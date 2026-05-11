На завершившейся на днях в Стамбуле выставке военной техники SAHA Expo 2026 бандеровцы с гордостью представили крылатую ракету собственной разработки FP-5 «Фламинго». Заявив при этом, что это не какой-то там макет или концепт, а вполне серийное оружие, которое они уже с убийственным успехом применили в том числе и 5 мая при массированной атаке на Чебоксары — аккурат в день открытия шоу в Турции. В результате того налета, напомним, погибло несколько мирных жителей и несколько десятков были ранены. И теперь укронацисты пытаются убедить своих западных партнеров поставить якобы дальнобойную FP-5 на вооружение стран, входящих в НАТО.

Украинская ракета FP-5 представлена в Стамбуле как оружие для глубоких ударов по России

Но пойдут ли на это члены североатлантического альянса? Да, бандеровская «Фламинго» действительно представляет для противника достаточно серьезную угрозу, что подтвердили и события в Чувашии, поскольку сочетает в себе такие актуальные составляющие как мощную боевую часть и простоту пусковой установки.

Этой «птице» не нужны ни самолеты, ни корабли, ни подлодки. Транспорт, замаскированный под обычный грузовик, усложняет противнику разведку и упреждающий удар, а распределенная схема пусков позволяет расчетам очень быстро менять позицию после стрельбы. Что крайне важно сегодня, когда спутниковое наблюдение, БПЛА и радиоэлектронная разведка резко сокращают живучесть подобных систем.

При этом украинская наземная беспилотно-ракетная система способна доставлять боевую часть массой до 1150 кг по целям с фиксированными координатами. Заявленная дальность — до 3000 км, Диапазон высот полета — от 20 м до 10 км, максимальное время в воздухе — четыре часа. Размах крыла — 7 м, максимальная взлетная масса — 6000 кг. Максимальная скорость — 950 км/ч, крейсерская — от 650 до 700 км/ч. Реактивный запуск происходит, повторим, с буксируемой пусковой установки.

Кроме того, в отличие от классических западных аналогов (Tomahawk, Storm Shadow/SCALP, Taurus, ATACMS) «Фламинго» подразумевает низкую стоимость в производстве, что дополняет дорогостоящие и ограниченные по запасам западные системы.

Однако у этого «чудо-оружия» хватает и минусов. Во-первых, слишком долгий — до 40 минут — цикл подготовки к пуску, что заметно снижает степень маскировки. Во-вторых, даже у западных специалистов взывает сомнения дальнобойность ракеты: ее предел, утверждают эксперты, максимум 1000 км, поскольку она дозвуковая.

Ну и в-третьих, все шесть FP-5, летевших на Чебоксары, были успешно сбиты нашими силами ПВО. И все это в целом полностью дезавуирует релиз хохлов на презентации их вундервафли на SAHA Expo 2026.

Тем не менее Евросоюзу, активно готовящемуся к большой войне с Россией, вполне может пригодится и такое оружие для операций в черноморском регионе и Восточной Европе, чтобы максимально усилить давление на наш оборонно-промышленный комплекс.

И поэтому вызывают серьезные опасения разговоры, прозвучавшие на SAHA Expo 2026 о том, что промышленным партнером «страны 404» в производстве «Фламинго» может стать Турция. В связи с чем возникает вопрос — насколько мы готовы к такому повороту событий?

Особенно с учетом того, что Анкара уже включена в проект НАТО Deep Precision Strike Drone (можно перевести как «производство дронов для глубоких высокоточных ударов») наряду с Данией, Эстонией, Литвой, Нидерландами и Польшей.