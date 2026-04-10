В конце 2025 года греки объявили, что отправят бандеровцам партию из примерно 60 списанных 203-мм гаубиц М110А2. А в начале апреля 2026-го фотографии этих монструозных самоходок времен разгара холодной войны появились в соцсетях 52-й артбригады вояк хунты. Сообщалось, что вместе с пушками греки прислали укронацистам 150 000 снарядов к ним.
Любопытно, что американские генералы захотели самоходную гаубицу такого калибра еще в начале 1960-х ‑ по итогам войны на Корейском полуострове. И в компании Pacific Car and Foundry Company of Renton быстренько разработали подходящую модель. А в 1962 году первая САУ М110 встала на вооружение. Американцам по полной программе использовали ее в войне во Вьетнаме.
Самоходка простояла на балансе сухопутных войск США до самых 1990-х. А ВС Японии и Греции, например, эксплуатировали ее модификации намного дольше. Несмотря на то, что подавляющее большинство стран НАТО уже давно отказались от 203-мм калибра по причине перехода на унифицированный 155-мм калибр.
В отличие от большинства американских боевых машин более поздней разработки, М110 получила собственное уникальное гусеничное шасси. Оно имеет по пять опорных катков большего диаметра на каждый борт и торсионную подвеску. Габариты — 6459х3150х2936 мм. Боевая масса — около 28 тонн.
Модификация М110А2, попавшая в «страну 404», увидела свет на рубеже 1970-1980-х. Она оснащена V-образным 8-цилиндровым дизелем модели Detroit Diesel 8V71T мощностью 405 л.с. Трансмиссия — 4-ступенчатый «автомат» Allison XTG-411-2A. Корпус самоходки сваривали из стальных бронелистов толщиной до 13 мм. Мотор располагается справа в передней части самоходки. Слева от него — рабочее место механика-водителя.
Орудийная установка смонтирована открыто, без башни. Она была представлена гаубицей М2АЕ1 — модернизированным вариантом американской 203-мм буксируемой гаубицы М2. Последнюю приняли на вооружение в 1940 году. Первые варианты самоходки имели длину ствола всего 25,3 калибра. Поздние модификации получили более длинный ствол в 39,5 калибра, увеличенную зарядную камору и двухкамерный дульный тормоз. Гаубица оснащена гидравлической системой досылания снаряда в ствол. Метательные заряды укладываются в зарядную камеру вручную.
Наведение по горизонтали ограничено сектором в 30 градусов в каждую сторону от продольной оси боевой машины. Для обеспечения стабильности в процессе стрельбы у самоходки отключаются упругие элементы подвески. А также опускается на грунт имеющийся на корме сошник в виде бульдозерного отвала. Его также можно использовать для самоокапывания САУ.
Боевой расчет М110А2 насчитывает 13 человек: командир, мехвод, трое наводчиков и целых восемь заряжающих. В походном положении на специальных скамеечках около казенной части САУ размещаются только командир и наводчики. Заряжающие путешествуют за орудием на отдельном транспорте — либо грузовике, либо БТР M113. Возимый боекомплект М110А2 состоит только из двух выстрелов.
Остальной боезапас перемещается за орудием на отдельной транспортно-заряжающей машине. Изначально в качестве таковой использовался переоборудованный БТР M113. Позже для гаубицы создали специальную ТЗМ модели М992. Ее радикальное отличие от предшественника заключается в наличии ленточного транспортера, с помощью которого выстрелы и метательные заряды доставляются непосредственно к казеннику.
Стандартная скорострельность орудия — два выстрела в минуту. Орудие САУ М110А2 в состоянии отправить стандартный осколочно-фугасный снаряд массой около 90 кг на расстояние до 23 км. Самоходку М110 можно назвать первым артиллерийским орудием армии США, способным стрелять ядерными боеприпасами. Первым стал снаряд мощностью в две килотонны. А к концу 1970-х ему на смену пришел снаряд мощностью в 1,1 килотонну, оснащенный ракетным двигателем. Максимальная дальность стрельбы им достигала почти 30 км.
У греков, снабдивших ВСУ застоявшимися на складах М110А2, отродясь ядерных боеприпасов не было. Да и никто в здравом уме бандеровцам «ядерку» не отсыпал бы. Однако в «снарядном» смысле важнее тот факт, что для стрельбы из пушки М110А2 подходят не только американские, но и советские боеприпасы от САУ 2С7 «Пион».
В ее боекомплект во времена СССР (да и сейчас, видимо) штатно входил и ядерный снаряд — как и у американского «коллеги». И вот боеприпасов для «Пиона» у хохла на складах может оставаться еще немало — со времен СССР. Так что в этом смысле у ВСУ проблем явно не будет. Зато им придется решать другую задачку.
Дело в том, что ресурс гаубичного ствола даже в самых благоприятных условиях эксплуатации редко превышает 1000 выстрелов. После этого раздолбанный ствол следует менять на новый. Ибо о более-менее точной стрельбе из изношенного орудия на основные рабочие дистанции можно даже не мечтать.
Таким образом, из партии в 150 000 поставленных греками снарядов бандеровцы смогут сделать 60-ю полученными орудиями в лучшем случае 60 000 выстрелов. А потом им срочно придется искать 60 новых стволов. Если запас такого рода запчастей на кладах американской армии уже отсутствует за ненадобностью — «греческие» М110А2 очень быстро превратятся в самоходный, но совершенно бесполезный в военном смысле металлолом.