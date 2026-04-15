На минималках: на Украине засветился уникальный полутанк-недогаубица

В ходе европейской оборонной выставки BEDEX, проходившей в Брюсселе, представители немецкого военно-промышленного конгломерата Rheinmetall и бельгийской оборонной компании John Cockerill сделали совместное заявление. Из него следует, что в конце 2025 года хохлам отправилась партия из пяти немецких БМП типа KF41 Lynx и одного модернизированного танка Leopard 1A5. А чуть позднее в Сети «засветилась» и фотография последнего.
Это довольно любопытная боевая машина. Бельгийцы с немцами взяли шасси давным давно устаревшего и списанного танка Leopard 1A5, сняли с него штатную башню и вместо нее смонтировали новую — разработки компания John Cockerill Defense. Она, башня эта, представляет собой дистанционно управляемый боевой модуль (ДУБМ), рассчитанный на установку в нем широкого спектра артиллерийских орудий — от 25/30-мм автоматических пушек до 105-мм орудий.
А сам ДУБМ компания Cockerill Defense предлагает к установке практически на любое подходящее шасси. Например, согласно неофициальным данным, Иордания уже заказала несколько сотен башен Cockerill 3105 (как раз со 105-мм орудием) для оснащения ими своих колесных БМП Stryker. При этом John Cockerill Defense уже давно предлагает странам (преимущественно — африканским), до сих пор эксплуатирующим старый американский танк М60 (ровесник Leopard 1), вдохнуть в эту технику «вторую жизнь» именно путем оснащения своей башней Cockerill 3105.
Решение, в принципе, здравое: разработал модульную (под широкий спектр орудий) башню и ставь ее на абсолютно любое шасси — хоть колесное, хоть гусеничное, хоть современное, хоть устаревшее 50 лет назад. Но что же такое — ДУБМ Cockerill 3105 на шасси Leopard 1A5, которое доверили испытать хохлу?
Это необитаемая башня с боевым отделением под ней, где размещаются два человека: наводчик и командир боевой машины. Водитель, как и у исходного «Леопарда», сидит тут в передней части корпуса. От заряжающего избавились. В башне вместо со стандартной натовской 105-мм пушкой размещен автомат заряжания и боекомплект — не более чем на 16 выстрелов. Ее корпус, кстати, сварен из листов алюминиевой брони. Она обеспечивает защиту уровня STANAG-4569 пятого уровня. То есть в состоянии противостоять обстрелу бронебойными снарядами 25-мм скорострельной пушки.
Система управления огнем позволяет обнаружить цель на расстоянии до 18 км днем и 15 км ночью. Но главная «фишка» новой башни в другом. Большинство танков не в состоянии поднять ствол орудия выше 20°-22° градусов к горизонтали. А возможные углы возвышения 105-мм пушки в башне Cockerill 3105 лежат в диапазоне -10°/ +42°. Что позволяет вести огонь не только в пределах прямой видимости (как все танки), но и посылать снаряды на расстояние более 10 км. Таким образом, башня Cockerill 3105 превращает старенький Leopard 1A5BE в своего рода самоходную гаубицу «на минималках».
Тут следует сказать, что в условиях СВО о классических танковых штурмах вражеских позиций обеим сторонам конфликта фактически пришлось забыть. Поскольку дроны-камикадзе и минные поля делают подобную тактику заведомо самоубийственной. Поэтому танки теперь, преимущественно, используются для стрельбы издалека по передовым укреплениям противника. Или вообще — с закрытых позиций.
Для подобного применения Leopard 1 со своей штатной 105-мм пушкой и ее небольшим углом возвышения сколь-нибудь пристойной дальностью стрельбы похвастаться не может. Угол в 42° у той же самой пушки, но в башне Cockerill 3105 позволяет существенно увеличить дальность боя. То есть, оснащение Leopard 1A5BE башней Cockerill 3105 наделяет его улучшенными боевыми возможностями. А переоборудование «Леопарда» в «квазигаубицу» ‑ дело гораздо менее затратное, чем изготовление «с нуля» новой гаубицы на гусеничном шасси.
Таким образом, коли Leopard 1A5BE с башней Cockerill 3105 пройдет свой «украинский тест» удачно, бельгийцы вполне могут начать массово ставить свои башни на пылящиеся на их складах корпуса списанных «Леопардов» первого поколения. И засылать их хохлу, имеющему опыт эксплуатации Leopard 1. Не даром только одна ФРГ отправила укронацистам около сотни таких танков. И пока еще далеко не все они уничтожен российским оружием. И если опытный 1A5BE с башней Cockerill 3105 не сожжет российский дрон, у ВСУ со временем вполне может появиться уникальный тип гусеничной бронетехники: полутанк-недогаубица.