиц. С последней британской поставкой общий парк «сто девятых» в распоряжении ВСУ вполне может приблизиться к 250 штукам.

Правда, следует иметь в виду, что не менее сотни из них уже доподлинно уничтожены стараниями российских военных. А скорее всего их выведено из строя еще больше. Также не будем забывать, что самоходка, приехавшая на Украину в 2022-ом и даже не пострадавшая от огневого воздействия к текущему моменту, скорее всего, не может вести боевые действия.

Фото globallookpress.com

Просто потому, что ее механизмы уже полностью изношены, а ствол орудия расстрелян до состояния полной непригодности. Починить-восстановить это хозяйство не так-то просто, ведь под замену может идти чуть ли не вся «начинка», кроме бронекорпуса. Хотя особых проблем с запчастями к М109, в принципе, быть не должно: по всему миру сейчас эксплуатируются тысячи таких САУ. В США только на хранении до начала украинских событий находилось 500 боевых машин.

Но вот, что любопытно: в последнее время практически нет сообщений о поражении М109 российскими дронами, артогнем и прочими средствами. Хотя год-два назад фото- и видео с взрывающимися, горящими или уже сгоревшими в зоне СВО гаубицами этого типа публиковались с завидным постоянством.

Зато хватает сообщений об уничтоженных колесных дальнобойных артсистемах укронацистов. Это может свидетельствовать либо об исчерпании запаса работоспособных гусеничных гаубиц типа М109, либо о том, что ВСУ просто не решаются их применять. Понимая, что относительно тихоходная (хотя и высокопроходимая) гусеничная техника в текущих условиях обречена на быстрое обнаружение и ликвидацию.

Существует еще одна (парадоксальная!) версия «исчезновения» М109 из виду на украинском театре военных действий. Связано это с тем, что корпус самоходки, разрабатывавшейся еще в 1960-х, сварен из алюминиевой противопульной брони — для снижения общего веса. Тогда военные и в США, и в СССР очень любили, чтобы бронемашина могла самостоятельно форсировать водные преграды.

23 тонны снаряженного веса самой первой М109 позволяли ей самостоятельно плавать — предварительно выгрузив большую часть боекомплекта. Так вот! Алюминий — дорогой металл. То есть, на сдаче его в металлолом можно здорово заработать. Совсем не удивлюсь, если когда-нибудь выяснится, что украинские «прапорщики» неплохо зашибали на сдаче списанных (под каким-нибудь благовидным предлогом) М109 в металлолом. Мало ли где какие боевые потери были? «Туман войны» все спишет: «грузите алюминий гаубицами»!

Фото globallookpress.com

В походном положении габариты М109 составляют 6114х3900х3300 мм. В движение ее проводит силовой агрегат, аналогичный используемому на американской БМП M2 Bradley. Это дизель Cummins V903 мощностью 675 л.с. КП — автоматическая, трехступенчатая. Максимальная скорость, развиваемая САУ по ровной дороге — порядка 65 км/ч.

Боевая машина имеет классическую для своего класса компоновку. Моторно-трансмиссионное отделение размещено в правой передней части корпуса. Слева от него — рабочее место механика-водителя. За его спиной — боевое отделение с полноповоротной орудийной башней на крыше. В нем располагаются остальные члены экипажа: командир, наводчик и заряжающий. Заметим, что при ведении огня со стационарной позиции самоходке придаются еще два номера боевого расчета, выполняющие роль заряжающих.

Изначально в башне М109 устанавливалось 155-мм орудие длиной в 22 калибра. Заряжание — раздельное. Однако позднее его заменили на более дальнобойное — длиной 39 калибров. С ним максимальная дальность стрельбы стандартным осколочно-фугасным снарядом увеличилась до 30 километров.

В процессе многочисленных модернизация САУ также обзавелась увеличенным боекомплектом (39 выстрелов), полуавтоматом заряжания, а также цифровыми приборами наблюдения, навигации, связи, управления огнем и прочим. А BAE Systems соорудила даже модификацию самоходки со 155-мм 52-калиберной пушкой L52 ‑ как у немецкой гаубицы PzH 2000 или шведского Archer. С этим орудием максимальна дальность стрельбы старичка-«стодевятого» достигла 60 км — активно-реактивным снарядом.

Самая продвинутая массовая модификация М109, именуемая Paladin, благодаря своей электронике и автоматизации в состоянии открыть огонь всего лишь через полминуты после остановки и тронуться с места, покидая позицию, сразу же после выстрела. Максимальны темп стрельбы — один выстрел в 10 секунд. Нормальная скорострельность, без угрозы перегрева ствола и откатно-накатных механизмов — одни выстрел в 30 секунд.

Как бы то ни было, но на текущий момент модернизационный потенциал М109 давно уже исчерпан. И отсчет «последних минут» ее существования на вооружении действующих армии идет. Собственно, поэтому европейские армии (включая британскую), с таким энтузиазмом отправляли свои образцы самоходки в путешествие в один конец на Украину. А вместо них закупают или планируют закупать более современное гаубичное вооружение. Польша, Румыния и скандинавы с прибалтами, например, нацелились на южнокорейские гусеничные К9 Thunder...