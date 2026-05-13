Испанский подгон: бандеровцев снабдят сотней «квазихаммеров»

Точная сумма сделки, разумеется, не афишируется. Однако мы можем примерно оценить ее масштабы по косвенным данным. Так, в преддверии майских праздников новостные ленты мировых агентств облетело сообщение, что испанские военные в ходе рядового учения по авиадесантированию сбросили с самолета и URO VAMTAC. Но парашютная система не сработала и машина просто шмякнулась о землю, пролетев перед этим около 300 метров по вертикали. Броневик пошел под списание.
Но для нас важно не это, а то, что стоимость разбитого URO VAMTAC наперебой указывали почти все комментаторы. Благодаря им мы теперь знаем, что URO VAMTAC в максимально бронированной армейской комплектации стоит порядка 600 000 евро за единицу. Соответственно, партия из 100 таких машин оценивается в сумму примерно равную 60 млн. евро.
При этом появление этих испанских одноклассников американского HMMWV не станет выдающимся событием для ВСУ. Дело в том, что еще в 2022 году партия из пары десятков «вамтаков» оказалась на Украине в виде испанской помощи бендеровцам. С тех пор большинство из них уже наверняка уничтожены.
Хотя, точно об этом судить сложно. Дело в том, что URO VAMTAC (Vehículo de Alta Movilidad Táctico, «высокомобильная тактическая машина») внешне очень напоминают HMMWV. И потому большинство подбитых в зоне СВО VAMTAC нередко ошибочно классифицируются именно как американские HMMWV. А последних за годы конфликта завезено было хохлу (а потом уничтожено в боях) несколько сотен.
VAMTAC был разработан и запущен в производство в интересах испанской армии в 1998 году местной компанией URO Vehículos Especiales S.A. (UROVESA). Наиболее «свежая» версия броневика (имеет обозначение ST5) пошла в серию в 2013-ом. Именно она, надо полагать, в наиболее защищенном варианте и поедет на Украину.
Максимальная степень бронирования VAMTAC соответствует уровню три по стандарту STANAG. То есть машина может защитить экипаж от бронебойной пуле винтовочного калибра 7,62 мм с дистанции 30 метров, а также от подрыва 8-килограммового заряда ВВ под колесом.
Пятитонная машина имеет габариты 4,845х2,175х1,9 метра. Под ее капотом трудится 6-цилиндровый Steyr мощностью от 166 до 188 л.с. Привод — постоянный полный. КП — либо 6-ступенчатая механическая, либо 5-ступенатый «автомат». Максимальная скорость по шоссе заявлена на уровне 130 км/ч.
Салон в стандартном исполнении четырехместный. Есть также вариант двухместного «пикапа», медицинская модификация (с кузовом-фургоном для перевозки лежачих больных), а также машина боевого управления. На шасси URO VAMTAC размещается довольно широкий спектр вооружений, начиная от 7,62-мм либо 12,7-мм пулеметов, безоткатного орудия и 81-мм миномета до зенитных и противотанковых ракетных комплексов.
Судя по всему, «украинские» VAMTAC будут, преимущественно, в в стандартном бронированным исполнении, предназначенные либо для прифронтовой логистики, либо в качестве транспортного средства для оснащения зенитных мобильных огневых групп.
Такие машины, как правило, оснащают турелями с крупнокалиберными пулеметами и прожекторами, которые отправляют сбивать российские дальнобойные дроны-камикадзе типа «Герань».
Однако в последнее время «Герани» стали оснащать видеокамерами и системами дистанционного управления — в том числе и для уничтожения зенитных установок хохла. Так что не сомневаемся: новым «вамтакам» на Украине придется несладко.