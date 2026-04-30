Латышские стрелки: хохлы получили новую партию старых броневиков

На что способны слабо защищенные британские гусеничные CVR(T), «подшаманенные» в Латвии

Правительство Латвии утвердило очередную передачу «стране 404» гусеничных бронированных машин семейства Combat Vehicle Reconnaissance Tracked (CVR(T), расширяя таким образом давно существующий еще с 2024 года канал поставок техники британского производства укронацистам.

Иван Флягин

Латвийская сторона особо подчеркнула, что отправка машин (точное количество единиц бронестаричков в нынешней партии не раскрывается) не отразится ни на боеготовности национальной армии, ни на структуре ее сухопутных войск. Это указывает на то, что техника поступает из резервов, а скорее всего она просто списана за старостью и ржавела на складах в виду дороговизны утилизации. Которая теперь будет с успехом и совершенно даром проведена в зоне СВО силами русского оружия.

Известно, что военная помощь Латвии «стране 404» в 2025 году достигла 0,3% ВВП — это эквивалент нескольких сотен миллионов евро. На 2026 год запланирован показатель в 0,25:. Поставки идут в рамках двустороннего соглашения 2024 года, подразумевающего долгосрочные обязательства прибалтов в сфере военной и оборонной поддержки киевской хунты.

Передаваемые бандеровцам в этот раз гусеничные броневики идут из парка техники, поставленной Латвии Великобританией в период с 2015 по 2020 годы в количестве 123 единиц. Машины прошли Поставки прошли восстановительный ремонт и модернизацию. В их число входят разнотипные варианты: разведывательная FV107 Scimitar, бронетранспортер FV103 Spartan, командно-штабная FV105 Sultan, санитарная FV104 Samaritan и ремонтно-эвакуационная FV106 Samson. Дополнительное соглашение 2019 года предусматривало приобретение еще до 74 машин.

В итоге к началу 2020-х годов в распоряжении латвийской армии находилось более 200 единиц CVR(T), включая модернизированные и учебные образцы. Парк формировался в рамках программы механизации пехотных бригад с упором на экономическую эффективность за счет использования восстановленной техники.

Но как и насколько восстановленной — большой вопрос. Ведь семейство CVR(T) было разработано в Великобритании еще в 1960-х годах для экспедиционных операций, требующих от техники малого веса и высокой подвижности. Длина машин составляет от 4,8 до 5,3 метра, ширина — 2,1-2,3 метра, боевая масса колеблется в диапазоне от 5,5 до 8 тонн, а с дополнительными бронепакетами доходит почти до 10 тонн. В конструкции применена броня из алюминиевого сплава, защищающая экипаж лишь от стрелкового оружия и осколков артиллерийских снарядов.

Изначально на машинах стоял бензиновый двигатель Jaguar XK объемом 4,2 л, разработанный на базе агрегата от Jaguar E-Type. В ходе латвийских модернизационных работ его заменили на дизели Cummins, что повысило топливную экономичность и упростило логистику. Максимальная скорость по шоссе достигает 80-110 км/ч, запас хода — от 450 до 800 км в зависимости от модификации. Низкое удельное давление на грунт, сопоставимое с давлением пешего солдата, позволяет машинам преодолевать мягкий грунт без инженерной подготовки маршрута.

Вооружение различается по вариантам. Разведывательная FV107 Scimitar несет 30-мм пушку L21 Rarden со скорострельностью 80-90 выстрелов в минуту и спаренный 7,62-мм пулемет. А примерно на 30 машинах дополнительно установлены противотанковые ракетные комплексы Spike: их дальность поражения целей достигает 4 км, а волоконно-оптическая система наведения обеспечивает работу за пределами прямой видимости.

FV103 Spartan перевозит экипаж из трех человек и до четырех десантников. Командная FV105 Sultan оснащена расширенными средствами связи и рабочим пространством штаба. Санитарная FV104 Samaritan эвакуирует до четырех раненых, а ремонтно-эвакуационная FV106 Samson оборудована лебедочными системами.

Программа модернизации английских «военных пенсионеров» преследовала цель продлить срок службы машин и адаптировать их к современным требованиям без переработки базовой конструкции. В ходе работ устанавливались новые средства связи, улучшенные оптико-прицельные комплексы, модульные крепления для пулеметов и вспомогательного оборудования, а бензиновые двигатели заменялись на дизельные.

С точки зрения боевого применения CVR(T) лучше подходит для разведки, прикрытия флангов и мобильной огневой поддержки, чем для прямых атак на противника. По сравнению с боевыми машинами пехоты и основными танками, CVR(T) предъявляют меньшие требования к подготовке экипажей и техническому обслуживанию, что делает их удобными для применения на уровне взвода или роты.

Скорость, малая масса и обновленная электроника превращают эти машины в инструмент быстрых ударов, разведки и рассредоточенных действий — то есть именно тех видов боевой работы, к которым тяготеет современный конфликт.

Другое дело, что и ремонта старая британская техника требует регулярно, а осуществлять его на постоянной основе весьма затруднительно. Иными словами, «латвийские англичане» очень скоро встанут на Украине прикол, если, конечно, не будут уничтожены раньше нашими дронами...

