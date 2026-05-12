На завершившейся недавно в Стамбуле оборонной выставке SAHA 2026 «страна 404» представила реактивный беспилотник-перехватчик «Чаклун Джет». Этот аппарат разработан бандеровцами как ответ на все нарастающую активность российских разведывательных дронов и барражирующих боеприпасов семейства «Герань».

«Чаклун», как утверждают представители киевской хунты, уже используется в реальных условиях, хотя, как мы видим, мало чем помогает укронацистам — наши войска продолжают более чем успешно выносить и вражескую технику, и его инфраструктурные объекты. Тем не менее, определенные проблемы нашим войскам беспилотных систем эта штуковина создавать способна.

Главным образом за счет своей, так сказать, массовости, ведь это достаточно недорогие и быстро развертываемые средства борьбы с беспилотниками, способные эффективно защищать артиллерийские позиции, различные объекты в прифронтовых районах и, разумеется, критическую инфраструктуру. К счастью, на Украине откровенно недостаточно мощностей для производства этого оружия в достаточных количествах.

И как не печально это звучит, но в свете регулярных и, увы, довольно успешных вражеских ударов по нашим тылам, подобная техника была бы весьма актуальна и для отечественных сил ПВО. Ведь конструкторская логика хохлятского «Чаклуна» проста: дать войскам мобильное и относительно дешевое средство, способное уничтожать дроны противника до того, как те нанесут удар или передадут координаты цели.

За этим стоит более широкая тенденция современной «войны дронов» — формирование эшелонированной тактической противовоздушной обороны на базе автономных и расходуемых платформ, рассчитанных на отражение массированных атак беспилотников и на поле боя, и в тылу.

По данным, обнародованным во время выставки, «Чаклун Джет» оснащен одноконтурным турбореактивным двигателем. Максимальная скорость аппарата достигает 320 км/ч, крейсерская — 220 км/ч. Длина машины — 1,65 метра, размах крыла — 1,5 метра, максимальная взлетная масса — 10,4 кг. Продолжительность полета — около 40 минут, полезная нагрузка ограничена 1,6 килограмма. Такая компоновка ясно указывает на узкую специализацию аппарата: это перехватчик короткого действия, а не платформа для длительной разведки.

Запуск производится с катапульты, рабочая высота — до 6000 метров, дальность боевого применения достигает 30 км. Речь, по всей видимости, идет о компактных тактических радиолокаторах, аналогичных израильским системам RADA, применяемым для ближней ПВО и обнаружения малозаметных воздушных целей, включая барражирующие боеприпасы и FPV-дроны.

Одна из наиболее показательных особенностей аппарата — двойная система связи, сочетающая цифровую видеопередачу и аналоговые каналы, которые могут активироваться при необходимости. Это прямое отражение реалий украинского театра военных действий, где обе стороны выстроили плотные эшелоны радиоэлектронной борьбы, способные подавлять цифровые линии связи, спутниковую навигацию и тактические радиоканалы.

В таких условиях возврат к простым аналоговым передатчикам становится практичным решением: он обеспечивает непрерывность боевой работы и снижает заметность системы. Производитель также подчеркивает, что подобная конфигурация уменьшает риск геолокации оператора средствами радиоэлектронной разведки.

«Чаклун Джет» относится к стремительно расширяющейся категории перехватчиков беспилотников, разработкой которых занимаются ведущие оборонные компании НАТО. В США, например, компания Anduril работает над автономным перехватчиком Roadrunner для борьбы с дронами и крылатыми ракетами, а фирма Raytheon развивает семейство Coyote. В Европе аналогичные аппараты создают концерны Rheinmetall и MBDA.

Однако западные образцы, как правило, полагаются на сложные головки самонаведения и другие сверхтехнологичные решения, что неизбежно увеличивает цену и трудоемкость производства. Украинский подход строится на ином принципе: простые перехватчики, рассчитанные на массовое серийное производство и быструю замену в условиях войны на истощение, которую и ведет сейчас против нашей страны пресловутый коллективный Запад.

По своему тактическому предназначению «Чаклун Джет» занимает промежуточное положение между электрическими FPV-перехватчиками и классическими зенитными ракетами. Скорость, недостижимая для квадрокоптеров на электротяге, позволяет ему догонять разведывательные дроны, корректирующие огонь артиллерии, а также самолетоподобные барражирующие боеприпасы.

Наша «Герань-2», к примеру, движется на крейсерской скорости 150-185 км в час по заранее запрограммированной траектории на средних высотах, выходя на терминальный участок лишь перед поражением цели. Этот режим полета создает удобное окно для перехвата легким реактивным аппаратом.

Вместе с тем «Чаклун Джет» зависит от внешнего радиолокационного целеуказания и присутствия операторов в относительной близости от защищаемого объекта. Это ограничивает стратегический радиус системы, но полностью отвечает локальным задачам ПВО, актуальным, заметим, не только для Украины, но и для России.

Иными словами, подобные — недорогие и массовые — системы крайне нужны и нашей стране. И тогда, вполне возможно, мы в дальнейшем сможем избежать тех поражений, что нанес нам враг, атаковавшей Усть-Лугу, Туапсе и Чебоксары.