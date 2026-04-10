Здрасте, приехали: ВСУ получили на вооружение «адскую пушку»

До ВСУ доехала самая мощная из имевшихся на вооружении стран НАТО гаубиц. Американские орудия, способные стрелять «атомными» снарядами, долгое время стояли на вооружении греческой армии. Теперь они оказались на Украине. Судя по всему, «адские» САУ оказались на финишной прямой свой долгой армейской жизни.

В конце 2025 года греки объявили, что отправят бандеровцам партию из примерно 60 списанных 203-мм гаубиц М110А2. А в начале апреля 2026-го фотографии этих монструозных самоходок времен разгара холодной войны появились в соцсетях 52-й артбригады вояк хунты. Сообщалось, что вместе с пушками греки прислали укронацистам 150 000 снарядов к ним.

Любопытно, что американские генералы захотели самоходную гаубицу такого калибра еще в начале 1960-х ‑ по итогам войны на Корейском полуострове. И в компании Pacific Car and Foundry Company of Renton быстренько разработали подходящую модель. А в 1962 году первая САУ М110 встала на вооружение. Американцам по полной программе использовали ее в войне во Вьетнаме.

Самоходка простояла на балансе сухопутных войск США до самых 1990-х. А ВС Японии и Греции, например, эксплуатировали ее модификации намного дольше. Несмотря на то, что подавляющее большинство стран НАТО уже давно отказались от 203-мм калибра по причине перехода на унифицированный 155-мм калибр.

В отличие от большинства американских боевых машин более поздней разработки, М110 получила собственное уникальное гусеничное шасси. Оно имеет по пять опорных катков большего диаметра на каждый борт и торсионную подвеску. Габариты — 6459х3150х2936 мм. Боевая масса — около 28 тонн.

Модификация М110А2, попавшая в «страну 404», увидела свет на рубеже 1970-1980-х. Она оснащена V-образным 8-цилиндровым дизелем модели Detroit Diesel 8V71T мощностью 405 л.с. Трансмиссия — 4-ступенчатый «автомат» Allison XTG-411-2A. Корпус самоходки сваривали из стальных бронелистов толщиной до 13 мм. Мотор располагается справа в передней части самоходки. Слева от него — рабочее место механика-водителя.

Орудийная установка смонтирована открыто, без башни. Она была представлена гаубицей М2АЕ1 — модернизированным вариантом американской 203-мм буксируемой гаубицы М2. Последнюю приняли на вооружение в 1940 году. Первые варианты самоходки имели длину ствола всего 25,3 калибра. Поздние модификации получили более длинный ствол в 39,5 калибра, увеличенную зарядную камору и двухкамерный дульный тормоз. Гаубица оснащена гидравлической системой досылания снаряда в ствол. Метательные заряды укладываются в зарядную камеру вручную.

Наведение по горизонтали ограничено сектором в 30 градусов в каждую сторону от продольной оси боевой машины. Для обеспечения стабильности в процессе стрельбы у самоходки отключаются упругие элементы подвески. А также опускается на грунт имеющийся на корме сошник в виде бульдозерного отвала. Его также можно использовать для самоокапывания САУ.

Боевой расчет М110А2 насчитывает 13 человек: командир, мехвод, трое наводчиков и целых восемь заряжающих. В походном положении на специальных скамеечках около казенной части САУ размещаются только командир и наводчики. Заряжающие путешествуют за орудием на отдельном транспорте — либо грузовике, либо БТР M113. Возимый боекомплект М110А2 состоит только из двух выстрелов.

Остальной боезапас перемещается за орудием на отдельной транспортно-заряжающей машине. Изначально в качестве таковой использовался переоборудованный БТР M113. Позже для гаубицы создали специальную ТЗМ модели М992. Ее радикальное отличие от предшественника заключается в наличии ленточного транспортера, с помощью которого выстрелы и метательные заряды доставляются непосредственно к казеннику.

Стандартная скорострельность орудия — два выстрела в минуту. Орудие САУ М110А2 в состоянии отправить стандартный осколочно-фугасный снаряд массой около 90 кг на расстояние до 23 км. Самоходку М110 можно назвать первым артиллерийским орудием армии США, способным стрелять ядерными боеприпасами. Первым стал снаряд мощностью в две килотонны. А к концу 1970-х ему на смену пришел снаряд мощностью в 1,1 килотонну, оснащенный ракетным двигателем. Максимальная дальность стрельбы им достигала почти 30 км.

У греков, снабдивших ВСУ застоявшимися на складах М110А2, отродясь ядерных боеприпасов не было. Да и никто в здравом уме бандеровцам «ядерку» не отсыпал бы. Однако в «снарядном» смысле важнее тот факт, что для стрельбы из пушки М110А2 подходят не только американские, но и советские боеприпасы от САУ 2С7 «Пион».

В ее боекомплект во времена СССР (да и сейчас, видимо) штатно входил и ядерный снаряд — как и у американского «коллеги». И вот боеприпасов для «Пиона» у хохла на складах может оставаться еще немало — со времен СССР. Так что в этом смысле у ВСУ проблем явно не будет. Зато им придется решать другую задачку.

Дело в том, что ресурс гаубичного ствола даже в самых благоприятных условиях эксплуатации редко превышает 1000 выстрелов. После этого раздолбанный ствол следует менять на новый. Ибо о более-менее точной стрельбе из изношенного орудия на основные рабочие дистанции можно даже не мечтать.

Таким образом, из партии в 150 000 поставленных греками снарядов бандеровцы смогут сделать 60-ю полученными орудиями в лучшем случае 60 000 выстрелов. А потом им срочно придется искать 60 новых стволов. Если запас такого рода запчастей на кладах американской армии уже отсутствует за ненадобностью — «греческие» М110А2 очень быстро превратятся в самоходный, но совершенно бесполезный в военном смысле металлолом.