Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая официально представили глубоко модернизированный эсминец «Тайчжоу» с бортовым номером 138. Презентация прошла 24 апреля 2026 года в городе Тайчжоу провинции Цзянсу в рамках мероприятий, посвященных 77-й годовщине ВМС НОАК. Это первый случай, когда публике в подробностях показан результат полного ремонта корабля проекта 956ЭМ, выполненного силами китайской промышленности. По сути, инженеры превратили узкоспециализированный ударный эсминец ближней зоны в многофункциональную боевую единицу, способную обеспечивать зональную противовоздушную оборону и наносить удары далеко за пределами горизонта собственных радаров.

«Тайчжоу» вошел в состав ВМС НОАК в 2006 году и относится ко второй паре эсминцев типа «Современный», приобретенных у России в период с 1999 по 2006 год. Корабль проекта 956ЭМ имеет полное водоизмещение от 7900 до 8480 тонн, оснащен четырьмя высоконапорными котлами КВГ-4 и двумя паровыми турбинами ГТЗА-674 общей мощностью около 100 000 л.с., что обеспечивает максимальную скорость в 32 узла. Энергетическая установка осталась прежней, как и спаренная 130-миллиметровая артиллерийская установка АК-130, однако практически все остальные боевые системы российского производства заменены на китайские аналоги.

Центральным элементом модернизации стала установка 48-ячеечной системы вертикального пуска H/AKJ-16, разделенной на 32 носовые и 16 кормовые ячейки. Этот блок заменил все прежние пусковые установки средней дальности и привел корабль к единому стандарту вооружения ВМС НОАК, включающему ракеты HQ-16, HQ-10 и Yu-8.

Прежняя установка «Штиль» требовала от 10 до 15 секунд между пусками из-за механической перезарядки, что ограничивало темп стрельбы 4-6 ракетами в минуту. Новая вертикальная архитектура позволяет производить пуски с интервалом около одной секунды на ячейку, что в теории дает более 30 ракет в минуту при отражении массированной атаки.

Зенитная ракета HQ-16 в зависимости от модификации поражает цели на дальности от 40 до 70 километров, формируя зону противовоздушной обороны, которой исходный «Современный» вовсе не имел. Та же установка способна запускать противолодочные ракеты Yu-8 с дальностью около 50 километров. Не менее заметные перемены коснулись ударного контура.

Восемь сверхзвуковых противокорабельных ракет 3М80 «Москит» с дальностью от 120 до 240 километров и массой около 4 тонн уступили место восьми ракетам YJ-12 в той же конфигурации пусковых установок. Новые ракеты, по экспертным оценкам, поражают цели на дистанции 400-500 км на скоростях от 3 до 4 Махов. Меньшие габариты снижают радиолокационную и инфракрасную заметность, упрощают обслуживание и улучшают защищенность отсеков.

Вместе с тем дальность YJ-12 значительно превышает горизонт собственных радаров корабля, обеспечивающих обзор лишь на 30-50 километров, а значит, для целеуказания необходимы внешние источники: самолеты дальнего радиолокационного дозора, спутники и сетевые каналы передачи данных. Это отражает доктринальный сдвиг от ближнего насыщающего удара к распределенному целеуказанию и скоординированным действиям соединения.

Ближний рубеж обороны также переработан. Вместо двух комбинированных комплексов «Каштан» с временем реакции более шести секунд установлены два 11-ствольных 30-миллиметровых артиллерийских комплекса H/PJ-11 со скорострельностью 10 000-11 000 выстрелов в минуту, а также пусковая установка HQ-10A с 24 готовыми к пуску ракетами малой дальности и комбинированной инфракрасно-радиолокационной системой наведения, поражающая цели на дистанции до 10 км.

Разделение артиллерийских и ракетных средств снижает риск отказа при поражении одного узла, хотя перенос пусковой HQ-10A в кормовую часть оставляет несколько ослабленный носовой сектор, что компенсируется маневрированием или взаимодействием с кораблями охранения. Расширены и противолодочные возможности.

Российские 533-миллиметровые торпедные аппараты заменены китайскими 324-миллиметровыми трехтрубными установками под современные малогабаритные торпеды. Дополнительно установлены реактивные установки Type 726-4, способные применять противолодочные реактивные снаряды, акустические ложные цели и средства противоторпедной защиты. Вместе с базирующимся на корабле вертолетом Ка-28 это формирует 3-эшелонную противолодочную структуру: дальний рубеж обеспечивает Yu-8, средний — вертолет, ближний — торпеды и реактивные установки.

Радикально усилены средства радиоэлектронной борьбы. Установлены четыре пусковых устройства H/RJZ-726-4A (в общей сложности 96 направляющих), способных выстреливать дипольные отражатели, инфракрасные ловушки и акустические помехи. Такой комплекс одновременно работает как против ракет, так и против торпед, существенно повышая живучесть.

Полностью обновлен и сенсорный комплекс. Все основные российские радиолокационные станции, в том числе МР-750, заменены современными китайскими системами: трехкоординатной РЛС воздушного обзора, сопоставимой с Type 382, и загоризонтной станцией класса Type 366.

Устаревшие механические станции наведения МР-90 уступили место китайским радарам управления огнем с фазированной антенной решеткой, что увеличивает количество одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей и обеспечивает полную совместимость с системой наведения HQ-16. Интеграция в сетевые каналы передачи данных ВМС НОАК позволяет «Тайчжоу» получать целеуказание от авиации и других кораблей, а также делиться собственными данными, ведя бой за пределами прямой видимости.

Конструктивные изменения включают демонтаж одноплечевых пусковых установок, усиление палубных секций под носовой и кормовой блоки вертикального пуска, перекомпоновку надстройки с увеличенными окнами ходовой рубки. Сложные российские крановые системы заменены упрощенными палубными механизмами. Энергетическая установка пока остается без изменений: паровые турбины требуют большего объема обслуживания по сравнению с газотурбинными агрегатами, однако обеспечивают необходимые 32 узла.

В составе китайского флота сегодня остаются четыре эсминца типа «Современный». Две более ранние единицы проекта 956Э — «Ханчжоу» (136) и «Фучжоу» (137) — получили 32-ячеечную систему вертикального пуска, тогда как «Тайчжоу» (138) и «Нинбо» (139) проекта 956ЭМ оснащены 48 ячейками благодаря большему внутреннему объему и свободному пространству на палубе после конструктивных переделок.

Все четыре корабля закреплены за флотом Восточного моря и продолжают активно эксплуатироваться, тогда как аналогичные корабли в составе ВМФ России к середине 2020-х годов выведены из боевого состава или фактически небоеспособны из-за проблем с надежностью энергетических установок и ограничений в обслуживании.

Подход нашего восточного партнера оказался более эффективным в долгосрочной перспективе: вместо списания корпусов с остаточным модернизационным ресурсом было принято решение продлить их жизненный цикл, заменив устаревшие боевые системы и интегрировав корабли в национальный контур командования, управления и тылового обеспечения.