«Англичанка чинит»: бандеровцев научили ремонтировать американские «бронепикапы»

Некоторое время назад министр по вопросам оборонной промышленности Британии Люк Поллард похвастался европейским СМИ, что англичане организовали на территории бывшей УССР несколько предприятий, специализирующихся на ремонте и обслуживании ранее отправленной хохлу британской военной техники. В списке моделей, с которыми работают эти ремонтные организации, достаточно неожиданно оказался Husky TSV.
Неожиданно — потому как это самый маленький и не особо многочисленный образчик британской «брони» в распоряжении ВСУ. Ведь помимо «Хаски» британцы в свое время отправили на Украину целую «псарню» более крупных машин класса TSV (Tactical support vehicle): Mastiff, Foxhound и Wolfhound. Но необходимость в ремонте возникла почему-то только для Husky. Косвенно это говорит о том, что остальных «британских собачек» осталось у хохла настолько мало, что ради них заморачиваться организацией полузаводского ремонта нет никакого смысла.
Напомним, что вышеупомянутая бронетехника массово использовалась ВСУ в ходе «контрнаступа» лета 2023 года в Запорожье. И потому регулярно попадала в сводки потерь. Поскольку все эти бронированные агрегаты просто не приспособлены воевать с нормальной армией — против артиллерии, пехотных противотанковых ракетных комплексов, вертолетов, мин и прочего.
Вся эта «псарня» заточена на борьбу с туземными партизанами-повстанцами где-нибудь в сухой пустынной местности. А на Украине регулярные части российской армии методично выжигали всю эту «бронекавалерию», ломанувшуюся на подготовленные пехотные позиции по полям-лугам Запорожья.
Что касается Husky, то это самый маленький TSV. По факту — просто слегка бронированный большой пикап. Их в «контраступ», надо полагать, особо и не бросали. Что, видимо, и позволило достаточно большому количеству «Хаски» дотянуть до наших дней. Либо британцы просто продолжают снабжать хохла этими своими «шавкам». Поскольку только по открытым данным, армия Великобритании в общей сложности заказала у американской Navistar International порядка 700 Husky TSV.
Любопытно, что эта модель построена на базе гражданского International Extreme Truc (International XT) — одного из самых, пожалуй, монструозных серийных пикапов, которые только создавались автопромом. Гражданская версия «Хаски» выпускалась с 2004 по 2008 год. А военная была впервые показана публике в 2009 году. После чего британская армия решила, что именно этого-то «пикапчика» им и недостает для полного «феншуя» в наборе «машин тактической поддержки».
Husky, по своей сути, это тот же International XT с приводом 4х4, но с бронированной кабиной, пуленепробиваемым остеклением и поворотной открытой башенкой на крыше, предназначенной для установки крупнокалиберного пулемета. Салон «Хаски», как у большинства пикапов, рассчитан на четверых членов экипажа, включая водителя.
В открытый кузов машины можно загрузить до двух тонн груза. Снаряженная масса — шесть тонн. Габариты ‑ 6,4х2,5х2,4 метра. Силовая установка состоит из 340-сильного дизельного V8 Navistar MaxxForce D6.0L и шестиступенчатого «автомата» Allison 2500SP. Привод — постоянный полный. Максимальная скорость — 112 км/ч.
Фактически, мы имеем дело с одноклассником всем известного армейского внедорожника HMMWV. Тоже американского происхождения, но с британским «акцентом». В украинских условиях его единственно возможное амплуа — прифронтовая логистика. Поскольку в боевых действиях Husky TSV сейчас может принять участие разве что в качестве мишени...