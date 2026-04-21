Компания Oshkosh Defense представила автономную платформу X-MAV, способную нести четыре крылатые ракеты Tomahawk. И это не просто очередная технологическая новинка, а сигнал о смене доктрины наземных ударов большой дальности, имеющий прямое отношение к украинскому конфликту,

X-MAV — тяжелая автономная машина, сконфигурированная в качестве мобильной пусковой установки для четырех крылатых ракет Tomahawk. Ее презентация состоялась в момент, когда американские политики открыто обсуждают возможность передачи «Томагавков» Украине. А Киев и Вашингтон, по словам украинских официальных лиц, ведут «детальную и активную» техническую проработку этого вопроса — вплоть до конкретных модификаций ракет, контейнеризации, архитектуры наземного управления огнем, процедур целеуказания и выбора пусковых платформ. Чем грозят России поставки подобной техники укронацистам?

Аббревиатура X-MAV расшифровывается как Extreme Multi-Mission Autonomous Vehicle — экстремальная многоцелевая автономная машина. Это самый тяжелый представитель нового семейства FMAV, которое Oshkosh разрабатывает под приоритеты модернизации сухопутных войск: высокоточные удары на большую дальность, устойчивые боевые порядки и масштабируемая автономность.

Платформа построена на мощном внедорожном шасси с интегрированной бортовой энергетикой и открытой, не привязанной к конкретному типу боеприпаса архитектурой, рассчитанной на самые тяжелые ракеты, стоящие на вооружении. Четыре ракеты Tomahawk в транспортно-пусковых контейнерах — ровно столько же, сколько несет батарея системы Typhon, уже принятой на вооружение армией США, но в принципиально ином форм-факторе.

Чтобы понять, почему это важно, стоит вспомнить предысторию. Сухопутные войска США уже доказали работоспособность наземного пуска «Томагавков» с помощью комплекса средней дальности MRC Typhon. Эта система размещает четыре пусковые ячейки корабельного типа Mk 41 внутри стандартного 40-футового контейнера на полуприцепе.

Typhon успешно провел боевые пуски ракет SM-6 и Tomahawk, после чего батареи были развернуты в Индо-Тихоокеанском регионе. Однако критики справедливо указывают на ограничения: связка «тягач плюс контейнер» оптимизирована для асфальтированных дорог и подготовленных позиций, а не для украинского бездорожья с ее мягкими грунтами, лесными массивами и пересеченной местностью.

И именно на применение в подобных условиях целит Oshkosh: бронированная полноприводная пусковая установка, которая сохраняет боекомплект из четырех ракет, но при этом снижает заметность, расширяет возможности рассредоточения и способна действовать на грунтовых дорогах и вне дорог вообще.

Технически X-MAV вписывается в формирующуюся армейскую концепцию CAML-H — Common Autonomous Multi-Domain Launcher, Heavy, то есть тяжелой общей автономной многодоменной пусковой установки массой порядка 15 тонн. Армия определила автономную перезарядку и гибкость по типам боеприпасов как ключевые требования к CAML-H, и производители вооружений активно формирует предложения под эту спецификацию. Подход Oshkosh — серийная машина, готовая к автономному управлению система контроля и ракетно-агностическая архитектура — точно ложится в эти рамки.

Что касается самой ракеты, то Tomahawk Block IV/V остается дозвуковой крылатой ракетой большой дальности с типичной досягаемостью около 900 морских миль, что составляет примерно 1600 км. Ракета оснащена двусторонним каналом передачи данных для перенацеливания в полете, способна барражировать в заданном районе и использует рельефоследящее наведение.

Последняя модернизация Block V обновила навигацию и связь; вариант Block Va Maritime Strike Tomahawk получил головку самонаведения для поражения движущихся морских целей; Block Vb несет многорежимную боевую часть для работы по укрепленным наземным объектам.

Принципиально важно, что ракета остается одной и той же вне зависимости от носителя — корабля, подводной лодки или наземной пусковой установки. Для наземного пуска требуются адаптированные контейнеры, стартовые ускорители и наземная архитектура управления огнем вместо корабельной вертикальной пусковой установки, но конечные характеристики и профили применения сопоставимы.

Ценностное предложение X-MAV строится на двух столпах: мобильность и автономность. По сравнению с контейнерными системами специализированная высокомобильная пусковая установка обещает более быстрое перемещение по бездорожью, больше вариантов использования складок местности и гражданской инфраструктуры для маскировки, упрощенный переход между укрытиями и огневыми позициями.

Готовая к автономному управлению архитектура облегчает интеграцию дистанционных и опционально-пилотируемых режимов, увеличивает время скрытного дежурства с включенными датчиками и средствами связи, а также упрощает реализацию концепции автономной перезарядки. Против современных систем ПВО противника способность «выстрелить и уехать» по пересеченной местности может оказаться не менее решающей, чем дальность самой ракеты.

Если сопоставить X-MAV с существующим арсеналом, картина становится еще нагляднее. Оперативно-тактические ракеты ATACMS обеспечивают быстрый баллистический удар, но на дальности порядка 300 км. Перспективная PrSM в ранних модификациях бьет на дистанции свыше 500 км. Франко-британская крылатая ракета Storm Shadow/SCALP зависит от авиационного носителя и обладает существенно меньшей дальностью, чем Tomahawk. Typhon дает аналогичный четырехракетный залп «Томагавков», но в формате тягача с контейнером, привязанном к твердому покрытию.

Бронированная внедорожная пусковая установка с четырьмя «Томагавками» сочетает глубину удара порядка 1500-1600 км с проходимостью по пересеченной местности, обеспечивая рассредоточение в лесных массивах и на городских окраинах, сокращение времени развертывания, жесткий контроль демаскирующих признаков и полноценную тактику «выстрелил — сменил позицию» на мягком грунте. По сути, платформа объединяет глубину ракетного арсенала флота с маневренным темпом сухопутных войск, проецируя огневую мощь крылатых ракет туда, куда 40-футовый контейнер на полуприцепе физически не доберется.

В стратегическом измерении мобильная наземная пусковая установка для «Томагавков» важна тем, что она радикально усложняет противнику задачу нацеливания, одновременно расширяя ударную досягаемость сухопутных сил вглубь театра военных действий и заполняя разрыв между армейскими PrSM и гиперзвуковыми системами. Платформа типа X-MAV может рассредоточиться по лесным массивам или городским окраинам, получать целеуказание от разведки и наносить залповые удары на большую дальность, не завися от стационарных авиабаз или палубного пространства кораблей.

То есть Украина, если передача состоится, сможет угрожать нашим командным пунктам, логистическим узлам, позициям ПВО и топливной инфраструктуре далеко за линией фронта, сводя к минимуму время экспозиции пусковой установки. Очень, короче говоря, опасное оружие может появиться в ее распоряжении.

И хотя просроченный лидер «страны 404» уже заявил, что любые полученные от американцев «Томагавки» будут применяться исключительно по военным целям — цену подобным заверениям мы прекрасно знаем. Но сможем что-либо противопоставить очередной угрозе, если даже обычные беспилотники укронацистов достают до наших важнейших объектов глубоко в тылу?