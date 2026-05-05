В какой-то момент украинского конфликта гусеничные САУ семейства М109 всерьез могли претендовать на роль самой многочисленного 155-мм орудия на вооружении бандеровцев. С тех пор утекло немало времени и сгорело много натовской брони. Поразительно, но редчайший на сегодняшний датский представитель этого многочисленного «клана» до сих пор жив-здоров и, судя по всему, достаточно активно эксплуатируется хохлом.

Укронацисты любят пустой по смыслу PR: время от времени их подразделения постят на своих страничках в соцсетях фото или кратчайшие видео с техникой или солдатиками где-то в тылу, в спокойнейшей остановке. Мол, броня крепка и все такое. Выгладит это так, будто вояки хунты пытаются просто прокукарекать, что мол, «нас еще не всех перебили»... Подобный контент по-настоящему интересен лишь с одной точки зрения: в нем иногда проскакивают любопытные образцы военной техники.

Недавно такого рода сюжет «запилила» какая-то хохлятская гаубичная часть. И — опаньки: мы получаем наглядное подтверждение того, что на вооружении ВСУ стоят датские 155-мм САУ M109A3DK. Вы скажете, что за время конфликта этих 109-х «стране 404» было в общей сложности отправлено что-то порядка 200 единиц. И это только по открытым данным. В реальности — наверняка намного больше.

Да, все так. Но конкретно эти «сто девятые» относятся к датской разновидности американской самоходки. Их всего было выпущено 24 штуки. К 2020 году этот тип техники датская армия списала окончательно. На хранение тогда были переданы все три (3) M109A3DK, остававшиеся в боеспособном состоянии. И что мы видим у в контентике у хохла?

Правильно: все три списанные датские гаубицы, красиво расставленные на каком-то поле. Причем на фото четко виден сохранившийся бортовой номер одной из машин. Это — последние из датских 155-мм «могикан». Еще один единственный экземпляр M109A3DK экспонируется в армейском «Музее танков и артиллерии» в Датском Оксбёле.

Американская M109, появившаяся на свет еще в 1960-х, за без малого 40-летнюю историю выпуска и почти непрерывных модернизаций, расползлась по свету многотысячным тиражом. Помимо США, в разное время разные модификации этой САУ стояли (и кое-где все еще стоят) на вооружении таких стран как Британия, Бельгия, Нидерланды, ФРГ, Дания, Италия, Канада, Швейцария, Норвегия, Испания, Португалия, Австрия, Греция, Израиль, Иордания, Египет, Бахрейн, Иран, Ирак, Ливия, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Пакистан, Таиланд, Индонезия, Перу, Чили, Тайвань, Южная Корея. Ну и с некоторых пор — Украина, куда со всей Европы свезли сотни M109 разных годов выпуска и модификаций.

Корпус и башня M109 выполнены из катаной алюминиевой брони, обеспечивающей защиту лишь от пуль стрелкового оружия. Благодаря использованию легких сплавов масса первого варианта самоходки составляла всего 23 тонны, что позволяло ей самостоятельно преодолевать водные преграды. Со временем машина неоднократно модернизировалась: совершенствовались ходовая часть, артиллерийское вооружение, системы управления огнём и связи.

Кроме того, страны-операторы вносили собственные улучшения в конструкцию установки. В результате современные версии М109 обычно весят более 30 тонн. Способность к самостоятельному плаванию стала «роскошью»: практика показала, что для самоходной артиллерии эта функция не нужна.

Последняя версия, разработанная в США в начале 1990-х, носит название Paladin. Габариты этой САУ — 6114x3900x3300 мм. В движение ее приводит 675-сильный дизельный двигатель Cummins V903, который также устанавливается на БМП M2 Bradley. Более того, ряд элементов трансмиссии и ходовой части у этих машин совпадает. Максимальная скорость по шоссе достигает 67 км/ч.

Моторно-трансмиссионный отсек тут расположен у в передней части корпуса справа. Слева от него находится рабочее место механика-водителя. Экипаж состоит из четырех человек: помимо водителя, в него входят командир, наводчик и заряжающий. Все трое размещаются в полноповоротной башне, где установлено 155-мм орудие. При ведении огня с подготовленных позиций к экипажу могут придавать еще двоих заряжающих.

Длина ствола у более поздних модификаций (в том числе и у M109A3DK) составляет 39 калибров, тогда как у первых версий она была значительно меньше — около 22 калибров. Увеличение длины ствола позволило нарастить дальность стрельбы обычными снарядами до 30 км. Боекомплект современных машин включает 39 выстрелов раздельного заряжания (у ранних моделей — не более 28).

Максимальная скорострельность составляет шесть выстрелов в минуту, нормальная — два. Благодаря имеющимся системам позиционирования, управления огнем и полуавтомату заряжания, М109 способна открыть огонь уже через 30 секунд после остановки и практически сразу же сменить позицию по окончании стрельбы. Для самообороны на крыше башни обычно монтируется 12,7-мм крупнокалиберный пулемет.

M109A3DK — это датские M109, модернизированные в конце 1980-х до уровня M109A3 силами компании Diehl Defence. От прочих вариантов САУ этой генерации «датчане» отличаются улучшенными тормозами и немного усовершенствованной конструкцией траков.

Когда российские военные пожгут (а они обязательно это сделают со временем) «датские» 109-е, музейный экземпляр M109A3DK, о котором говорилось выше, превратится в бесценный артефакт — исключительно для любителей военно-технической истории, уж точно. А мы пожелаем всем украинским участникам съемок «контента» с датскими САУ в главной роли скорейшей отправки поближе к линии боевого соприкосновения. Пусть попробуют применить свою тягу к киноискусству в боевых условиях.