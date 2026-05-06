Капкан на «куницу»: на Украине уничтожили очередную «старушку» Marder 1А3

Германские БМП Marder 1А3, воюющие на стороне укронацистов, не удостоились такого пристального внимания со стороны российских военблогеров как, например, американские M2 Bradley. Хотя «немцев» в хохлятских ВС предостаточно. Только согласно открытым данным на момент осени 2024 года бандеровцы получили от стран НАТО в общей сложности не менее 140 Marder 1А3.
Ряд источников сходится в оценке, что к текущему моменту суммарный объем поставок этих БТР на Украину достиг, как минимум, пары сотен единиц. То есть примерно столько же, сколько в адрес бандеровцев прибыло и M2 Bradley. Но несмотря на это, «Куницы» (marder — «куница», нем.) оказались все же на периферии военкорского внимания. Хотя степень участия в боевых действиях против российских войск что у Bradley, что у Marder примерно равная.
Сколько точно «Мардеров» к текущему моменту уже уничтожено, сказать точно сложно. Если ориентироваться на разрозненные данные из официальных релизов российского Минобороны, более-менее уверенно можно говорить о примерно полусотне выведенных из строя единиц. Несколько раз в прессе проскакивали сообщения о немецких БМП не только захваченных российским войсками, но и даже эксплуатируемых в боях против хохла.
Тем не менее, уверенно говорить сейчас об уничтожении хотя бы половины из общего парка Marder 1А3 вряд ли стоит. И перспективы активного наращивания этого счета на текущий момент, мягко говоря, туманны. Поскольку обе стороны конфликта сейчас настолько плотно воздействуют друг на друга ударными беспилотниками, что в полосе 10-15 км по обе стороны условной линии фронта держать бронетехнику стало почти невозможно.
Поэтому обе стороны держат свои боевые машины подальше от зоны досягаемости FPV-дронами. Это создает немалые проблемы для операторов и здорово снижает темпы выбивания бронетехники врага. Тем не менее, как видно по свежим сообщениям военных ТГ-каналов, кое-что в этом плане удается. Свежий сгоревший остов Marder 1А3 — тому свидетельство.
Напомним, что БМП Marder 1 впервые появилась на вооружении немецкого Бундесвера еще в начале 1970-х. То есть машина, по факту, почти ровесник советской БМП-1. В то время она по праву считалась одной из наиболее защищенных и скоростных БМП в мире. Корпус тут сварен из стальных бронелистов толщиной до 45 мм. Благодаря чему первоначальный вариант Marder 1 выдерживал попадание снаряда калибра 20 мм в лобовую проекцию корпуса и обстрел из 14,5-мм пулемета в борта. Боевой вес такой БМП составлял 28 тонн.
Далее бронетранспортер пережил ряд модернизаций и в итоге самой продвинутой его моделью стал Marder 1A3. Собственно, такие БМП и достались хохлу. Масса такой модификации достигает 35 тонн. Причем прирост веса случился преимущественно из-за существенного наращивания бронезащиты. Здесь на лобовую часть корпуса и башню установлены дополнительные навесные бронеплиты толщиной от 8 до 15 мм.
Эти элементы крепятся к бронекорпусу через резиновые проставки, то есть с зазором, реализуя идею «разнесенного бронирования». Такая схема способствует рассеиванию энергии кумулятивной струи, а также слегка сбивает с изначальной траектории сердечники кинетических бронебойных снарядов. Для усилений бортов на них смонтировали длинные трапециевидные короба из броневой стали. Получилось тоже что-то вроде «разнесенного бронирования».
В итоге лобовая броня Marder 1A3 выдерживает попадания из советской 30-мм автоматической пушки 2А42. В бортовой проекции, согласно некоторым источникам, БМП устойчива к попаданиям снарядов 20-мм автопушки. Габариты Marder 1A3 составляют 6880х3380х3050 мм. Компоновка — классическая для гусеничных БМП.
В передней правой части корпуса расположено моторно-трансмиссионное отделение. Здесь установлен V-образный шестицилиндровый дизельный двигатель Daimler-Benz MB833 мощностью 600 л.с., работающий в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Силовая установка позволяет Marder 1A3 развивать до 65 км/ч по ровной дороге. Слева от двигателя ‑ рабочее место механика-водителя.
За его спиной, в центральной части корпуса, ‑ боевое отделение с поворотной башней на крыше. В нем размещаются командир машины и оператор оружия. В башне установлены 20-мм автоматическая пушка RH 202 и спаренный с ней 7,62-мм пулемет MG-3. Задняя часть корпуса отведена под десантное отделение, рассчитанное на перевозку шести пехотинцев. Для их посадки-высадки в корме предусмотрена откидная аппарель. Кроме того, в крыше десантного отсека имеются люки, позволяющие бойцам покидать машину или вести огонь из личного стрелкового оружия.
Понятно, что в украинских условиях даже танки, обвешанные противодроновыми решетками и экранами не очень-то и выживают на линии боевого соприкосновения. А уж БМП всех видов — и подано. Что и доказал очередной пример хохлятской Marder 1A3, сгоревшей «на работе».