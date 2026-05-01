Опять двойка: бандеровцы слили фото суперсовременного финского броневика

На вооружении укронацистов в последнее время наряду с десятками и сотнями морально устаревших моделей стало появляться все больше современных образцов натовской боевой техники. Одна из таких новинок — бронеавтомобиль Sisu GTP 4x4 родом из Финляндии.

Одно из подразделений сил спецопераций киевской хунты «засветило» в Сети любопытную бронемашину класса MRAP (то есть с усиленной защитой от мин), о поставках которой на Украину до сих пор нигде в открытых источниках не упоминалось. Речь идет о модели Sisu GTP 4х4 (G-series Transport Protected) производства финский компании Sisu Auto.

Впервые о разработке скандинавского МРАР стало известно в 2018 году. Первые два десятка экземпляров поступили в распоряжение финских военных в 2020-2021 годах. На сегодняшний день известно, что совместный заказ со стороны ВС Финляндии и Швеции на производство модели Sisu GTP 4х4 составляет 500 единиц. Поставки должны состояться до конца 2028 года. В шведской армии эта разработка Sisu Auto известна под обозначением TGB24.

Строго говоря, Sisu GTP 4х4 — вполне стандартный такой натовский МRAP. Но есть у него небольшая «изюминка» ‑ модульность. На капотном шасси, в основе которого лежит конструкция Mercedes-Benz Unimog, могут устанавливаться стальные сварные бронекузова нескольких типов: вариант для перевозки восьми десантников, кузов «универсального назначения» (фактически ‑ цельно-металлический бронефургон) и пятиместный «пикап» с открытой грузовой платформой в кормовой части. На базе последней модификации однозначно предполагается производить самоходные минометы, и, возможно, иные боевые машины (легкие ЗРК, противотанковые установки и т.п.).

Как и положено MRAP, днище GTP 4х4 имеет V-образный профиль, способствующий рассеиванию в стороны энергии взрыва мины. Любопытный момент: на официальном сайте производителя фактически не указан уровень защиты броневика: написано лишь, что он соответствует стандарту STANAG 4569.

А какой именно уровень (от 1 до 6, плюс подуровни «a» или «b») защиты заложен в конструкцию не указано вообще — понимайте, мол, как знаете. В некоторых западных источниках указывается минимальная для GTP 4х4 защита — «единичка» по STANAG 4569, а кое-где — второй, более продвинутый уровень.

Если говорить о «двойке по СТАНАГ», то она обеспечивает защиту экипажа лишь от бронебойно-зажигательных 7,62-мм пуль советского АК-47 и подрыва под колесом не более чем шести кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. По сути — бронирование практически на уровне тяжелого инкассаторского транспорта или полицейского броневичка. Хотя финны утверждают, что предусмотрели возможность оснастить свой MRAP дополнительным навесным бронированием.

Заявленные ТТХ машины вполне это допускают. При габаритах 6000х2559х2500 мм, колесной базе в 3800 мм и собственной массе в 16 500 кг, GTP 4х4 может похвастаться грузоподъемностью в 5000 киг. Навесная броня способна отнять от последней цифры не более трех тонн. Что вполне приемлемо с любой точки зрения.

Экипаж машины располагается в двухместной кабине — это водитель и командир. В модификации MRAP, помимо двух передних бортовых дверей, броневик оснащается распашной дверью в кормовой пластине. В модификации «пикап» машина имеет по две двери с каждого борта. В движение Sisu GTP 4х4 приводит 6-цилиндровый дизельный двигатель Mercedes-Benz OM926 мощностью 308 л.с. В трансмиссии использован 6-ступенчатый «автомат» Allison 3500. Постоянный полный привод обеспечивает «раздатка» ZF VG750.

Тот факт, что поставки Sisu GTP 4х4 в «страну 404» не афишировались в принципе, косвенно говорит о том, что на Украине их явно немного. Как обычно и бывает с техникой, отправляемой в распоряжение ВСУ преимущественно для испытаний в реальных боевых условиях. Так что вряд ли эти «финны» как-то реально смогут повлиять на ход СВО. Тем более МRAP, как класс боевых транспортных средств, проявил себя в условиях настоящей войны не самым лучшим образом.