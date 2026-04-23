Укронацисты заявили о том, что впервые уничтожили российский ударный беспилотник типа «Герань-2» с помощью перехватчика, запущенного с безэкипажного морского катера. Так ли это на самом деле — неизвестно, поскольку объективных доказательств хохлы, по своему обычаю, не представили (как, впрочем, и их натовские союзники). Но в этом сообщении ВСУ интересно другое: оно дает понять, что наши враги как минимум тестирует новый элемент системы своей ПВО. Что может стать для нашей армии серьезной проблемой, поскольку, похоже, «страна 404» создает (ну или пытается) дополнительный эшелон защиты, который сложно обнаружить и подавить традиционными методами. В чем его суть?

Главным образом — в интеграция морских и воздушных беспилотных систем, в рамках которой непосредственно с надводной платформы из открытого отсека вертикально — без использования катапульты или пусковой капсулы — взлетает некий аппарат, который некоторые эксперты классифицирую как «мультироторный дрон» непосредственно с надводной платформы. Такая схема указывает на постепенный отход от ракетоподобных решений в сторону более гибких систем, управляемых оператором в режиме реального времени.

В качестве вероятных кандидатов на роль такого морского перехватчика специалисты называют два украинских образца, хотя официально тип применяемого дрона не подтвержден. Первый — Sting II. Это специализированный квадрокоптер, предназначенный именно для борьбы с БПЛА.

Пилотирование ведется по принципу FPV с использованием тепловизионной камеры для работы в ночных условиях, а дальность поражения достигает 20-25 км. Поражение цели происходит либо прямым тараном, либо подрывом боевой части на близком расстоянии. Простая конструкция и низкая стоимость позволяют развернуть серийное производство.

Вторым возможным вариантом является Skyfall P1-Sun — перехватчик того же класса, созданный с прицелом на массовость и дешевизну. Стоимость одного аппарата оценивается примерно в 1000 долларов США, что делает его экономически оправданным средством борьбы с «Геранями». По боевому применению этот дрон задокументирован меньше, чем Sting, но работает по аналогичным принципам: ручное наведение оператором и поражение целей на ближней дистанции.

Ценность FPV-перехватчиков заключается в том, что они закрывают разрыв между классической ПВО и угрозой массированных дроновых атак, которые с успехом практикует российская армия. Зенитные управляемые ракеты, имеющиеся у хохла, остаются эффективным, но крайне дорогим инструментом, и их запасы ограничены, тогда как мы делаем ставку именно на количественное превосходство дешевых ударных аппаратов.

FPV-перехватчики предлагают промежуточный путь — поражение целей с невысокой себестоимостью при сохранении высокой оперативности реагирования. Размещение таких систем на морских носителях существенно расширяет зону их действия, особенно на прибрежных маршрутах, которые российские дроны используют для подхода к украинской территории.

Выдвигая линию перехвата далеко в море, бандеровцы сокращает подлетное время для ударных БПЛА и частично компенсирует ограничения наземного радиолокационного поля. А мобильность морских платформ добавляет гибкости, хотя и порождает новые сложности — поддержание устойчивой связи и стабилизация пуска в условиях волнения.

Иными словами, мы сейчас наблюдаем, что по мере того, как ударные системы становятся многочисленнее и доступнее, параллельно развивается и рынок специализированных средств перехвата. На оборонных выставках все чаще представляют решения, построенные по схожим принципам: мультироторный FPV-дрон в сочетании с недорогими гибридными компонентами.

Производители из разных стран предлагают сегодня сходящиеся концепции, ориентированные на быстроту реакции, простоту конструкции и масштабируемое производство, что указывает на постепенную стандартизацию ответов на угрозу дроновой «насыщающей» атаки. По сути, идет гонка за скорость перехвата, где задача больше не сводится к обнаружению цели.

Речь идет о создании систем, способных догонять и уничтожать все более быстрые и многочисленные объекты. Вектор инноваций смещается в сторону мгновенного реагирования, высоких ускорений и возможности выполнять серии перехватов при контролируемой стоимости каждого пуска. И очень важно, чтобы Россия в этой гонке новых вооружений ни в коем случае не отстала от враждебных нам сил. Иначе все те успехи, что мы сегодня ярко демонстрируем в так называемой войне дронов, могут сойти на нет. Чего допустить никак нельзя!..