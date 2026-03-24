«Астрологи» в помощь: двойную защиту Балтики гарантируют грузовики из Минска

Балтийский флот отработал сценарий уничтожения вражеской корабельной группировки, задействовав одновременно два береговых ракетных комплекса — дозвуковой «Бал» и сверхзвуковой «Бастион». Учения, о которых ТАСС на днях сообщило, ссылаясь на пресс-службу флота, продемонстрировали зрелость российской концепции эшелонированной береговой обороны, в которой каждый элемент занимает строго отведенное ему место.

Балтика — море тесное. Узкие проливы, небольшие расстояния между берегами, насыщенное судоходство. В таких условиях береговой ракетный комплекс перестает быть просто средством обороны побережья и превращается в инструмент контроля над целыми морскими районами. Российские конструкторы учли эту особенность, создав два комплекса, которые работают в паре, как ближний и дальний круг единой системы.

Принцип, заложенный в эту связку, по-военному прост и инженерно изящен. Противник, приближающийся к российскому побережью, сначала попадает в зону досягаемости «Бастиона» — и встречается с ракетой П-800 «Оникс», летящей на скорости свыше двух Махов. Если корабли продолжают сближение, их встречает «Бал» с ракетами Х-35, способными идти над самой водой плотным залпом, перегружая корабельную противовоздушную оборону. Выбора у агрессора нет: на любой дистанции его ждет угроза, к которой крайне сложно подготовиться одновременно.

Именно такой сценарий и отрабатывался в ходе мартовского учения. Ракетные подразделения совершили марш в боевых машинах к назначенным огневым позициям, развернули оба комплекса в конфигурации реального боевого применения, получили данные целеуказания и выполнили электронные пуски по условным морским целям. Весь цикл — от обнаружения до поражения — был воспроизведен полностью, без единого пропущенного звена.

Параллельно расчеты проверяли работоспособность бортовых систем, отрабатывали процедуры обращения с боеприпасами и, что особенно важно, тренировали быструю смену позиций вдоль побережья. Последнее — не формальность: способность «раствориться» после залпа и появиться в новой точке определяет живучесть берегового комплекса не меньше, чем характеристики самой ракеты.

Выстрелил, сменил позицию, «потерялся» на лесных дорогах побережья — и попробуй найди. Именно поэтому выбор шасси для комплексов «Бал» и «Бастион» был не менее важным инженерным решением, чем разработка самих ракет. Обе системы, составляющие основу эшелонированной береговой обороны России на Балтике, базируются на одном и том же семействе — четырехосном полноприводном тягаче МЗКТ-7930 «Астролог» производства Минского завода колесных тягачей. Совпадение не случайное.

Конструкторы искали платформу, способную нести серьезную нагрузку по дорогам любого качества, и нашли ее в машине с колесной формулой 8х8, грузоподъемностью около 24 тонн и дизельным двигателем ЯМЗ-846 мощностью 500 л.с. На шоссе «Астролог» разгоняется до 70 км/ч, а независимая подвеска и солидный дорожный просвет позволяют ему уверенно чувствовать себя на грунтовых направлениях и пересеченной местности — там, где прибрежные леса и песчаные дороги Балтики становятся лучшей маскировкой.

На шасси «Астролога» в комплексе «Бал» размещается пусковая установка с контейнерами ракет Х-35. В комплексе «Бастион» то же шасси несет самоходную пусковую установку К-340П с транспортно-пусковыми контейнерами сверхзвуковых П-800 «Оникс» — а это, напомним, боеприпас стартовой массой около трех тонн. Да и командно-штабные машины обоих комплексов базируются на колесной технике высокой проходимости, что позволяет всему дивизиону перемещаться единым порядком, не теряя связности и управляемости.

Унификация платформы дает и другое, хотя и менее очевидное преимущество. Единое шасси — это единая система обслуживания, единые запасные части, единые навыки водителей. В условиях реальных боевых действий, когда логистика решает не меньше, чем огневая мощь, такая стандартизация превращается в серьезный козырь.

Впрочем, главное достоинство «Астролога» раскрывается не на марше, а после залпа. Способность за считанные минуты покинуть огневую позицию и рассредоточиться вдоль побережья делает береговые ракетные комплексы на этом шасси крайне неудобной мишенью. Противник, зафиксировавший пуск, обнаруживает, что бить уже некуда — машины ушли, а прибрежный ландшафт надежно скрывает их от средств разведки. В этом смысле четырехосный тягач из Минска вносит в оборону российского побережья вклад, сопоставимый с вкладом самих ракет, которые он возит на своей спине.

Что показало мартовское учение помимо очевидной боеготовности расчетов? Прежде всего — системность мышления. Российская береговая оборона на Балтике выстроена не вокруг одного, пусть даже выдающегося, образца вооружения, а вокруг концепции, в которой дозвуковые и сверхзвуковые ракеты, ближняя и дальняя зоны поражения, мобильность и маскировка складываются в единую картину.

Противник вынужден одновременно готовиться к перехвату сверхзвуковых целей на дальних подступах и дозвуковых — на ближних, причем и те, и другие идут на предельно малых высотах. Задача, мягко говоря, нетривиальная.

Иными словами, российская военно-инженерная школа в очередной раз подтвердила, что умеет создавать оружие, точно соответствующее театру военных действий, для которого оно предназначено. Замкнутая акватория Балтийского моря, где зоны поражения береговых комплексов перекрывают основные судоходные маршруты, превращается в пространство, войти в которое без готовности к серьезным потерям попросту невозможно. Двойной замок на балтийских воротах России работает исправно.