На минималках: на Украине засветился уникальный полутанк-недогаубица

Про Украину как полигон новой натовской техники" не рассказал еще разве что ленивый. Но это не значит, что нам не интересны детали этого процесса. Не так давно, например, появились подтверждения того, что первый Leopard 1A5BE, оснащенный новейшей 105-мм орудийной башней Cockerill 3105 поступил в опытную эксплуатацию ВСУ.

В ходе европейской оборонной выставки BEDEX, проходившей в Брюсселе, представители немецкого военно-промышленного конгломерата Rheinmetall и бельгийской оборонной компании John Cockerill сделали совместное заявление. Из него следует, что в конце 2025 года хохлам отправилась партия из пяти немецких БМП типа KF41 Lynx и одного модернизированного танка Leopard 1A5. А чуть позднее в Сети «засветилась» и фотография последнего.

Это довольно любопытная боевая машина. Бельгийцы с немцами взяли шасси давным давно устаревшего и списанного танка Leopard 1A5, сняли с него штатную башню и вместо нее смонтировали новую — разработки компания John Cockerill Defense. Она, башня эта, представляет собой дистанционно управляемый боевой модуль (ДУБМ), рассчитанный на установку в нем широкого спектра артиллерийских орудий — от 25/30-мм автоматических пушек до 105-мм орудий.

А сам ДУБМ компания Cockerill Defense предлагает к установке практически на любое подходящее шасси. Например, согласно неофициальным данным, Иордания уже заказала несколько сотен башен Cockerill 3105 (как раз со 105-мм орудием) для оснащения ими своих колесных БМП Stryker. При этом John Cockerill Defense уже давно предлагает странам (преимущественно — африканским), до сих пор эксплуатирующим старый американский танк М60 (ровесник Leopard 1), вдохнуть в эту технику «вторую жизнь» именно путем оснащения своей башней Cockerill 3105.

Решение, в принципе, здравое: разработал модульную (под широкий спектр орудий) башню и ставь ее на абсолютно любое шасси — хоть колесное, хоть гусеничное, хоть современное, хоть устаревшее 50 лет назад. Но что же такое — ДУБМ Cockerill 3105 на шасси Leopard 1A5, которое доверили испытать хохлу?

Это необитаемая башня с боевым отделением под ней, где размещаются два человека: наводчик и командир боевой машины. Водитель, как и у исходного «Леопарда», сидит тут в передней части корпуса. От заряжающего избавились. В башне вместо со стандартной натовской 105-мм пушкой размещен автомат заряжания и боекомплект — не более чем на 16 выстрелов. Ее корпус, кстати, сварен из листов алюминиевой брони. Она обеспечивает защиту уровня STANAG-4569 пятого уровня. То есть в состоянии противостоять обстрелу бронебойными снарядами 25-мм скорострельной пушки.

Система управления огнем позволяет обнаружить цель на расстоянии до 18 км днем и 15 км ночью. Но главная «фишка» новой башни в другом. Большинство танков не в состоянии поднять ствол орудия выше 20°-22° градусов к горизонтали. А возможные углы возвышения 105-мм пушки в башне Cockerill 3105 лежат в диапазоне -10°/ +42°. Что позволяет вести огонь не только в пределах прямой видимости (как все танки), но и посылать снаряды на расстояние более 10 км. Таким образом, башня Cockerill 3105 превращает старенький Leopard 1A5BE в своего рода самоходную гаубицу «на минималках».

Тут следует сказать, что в условиях СВО о классических танковых штурмах вражеских позиций обеим сторонам конфликта фактически пришлось забыть. Поскольку дроны-камикадзе и минные поля делают подобную тактику заведомо самоубийственной. Поэтому танки теперь, преимущественно, используются для стрельбы издалека по передовым укреплениям противника. Или вообще — с закрытых позиций.

Для подобного применения Leopard 1 со своей штатной 105-мм пушкой и ее небольшим углом возвышения сколь-нибудь пристойной дальностью стрельбы похвастаться не может. Угол в 42° у той же самой пушки, но в башне Cockerill 3105 позволяет существенно увеличить дальность боя. То есть, оснащение Leopard 1A5BE башней Cockerill 3105 наделяет его улучшенными боевыми возможностями. А переоборудование «Леопарда» в «квазигаубицу» ‑ дело гораздо менее затратное, чем изготовление «с нуля» новой гаубицы на гусеничном шасси.

Таким образом, коли Leopard 1A5BE с башней Cockerill 3105 пройдет свой «украинский тест» удачно, бельгийцы вполне могут начать массово ставить свои башни на пылящиеся на их складах корпуса списанных «Леопардов» первого поколения. И засылать их хохлу, имеющему опыт эксплуатации Leopard 1. Не даром только одна ФРГ отправила укронацистам около сотни таких танков. И пока еще далеко не все они уничтожен российским оружием. И если опытный 1A5BE с башней Cockerill 3105 не сожжет российский дрон, у ВСУ со временем вполне может появиться уникальный тип гусеничной бронетехники: полутанк-недогаубица.