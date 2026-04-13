На днях одно из подразделений ВСУ ‑ 44 отдельная мотострелковая бригада — внезапно разродилась в своих соцсетях видео с БТР Rosomak, поступившим в ее распоряжение. На опубликованных кадрах видно, что боевая машина спереди и по бокам обвешана противодроновыми сетками. Которые, в свою очередь, полностью укрыты камуфляжными сетями. Настолько, что с первого взгляда может показаться, будто перед нами не четырехосный колесный броневик, а какая-то гусеничная БМП.

Судя по всему, съемка велась на тыловом полигоне. Это видно по тому, насколько спокойны солдаты, столпившиеся вокруг машины. Они явно не ждут никаких неприятностей ‑ вокруг безопасно и противник их явно не в состоянии «достать». Пейзажи, правда, больше всего напоминают осенние: голая земля, пожухлая трава и т.п. А вот камуфляж «поляка» ‑ почему-то вполне летнего зеленого цвета.

Что может косвенно свидетельствовать о том, что в хохлятских соцсетях опубликовали так называемые консервы ‑ давным-давно созданный материал. Поскольку на текущий момент ничем более актуальным «44 окрема механiзована бригада» ВСУ похвастаться перед подписчиками не в состоянии.

Кроме того, бросается в глаза тот факт, что, в отличии от всего корпуса БТР, его башня и кормовая десантная дверь полностью лишены какой-либо физической защиты от ударов FPV-дронов. То есть в реальных боевых условиях конкретно этот Rosomak — легкая цель для оператора беспилотника. А экипаж БТР — кучка самоубийц в самоходной стальной коробке. Что только подтверждает версию о «полигонной» съемке этого аппарата.

Заметим, что согласно сообщением западных СМИ, хохлам от пшеков перепало 200 Rosomak. И случилось это событие аж в 2023 году. По данным украинского сегмента «википедии» (доверия к которому — не особо, назовем это так), в распоряжении ВСУ на конец 2024 года осталось 98 «росомах». Сколько их у бандеровцев на данный момент сказать сложно.

Но если предположить, что они у них «дохли» в 2024-25 годах также интенсивно, как и в период 2023-2024, то к текущему моменту от исходной численности польских БТР на Украине должны остаться считанные единицы. Проблему точного подсчета усложняет еще и то, что мы не знаем наверняка: отправляли ли поляки в «страну 404» дополнительные (сверх тех 200 единиц) партии такой техники?

«Полигонное» видео с недобронированной «Росомахой», опубликованное «из закромов», могло быть призвано создать у зрителя впечатление, будто и впрямь «ще не вмерла хохляндия» с ее ВС. Хотя на самом деле «родина протоукров» ‑ государство-полутруп. В любом случае следует пояснить, что польский KTO Rosomak (Kołowy Transporter Ożarony Rosomak — «колесный бронированный транспортер «Росомаха») это ни что иное как модернизированный финский БТР Patria AMV XC-360P. Поскольку польская компания Rosomak SA выпускает «Росомах» с 2013 года по лицензии.

С конструктивной точки зрения, перед нами — типичный натовский БТР, оснащенный полноприводным колесным шасси 8х8. Корпус состоит из сварных стальных бронеплит. Его размеры: 8300х2830х2700 мм. При таких габаритах и стальной броне не удивительно, что боевой вес машины даже в базовом исполнении составляет не менее 22 тонн.

Для БТР разработан комплект штатной навесной модульной брони. С ней, как уверяет производитель, «Росомаха» выдерживает попадания «в лоб» из 30-мм российской автоматической пушки 2А72. При этом боковая проекция корпуса справляется лишь с боеприпасами стрелкового оружия — не мощнее 7,62-мм пули с бронебойным сердечником из пулемета ПК. За усиленную защиту приходится платить лишним весом: с ней боевая масса ТС увеличивается до 27 тонн. И еще предусмотрена возможность оснащения Rosomak противокумулятивными решетками. С ними масса БТР вплотную приближается уже к 30 тоннам.

Внутренняя компоновка — вполне стандартна для современной боевой техники такого типа. Мотор ‑ дизель Scania мощностью 490 л.с. — установлен в правой части «передка». Слева от него сидит механик-водитель. За его спиной — боевое отделение с полноповортной башней на крыше. В ней установлена 30-мм автоматическая пушка Bushmaster, спаренная с 7,62-мм пулеметом.

На ранних моделях Rosomak командир и оператор оружия размещались в башне. Позднее вместо нее стали устанавливать дистанционно управляемый боевой модуль с аналогичным набором вооружения. В связи с чем «пассажиров» переселилис внутрь корпуса: их места сейчас ‑ под модулем. Кормовая часть «Росомахи» отдана под десантников. Для них предусмотрены шесть посадочных мест. Вход выход идет либо через дверь в кормовой пластине, либо через люки в крыше.

Судя по всему, весенне-летняя компания украинского конфликта 2026 года будет, как минимум, не менее напряженной и полной событий, чем прошлогодняя. Что наверняка вынудит хохла активнее применять всю имеющуюся в его распоряжении бронетехнику. Причем в условиях, когда массовые поставки боевых машин со стороны НАТО существенно сократились по известным всем причинам. Так что уже в ближайшем будущем мы, скорее всего, увидим, как вояки хунты вытаскивают из запасов сохранившуюся у них до текущих времен бронетехнику (включая Rosomak) и швыряют ее в отчаянные «контрнаступы» в надежде остановить очередные удары российских войск. Ну-ну...