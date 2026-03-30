Несмотря на беспрецедентное давление Запада и угрозы вторичных санкций, Индия продолжает укреплять военно-техническое сотрудничество с Россией. Новый контракт стоимостью 47 миллионов долларов на поставку зенитных комплексов «Тунгуска» стал очередным подтверждением того, что Нью-Дели выстраивает оборонную политику исходя из собственных национальных интересов, а не из чужих геополитических предписаний.

В конце марта 2026 года в Нью-Дели был подписан контракт между индийской стороной и российским АО «Рособоронэкспорт» на приобретение зенитных ракетно-пушечных комплексов 2К22 «Тунгуска». Событие это — рядовое, казалось бы, в масштабах мирового рынка вооружений, на деле несет в себе куда более глубокий смысл — и военно-технический, и геополитический.

Контракт заключен в условиях, когда западные столицы не устают напоминать Нью-Дели о рисках сотрудничества с Москвой. Вашингтон и Брюссель на протяжении последних лет методично выстраивают систему вторичных санкций, призванных отсечь Россию от международных рынков высокотехнологичной продукции, в том числе оборонной.

Однако Индия — крупнейшая демократия мира, как любят подчеркивать на Западе, — раз за разом демонстрирует, что суверенитет в принятии стратегических решений для нее не пустой звук. Индийское руководство исходит из простой и прагматичной логики: безопасность страны не может быть заложницей чужих геополитических амбиций, а российское оружие остается одним из самых передовых и боеспособных в мире.

Выбор «Тунгуски» — тому наглядное подтверждение. Этот самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс занимает уникальную нишу среди средств противовоздушной обороны: он объединяет на единой гусеничной платформе ракетное и артиллерийское вооружение, что позволяет поражать воздушные цели в непрерывном режиме на дистанциях от нескольких сотен метров до десяти километров.

Ни одна другая система в мире не обеспечивает столь плотного и гибкого огневого прикрытия сухопутных подразделений на поле боя. Ракетная составляющая комплекса представлена зенитными управляемыми ракетами серии 9М311, известными в натовской классификации как SA-19 Grison. Это двухступенчатые ракеты с твердотопливным ускорителем, обеспечивающим стремительный разгон, и маршевой ступенью, несущей осколочную боевую часть.

Наведение идет по радиокомандному принципу: радиолокационная станция сопровождения и оптико-электронные датчики комплекса непрерывно корректируют траекторию полета ракеты вплоть до момента поражения цели. Такой метод управления обеспечивает высокую устойчивость к средствам радиоэлектронного противодействия и позволяет уверенно перехватывать активно маневрирующие цели.

Эффективная дальность поражения составляет от 2,5 до 8-10 км, досягаемость по высоте — до 3,5 км. Неконтактный взрыватель и осколочная боевая часть обеспечивают высокую вероятность уничтожения даже малоразмерных и высокоманевренных воздушных объектов — от ударных вертолетов и крылатых ракет до беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов.

Артиллерийский компонент «Тунгуски» — спаренные 30-миллиметровые автоматические пушки 2А38М с суммарной скорострельностью до пяти тысяч выстрелов в минуту. Они эффективны на дальностях до четырех километров и выполняют роль последнего рубежа обороны, когда цель проникает внутрь зоны ракетного поражения. Возможность мгновенного переключения между ракетным и пушечным огнем исключает так называемые мертвые зоны — комплекс способен вести непрерывный бой без пауз на перенацеливание.

Кроме того, он оснащен круговой радиолокационной станцией обзора и отдельной станцией сопровождения целей, что обеспечивает полностью автономное обнаружение и поражение воздушных объектов. Оптико-электронный прицельный канал позволяет работать в пассивном режиме — без излучения радиосигналов, что критически важно в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия со стороны противника. Смонтированный на гусеничном шасси ГМ-352, комплекс обладает высокой проходимостью и способен действовать в одних боевых порядках с танками и боевыми машинами пехоты, обеспечивая зенитное прикрытие как в наступлении, так и в обороне.

Для Индии приобретение дополнительных «Тунгусок» — не просто очередная закупка, а целенаправленное усиление одного из наиболее уязвимых звеньев противовоздушной обороны. До заключения нынешнего контракта в строю индийской армии уже находилось до 80 комплексов «Тунгуска», и расширение этого парка свидетельствует о высокой оценке боевых возможностей российской системы.

«Тунгуска» заполняет принципиально важную тактическую нишу между переносными зенитными комплексами и средствами средней дальности. Именно на ближних подступах к боевым порядкам, где средства средней дальности уже недостаточно эффективны, а переносные комплексы не обеспечивают необходимой плотности огня, и возникает наибольшая угроза от внезапных низковысотных атак. Комплекс способен отражать массированные налеты, включая, повторим, атаки роев дронов и высокоточных боеприпасов, — именно тот тип угроз, который стремительно выходит на первый план в современных вооруженных конфликтах.

Контекст этой сделки невозможно понять вне более широкой картины индийско-российских отношений. Нью-Дели и Москву связывают десятилетия стратегического партнерства, фундамент которого был заложен еще в советскую эпоху.

Россия остается одним из ключевых поставщиков вооружений для индийских вооруженных сил, и эта зависимость — если ее вообще уместно так называть — носит обоюдовыгодный характер. Индия получает проверенные, надежные и технологически совершенные системы вооружений, а Россия — стабильного и платежеспособного партнера на крупнейшем оборонном рынке мира.

И западные попытки разорвать эту связь с помощью санкционного давления пока, к счастью, не приносят желаемого результата. Индия последовательно отстаивает свое право на многовекторную внешнюю политику и диверсификацию источников вооружений. При этом показательно, что именно российские системы выбираются для закрытия критически важных брешей в обороне — там, где цена ошибки измеряется не деньгами, а человеческими жизнями и территориальной целостностью. Это говорит о многом: какие бы политические ярлыки ни навешивались на российский оборонно-промышленный комплекс, его продукция продолжает пользоваться доверием у одной из крупнейших армий мира.

Таким образом, мартовская сделка — это не просто коммерческая транзакция. Это политический сигнал, адресованный одновременно нескольким аудиториям. Потенциальным противникам Индии он говорит о наращивании боевых возможностей. Западным партнерам — о том, что Нью-Дели не намерен жертвовать национальной безопасностью ради чужих санкционных режимов. А Москве — о том, что стратегическое партнерство, выдержавшее испытание десятилетиями, не будет разрушено внешним давлением, каким бы интенсивным оно ни было. Российское оружие по-прежнему востребовано — потому что оно работает.