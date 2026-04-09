Ломучие и давно списанные английские армейские грузовозы каким-то непостижимым образом все еще служат бандеровцам. Доказательством тому стали недавно опубликованные фото Foden 8x6.

Foden 8x6 в исполнении Carier в некоторых зарубежных источниках обозначают как Foden IMMLC ‑ improved medium mobility load carrier — «улучшенный средний высокомобильный грузовой транспортер». А для типичного российского читателя марка «Фоден», скорее всего, вообще незнакома.

О ней наслышаны, пожалуй, разве что специалисты и любители зарубежного комтранса. Ведь мало того, что это чисто британский грузовой бренд, так еще и достаточно давно приказавший долго жить. А вот техника, им некогда выпущенная, умудрилась принять участие в самой интенсивной и продолжительной войне 21-го века — украинском конфликте.

Сама по себе марка Foden Trucks испустила дух на излете прошлого века. Вместе с обанкротившимся одноименным предприятием, располагавшимся в английском Сэндбаче. Так закончилась история одного из старейших британских автопроизводителей, созданного еще в1878 году.

Что же касается Foden 8x6, то его создали в конце 1980-х, когда всем было ясно, что автопром Великобритании неотвратимо катится к своему закату. И уже тогда Foden Trucks чувствовал себя совсем хреново. И потому заказ британского правительства от 1988 года на 400 единиц армейских четырехосных грузовиков стал для предприятия спасательным кругом. Правда — только на время. В середине 1990-х модель сняли с производства из-за отсутствия спроса. Это событие стало финальным аккордом в более чем столетней истории завода: марка окончательно обанкротилась на рубеже нового века.

Оказалось, что русская поговорка про «яблочко от яблоньки» хорошо ложится на кейс с Foden Trucks и его детищем Foden 8x6. Примерно тогда же, когда предприятие испускало дух, британская армия приступила к списанию «в запас» и выпущенных им машин. Дело в том, что почти сразу выяснилось, что этот «посконно английский» грузовик станет большой головной болью для того, кому выпадет его эксплуатировать.

Foden 8x6 оснащен достаточно редким двигателем Rolls Royce Perkins 350MX Eagle. Это 12,7-литровый 6-цилиндровый рядный турбодизель мощностью 350 л.с. Силовой агрегат оказался «капризной штучкой», регулярно требовавшей ремонта. Да и 6-стиступенчатая механическая КП ZF Ecomat HP 600 с полуавтоматическим сцеплением, несмотря на свое «благородно-немецкое» происхождение, также не отличается особой надежностью — видимо, набравшись «знаменитого британского качества» у двигателя. Ну и подвеска авто, как показал опыт эксплуатации, оказалась недостаточно надежной для полноприводного армейского грузовика.

А тут еще и завод-изготовитель приказал долго жить. Что сделало процесс ремонта ломающихся военных грузовозов особенно «интересным» занятием: хотя бы с точки зрения поиска оригинальных компонентов той же подвески или трансмиссии. В общем, к середине 2000-х практически все Foden 8x6 оказались либо на армейских складах, либо на площадках, торгующих подержанной коммерческой техникой.

Причем особым спросом у покупателей машины эти не пользовались никогда, несмотря на смешные (по меркам комтранса) пробеги и относительно низкие цены. «Залежаться» армейские «Фодены» могли и еще по одной причине. Дело в том, что британская армия заказывала их преимущественно в уже упомянутом выше исполнении Foden 8x6 Carier. То есть в виде шасси, оборудованном системой DROPS Multilift.

Она предназначена для установки на машину специальной грузовой платформы либо стандартного 20-футового контейнера. Паспортная грузоподъемность такого ТС составляет 15 тонн при 18-тонной снаряженной массе самого шасси с «мультилифтом». Такое количество здоровенных прожорливых полноприводных «мультилифтовых монстров» в Британии, с ее повсеместно ухоженными дорожками, никому оказалось не нужно. Как и некоторое количество Foden 8x6 в комплектации «кунг с оборудованием» и «топливозаправщик» тоже.

И вдруг британских торговцев подержанным военным автостарьем осчастливили: в 2022 году на Украине случилось то, что случилось. На волне бандеровского нацпатриотизма, хохлятские «срочносборщики» донатов для ВСУ закупили в Великобритании неафишируемое количество Foden 8x6 Carier. Ну и передали укронацистам. Поразительно, что с тех пор как минимум одна такая машина все еще, по-видимому, находится на ходу. Особенно если вспомнить о ее невысокой надежности и явных проблемах с запчастями.

В принципе, такой «мультлифт» вполне в состоянии перевозить на своей платформе что-то воде БМП-1/2, 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика» или иную боевую технику весом до 15 тонн. Но кроме того ‑ и это зафиксировано на фоточках, размещенных в хохлятских сегментах мировых соцсетей ‑ Foden 8x6 Carier используется ВСУ для перемещения макетов (ложных целей для российских дронов) всевозможной боевой техники.

Выполненные из фанеры, пластика и кровельного железа «Леопард-2», разномастные САУ и бронетранспортеры и прочее бутафорское «оружие» отлично размещается на платформе «Фодена». А его гидравлическая система погрузки-разгрузки позволяет оперативно менять дислокацию ложных целей.

Фальшивый танк имеет смысл размещать только там, где его может «накрыть» российский дрон или гаубичный снаряд. Значит и хохлятские Foden 8x6 в процессе выполнения своих миссий также могут стать очередной жертвой оператора беспилотника. По крайней мере, мы на это очень надеемся.