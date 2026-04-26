Китайский «Томагавк»: CJ-10 теперь достает цели за 2000 километров и взлетает откуда угодно

Китай показал новую версию крылатой ракеты CJ-10, предназначенной для ударов по наземным целям. Ее дальность теперь превышает 2000 км — заметно больше, чем у прежних образцов. Снимки модернизированных пусковых установок и кадры с разных мобильных платформ появились в китайских военных источниках в начале 2026 года.

Для армии Китая это серьезный шаг вперед. Новая ракета позволяет доставать важные цели далеко в тылу противника — командные пункты, авиабазы, склады, узлы снабжения. А это значит, что Пекин получает более весомый аргумент в спорах за влияние в Тихоокеанском регионе и может эффективнее сдерживать потенциальных соперников.

Саму ракету в Китае прямо сравнивают с американским «Томагавком». Она тоже дозвуковая и тоже заточена под точечные удары по суше. В некоторых вариантах CJ-10 известна под обозначением DF-10. Главное в ракете — система наведения.

Она построена на нескольких уровнях сразу: инерциальная навигация, спутниковая коррекция (скорее всего, через китайскую систему BeiDou) и сверка с рельефом местности по технологии TERCOM. Такая связка дает точность даже тогда, когда противник глушит спутниковые сигналы. А радиоэлектронная борьба сегодня — один из ключевых элементов любого крупного конфликта.

Прежние варианты CJ-10 летели примерно на 1500 км и хуже справлялись с помехами. Новая ракета получила более экономичный двигатель, улучшенную навигацию с дублирующими каналами и усиленную защиту от средств РЭБ. Мощнее стала и бортовая электроника: ракета может идти на малой высоте, повторяя рельеф местности, и при этом точно выходить на цель — включая укрепленные бункеры или подвижные объекты.

Еще одно важное достоинство CJ-10 в том, что ее можно запускать откуда угодно. На суше ракету возят мобильные пусковые установки на колесных шасси, которые легко прячутся на огромной территории Китая. На море ее носителями стали эсминцы проекта 052D и более новые крейсеры проекта 055 — у них есть вертикальные пусковые шахты. В воздухе ракету несут стратегические бомбардировщики Н-6, которые могут стрелять из безопасной зоны, не заходя в зону ПВО противника.

Такая схема серьезно усложняет жизнь обороняющейся стороне. Удар может прийти с земли, с моря и с воздуха одновременно — и времени на реакцию почти не остается. К тому же Китай получает возможность проводить массированные залпы: десятки ракет с разных направлений способны перегрузить даже самые продвинутые системы ПРО. Именно на таком принципе построено и американское применение «Томагавков».

Если сравнивать CJ-10 с новейшим Tomahawk Block V, то ракеты работают в одной категории. Американская система выигрывает в опыте: она применялась в боях десятилетиями, имеет двустороннюю связь и может менять цель уже в полете. Китайская CJ-10 пока больше заточена под работу в собственной сети целеуказания и под стратегию ограничения доступа противника к своим берегам.

С российским «Калибром» (3М-14) сходство еще ближе. У российских ракет дальность колеблется от 1500 до 2500 км в зависимости от модификации, принцип наведения по рельефу тот же. «Калибры» уже показали себя в Сирии и на Украине. Китайская новинка делает ставку на другое: гибкость запуска с любых платформ и плотную связку со спутниками и наземными системами разведки. Это должно ускорять путь от обнаружения цели до ее поражения.

В практическом смысле CJ-10 усиливает китайскую стратегию «не пустить чужих к своим берегам». Под прицелом оказываются морские проливы и передовые базы в регионе. Для любых внешних сил, которые захотели бы вмешаться в конфликт рядом с Китаем (привет, Тайвань!), цена такой операции заметно растет. Плюс ракета вписана в общую сеть разведки и управления — включая спутники и загоризонтные радары, — что приближает ее к современным стандартам сетевой войны.

Курс на дальнобойное высокоточное оружие — это вообще мировой тренд. США развивают Tomahawk Block V и работают над гиперзвуковыми комплексами. В самом Китае CJ-10 дополняет баллистические ракеты DF-21 и DF-26, образуя многоуровневую ударную систему, которая может бить и по неподвижным, и по движущимся целям.

В итоге обновлённая CJ-10 дает Пекину возможность действовать далеко за пределами своих границ и одновременно поддерживает убедительное сдерживание без применения ядерного оружия.

А то, что ракета поступает сразу в сухопутные войска, на флот и в авиацию, говорит о главном: для китайской армии точный дальний удар становится основным инструментом военного превосходства.