Проблема борьбы с бандеровскими беспилотниками разного типа, роями летящими на Россию и больно бьющими по нашей инфраструктуре, сегодня стоит перед нами очень остро. И в этом смысле весьма интересен проект «Посох», уничтожающий вражеские дроны лазером. В нюансах работы системы разобрался портал «АвтоВзгляд».

Российская компания LazerBuzz увеличила дальность поражения беспилотных летательных аппаратов своим лазерным комплексом до полутора километров. Результат был представлен как очередной рубеж проекта «Посох» — программы создания средства противодронной обороны на основе направленной энергии.

Разработчик подчеркнул, что речь идет не о финальной конфигурации системы, а о промежуточном итоге продолжающейся модернизации, что само по себе указывает на незавершенность работ. Заявленное достижение заслуживает внимания прежде всего потому, что отражает устойчивую тенденцию: Россия последовательно наращивает усилия по созданию средств борьбы с малоразмерными беспилотниками, включая FPV-дроны, которые радикально изменили характер современного поля боя.

Дешевые и массовые, они стали одной из главных тактических угроз, и традиционные зенитные средства далеко не всегда способны эффективно им противостоять. Лазерное оружие в этом контексте выглядит привлекательной альтернативой: стоимость одного «выстрела» несопоставимо ниже цены зенитной ракеты, а боекомплект ограничен лишь запасом электроэнергии.

По данным ТАСС, в ходе испытаний комплекс LazerBuzz уничтожил беспилотник самолетного типа на дистанции 1500 метров. Система работает на основе фокусированного иттербиевого лазера и предназначена для физического поражения цели — нагрева и разрушения конструкции, проводки, оптики, аккумуляторов и других элементов, а не для радиоэлектронного подавления.

Это принципиально важная деталь: речь идет о так называемом жестком поражении, при котором дрон должен загореться и упасть, а не просто потерять связь с оператором. Полуторакилометровый рубеж становится особенно значимым, если проследить всю хронологию программы.

В середине 2025 года сообщалось об испытательном поражении на дистанции 500 метров. В конце декабря того же года появилась информация о перехвате FPV-дрона на расстоянии одного километра после установки новых компонентов и корректировки программных алгоритмов. Тогда же было описано, как лазерный луч повредил аккумулятор и внутренние элементы беспилотника, после чего тот воспламенился и рухнул на землю — это одно из наиболее подробных описаний механизма поражения, доступных в открытых источниках.

Позже стало известно, что система была интегрирована с радиолокационной станцией и испытывалась против маневрирующих FPV-дронов, летевших со скоростью 130-140 км/ч, на дальности около километра. Таким образом, прогресс проекта «Посох» измеряется не только приростом дальности, но и постепенным формированием целостной архитектуры ближней противодронной обороны вокруг лазерного эффектора.

Именно интеграция с радаром представляется одним из наиболее существенных элементов программы. В задаче борьбы с дронами решающая трудность зачастую состоит не в генерации разрушительной энергии, а в обнаружении, классификации и непрерывном сопровождении малоразмерной, быстрой, низколетящей цели на протяжении времени, достаточного для её поражения.

Лазер должен удерживать пятно на конкретном уязвимом участке дрона достаточно долго, чтобы прожечь корпус, повредить электронику или вызвать возгорание батареи. Что без надежной системы обнаружения и сопровождения невозможно. ТАСС также сообщал в марте, что LazerBuzz работает над акустической сенсорной подсистемой, призванной усилить возможности раннего предупреждения и реагирования на малозаметные угрозы. Если такое дополнение окажется жизнеспособным, оно может существенно сократить время от обнаружения цели до ее поражения.

Отдельного внимания заслуживают заявления о скорости поражения. В сентябре 2025 года разработчик говорил об уничтожении FPV-дронов примерно за три секунды, а в ноябре того же года — об автоматическом поражении за полсекунды. Если эти цифры подтвердятся в дальнейших испытаниях, то будут иметь для боевой ценности системы не меньшее значение, чем номинальная дальность. Против роя дешевых дронов, атакующих одновременно с разных направлений, именно время реакции и цикл перенацеливания определяют, способна ли система обеспечить реальную защиту.

Тем не менее к заявленным результатам следует относиться с некоторой осторожностью. Все имеющиеся данные основаны исключительно на сообщениях самого разработчика. Независимая документация испытаний, официальные результаты военной оценки или акты государственных испытаний в открытом доступе отсутствуют.

В публичном пространстве нет информации о выходной мощности лазера, системе термоуправления, характеристиках стабилизации луча, времени поражения в различных условиях, вероятности уничтожения цели и, что особенно важно, об эффективности работы в неблагоприятных погодных условиях — при дожде, тумане, пыли или задымлении. Это не второстепенные параметры. Они являются ключевыми для понимания того, перешла ли система от стадии демонстратора технологий к уровню надежного полевого средства.

Эффективность любого лазерного оружия зависит от множества переменных: качества луча, стабильности сопровождения цели, времени удержания на точке прицеливания, атмосферных помех, скорости и маневренности цели, материала ее конструкции, уязвимости облучаемого участка. Уничтожение беспилотника самолетного типа в контролируемых условиях на дистанции полутора километров — значимая точка данных, но она не тождественна способности столь же эффективно поражать высокоманевренные FPV-дроны в условиях сложного рельефа или, скажем, городской застройки.

Наиболее взвешенная интерпретация заявленного перехвата на полутора километрах состоит в том, что он отражает поступательную технологическую эволюцию, а не качественный скачок. Тем не менее, проект «Посох», судя по всему, действительно развивается: комплекс LazerBuzz наращивает дальность, обретает сенсорную обвязку, а российская промышленность целенаправленно движется к практическому применению оружия направленной энергии в задачах противодронной обороны.

Но, к сожалению, имеющаяся в открытом доступе информация пока не позволяет делать выводы о зрелости системы как полноценного боевого средства. Это, по всей видимости, актуальная, но пока только экспериментальная или в лучшем случае — предсерийная разработка, а не всесторонне испытанный зенитный комплекс ближнего действия.

Следующими индикаторами, на которые стоит обратить внимание, станут повторные испытания против маневрирующих FPV-дронов на заявленных дистанциях, более точные данные о времени поражения, свидетельства работоспособности в плохую погоду и подробности о том, как радиолокационная и перспективная акустическая подсистемы сокращают цепочку от обнаружения до огневого воздействия.

Именно эти факторы, а не отдельная цифра дальности, определят, сможет ли LazerBuzz превратиться из перспективного опытного образца в тактически значимый элемент противовоздушной обороны и на переднем крае, и в тылу. Но все же будем надеяться, что «Посох» станет реальным оружием очень скоро — сегодня нашей стране это нужно, как никогда...