Капкан на «куницу»: на Украине уничтожили очередную «старушку» Marder 1А3

В последние месяцы при фактическом отсутствии классической штурмовой активности ВСУ, в зоне СВО фиксируется явное снижение потерь вражеской тяжелой техники. Тем не менее, российская армия потихоньку выбивает бронемашины противника. Очередной жертвой ударного дрона стала немецкая БМП Marder 1А3.

Германские БМП Marder 1А3, воюющие на стороне укронацистов, не удостоились такого пристального внимания со стороны российских военблогеров как, например, американские M2 Bradley. Хотя «немцев» в хохлятских ВС предостаточно. Только согласно открытым данным на момент осени 2024 года бандеровцы получили от стран НАТО в общей сложности не менее 140 Marder 1А3.

Ряд источников сходится в оценке, что к текущему моменту суммарный объем поставок этих БТР на Украину достиг, как минимум, пары сотен единиц. То есть примерно столько же, сколько в адрес бандеровцев прибыло и M2 Bradley. Но несмотря на это, «Куницы» (marder — «куница», нем.) оказались все же на периферии военкорского внимания. Хотя степень участия в боевых действиях против российских войск что у Bradley, что у Marder примерно равная.

Сколько точно «Мардеров» к текущему моменту уже уничтожено, сказать точно сложно. Если ориентироваться на разрозненные данные из официальных релизов российского Минобороны, более-менее уверенно можно говорить о примерно полусотне выведенных из строя единиц. Несколько раз в прессе проскакивали сообщения о немецких БМП не только захваченных российским войсками, но и даже эксплуатируемых в боях против хохла.

Тем не менее, уверенно говорить сейчас об уничтожении хотя бы половины из общего парка Marder 1А3 вряд ли стоит. И перспективы активного наращивания этого счета на текущий момент, мягко говоря, туманны. Поскольку обе стороны конфликта сейчас настолько плотно воздействуют друг на друга ударными беспилотниками, что в полосе 10-15 км по обе стороны условной линии фронта держать бронетехнику стало почти невозможно.

Поэтому обе стороны держат свои боевые машины подальше от зоны досягаемости FPV-дронами. Это создает немалые проблемы для операторов и здорово снижает темпы выбивания бронетехники врага. Тем не менее, как видно по свежим сообщениям военных ТГ-каналов, кое-что в этом плане удается. Свежий сгоревший остов Marder 1А3 — тому свидетельство.

Напомним, что БМП Marder 1 впервые появилась на вооружении немецкого Бундесвера еще в начале 1970-х. То есть машина, по факту, почти ровесник советской БМП-1. В то время она по праву считалась одной из наиболее защищенных и скоростных БМП в мире. Корпус тут сварен из стальных бронелистов толщиной до 45 мм. Благодаря чему первоначальный вариант Marder 1 выдерживал попадание снаряда калибра 20 мм в лобовую проекцию корпуса и обстрел из 14,5-мм пулемета в борта. Боевой вес такой БМП составлял 28 тонн.

Далее бронетранспортер пережил ряд модернизаций и в итоге самой продвинутой его моделью стал Marder 1A3. Собственно, такие БМП и достались хохлу. Масса такой модификации достигает 35 тонн. Причем прирост веса случился преимущественно из-за существенного наращивания бронезащиты. Здесь на лобовую часть корпуса и башню установлены дополнительные навесные бронеплиты толщиной от 8 до 15 мм.

Эти элементы крепятся к бронекорпусу через резиновые проставки, то есть с зазором, реализуя идею «разнесенного бронирования». Такая схема способствует рассеиванию энергии кумулятивной струи, а также слегка сбивает с изначальной траектории сердечники кинетических бронебойных снарядов. Для усилений бортов на них смонтировали длинные трапециевидные короба из броневой стали. Получилось тоже что-то вроде «разнесенного бронирования».

В итоге лобовая броня Marder 1A3 выдерживает попадания из советской 30-мм автоматической пушки 2А42. В бортовой проекции, согласно некоторым источникам, БМП устойчива к попаданиям снарядов 20-мм автопушки. Габариты Marder 1A3 составляют 6880х3380х3050 мм. Компоновка — классическая для гусеничных БМП.

В передней правой части корпуса расположено моторно-трансмиссионное отделение. Здесь установлен V-образный шестицилиндровый дизельный двигатель Daimler-Benz MB833 мощностью 600 л.с., работающий в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Силовая установка позволяет Marder 1A3 развивать до 65 км/ч по ровной дороге. Слева от двигателя ‑ рабочее место механика-водителя.

За его спиной, в центральной части корпуса, ‑ боевое отделение с поворотной башней на крыше. В нем размещаются командир машины и оператор оружия. В башне установлены 20-мм автоматическая пушка RH 202 и спаренный с ней 7,62-мм пулемет MG-3. Задняя часть корпуса отведена под десантное отделение, рассчитанное на перевозку шести пехотинцев. Для их посадки-высадки в корме предусмотрена откидная аппарель. Кроме того, в крыше десантного отсека имеются люки, позволяющие бойцам покидать машину или вести огонь из личного стрелкового оружия.

Понятно, что в украинских условиях даже танки, обвешанные противодроновыми решетками и экранами не очень-то и выживают на линии боевого соприкосновения. А уж БМП всех видов — и подано. Что и доказал очередной пример хохлятской Marder 1A3, сгоревшей «на работе».