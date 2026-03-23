Недавняя массированная атака беспилотников на Москву (удачно, к счастью, отбитая), в очередной раз продемонстрировала, что в современных вооруженных конфликтах «война дронов» — одна из серьезнейших проблем всех противоборствующих сторон. К счастью, и политическое, и военное руководство России это прекрасно понимает, и пусть недостаточно быстро, но перестраивает архитектуру ПВО. Теперь, похоже, ставка делается не на дальние рубежи перехвата, а на ближний огневой заслон, способный уничтожать то, что прорывается сквозь все остальные эшелоны. Свидетельство тому — новая партия зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», поступивших недавно в подразделения, действующие как на передовой в зоне СВО, так и в тыловых районах.

Поставка, о которой сообщил «Ростех», вписывается в масштабную программу укрепления того звена нашей противовоздушной обороны, которое западные аналитики называют «вратарским» — последним рубежом, на котором перехватываются цели, прошедшие сквозь зоны поражения дальнобойных систем и средства радиоэлектронной борьбы.

Логика этого решения продиктована характером угрозы. Укронацисты планомерно расширяют географию и интенсивность ударов дальнобойными беспилотниками и высокоточными боеприпасами по объектам в нашем тылу — аэродромам, складам боеприпасов, логистическим узлам, нефтебазам, стратегически важным предприятиям, штабам и позициям зенитных ракетных систем С-300 и С-400.

Именно для прикрытия подобных объектов «Панцирь» подходит лучше всего: это не система зональной обороны класса С-300 или С-400, а средство точечной защиты от низколетящих, скоростных и малозаметных целей — крылатых ракет типа Storm Shadow, поразивших недавно брянский завод «Кремний Эл», дронов, управляемых реактивных снарядов и всего того, что способно проникнуть через внешние эшелоны.

Базовая модификация «Панцирь-С1» остается основным ориентиром для понимания того, что именно получают наши войска. По данным «Рособоронэкспорта», это колесная многоканальная система ближнего действия, несущая двенадцать готовых к пуску зенитных управляемых ракет и две 30-миллиметровые автоматические пушки 2А38М.

Ракетное вооружение обеспечивает поражение целей на дальности от 1,2 до 20 километров и на высотах от 15 до 15 000 метров, артиллерийское — от 200 метров до 4 километров при потолке 3000 метров. Боекомплект пушек составляет 1400 снарядов, экипаж — три человека. Сочетание ракетного и пушечного огня в одной машине — принципиальное конструктивное решение, позволяющее гибко реагировать на разнотипные цели.

Тактическую ценность комплексу придает сенсорная архитектура. Радар обнаружения способен одновременно сопровождать до 40 воздушных целей, многофункциональная радиолокационная станция — до трех целей с наведением до четырех ракет.

По оценкам Центра стратегических и международных исследований (CSIS), поисковый радар обнаруживает объекты размером с тактический самолет на дистанции 32-36 километров, а батареи, как правило, действуют в составе шести пусковых установок. Наличие оптико-электронного канала дает расчету возможность работать в пассивном режиме, когда излучение радара нежелательно или когда помеховая обстановка затрудняет радиолокационное сопровождение.

Именно так мы и применяем эти машины. Российские официальные лица заявляли в 2024 году, что более 50 боевых машин «Панцирь» задействованы в прикрытии охраняемых объектов от украинских беспилотников. Какими силами ПВО были уничтожены хохлятские беспилотники, атаковавшие Первопрестольную в нынешнем марте, не сообщается.

Но агентство Reuters недавно (со ссылкой на Министерство обороны России) писало, что во время атаки дронов на Москву в мае 2023 года было уничтожено пять БПЛА именно комплексами «Панцирь-С» в Московской области. Известно также, что и Крым, и приграничные регионы РФ, и позиции зенитных ракетных систем большой дальности — все это зоны, где «Панцирь» выполняет функцию ближнего огневого заслона.

Однако главная эволюция семейства связана не с географией применения, а с адаптацией к проблеме массированных дроновых атак. «Ростех» и «Рособоронэкспорт» продвигают модернизированные варианты — «Панцирь-С1М», «Панцирь-СМ» и экспортный «Панцирь-СМД-Е» — с увеличенными зонами поражения и возможностью применения малогабаритных ракет-перехватчиков.

Официальные данные по С1М указывают дальность поражения до 30 км и досягаемость по высоте до 18 км ракетами 57Э6М-Е, тогда как малогабаритная ракета ТКБ-1055 работает в диапазоне от 500 метров до 7 км. Ключевая цифра — боекомплект: если классический «Панцирь-С1» несет 12 ракет, то «Панцирь-СМД-Е», по заявлениям «Ростеха», способен принять до 48 малогабаритных перехватчиков.

Это радикальное увеличение «магазинной глубины», критически важное в условиях, когда противник делает ставку на десятки одновременно атакующих дронов. Вместе с тем, мы, увы, несем потери комплексов «Панцирь». Зарубежные источники называют разные цифры, а бандеровские пропагандисты говорят даже об уничтожении чуть ли не половины их парка. Однако это утверждение не подтвержденно ни одним независимым источником. Но так или иначе, а расчеты «Панцирей» действительно находятся под постоянным давлением разведывательно-ударных цепочек ВСУ.

При этом парадокс ситуации в том, что потери «Панцирей», какими бы они ни были, не обесценивают систему, а подчеркивают ее значимость! Даже деятели «страны 404» характеризует «Панцирь» как один из наиболее эффективных российских комплексов против дальнобойных дронов — именно поэтому Киев приоритизирует охоту на него.

Иными словами, «Панцирь» остается дееспособным и опасным элементом ближнего рубежа ПВО, но может быть обнаружен и уничтожен, когда вынужден действовать в статичных или предсказуемых позициях. И поставка новой партии этих комплексов в войска говорит о том, что российская промышленность продолжает выделять производственные мощности на восполнение боевых потерь и уплотнение ближнего огневого щита вокруг критически важных военных и экономических объектов.

В оперативном измерении каждая новая батарея «Панцирь» повышает способность страны сохранять боевой вылетный ресурс авиации, защищать те или иные объекты, обеспечивать непрерывность управления и живучесть зенитных ракетных систем большой дальности. В стратегическом же измерении речь идет о войне на истощение: смогут ли в дальнейшем хохлы проникать в наш тыл быстрее, чем мы укрепляем оборону, призванную этому помешать.