Появились первые сведения о том, как будут потрачены «страной 404» многомиллиардные европейские кредиты. Одна из строчек этой «ведомости» касается поставок Испанией своих легких броневичков URO VAMTAC. Изрядная часть из запланированной на 2026 год «испанской» части военных поставок на Украину на сумму в 1 млрд. евро придется на бронетехнику.

Точная сумма сделки, разумеется, не афишируется. Однако мы можем примерно оценить ее масштабы по косвенным данным. Так, в преддверии майских праздников новостные ленты мировых агентств облетело сообщение, что испанские военные в ходе рядового учения по авиадесантированию сбросили с самолета и URO VAMTAC. Но парашютная система не сработала и машина просто шмякнулась о землю, пролетев перед этим около 300 метров по вертикали. Броневик пошел под списание.

Но для нас важно не это, а то, что стоимость разбитого URO VAMTAC наперебой указывали почти все комментаторы. Благодаря им мы теперь знаем, что URO VAMTAC в максимально бронированной армейской комплектации стоит порядка 600 000 евро за единицу. Соответственно, партия из 100 таких машин оценивается в сумму примерно равную 60 млн. евро.

При этом появление этих испанских одноклассников американского HMMWV не станет выдающимся событием для ВСУ. Дело в том, что еще в 2022 году партия из пары десятков «вамтаков» оказалась на Украине в виде испанской помощи бендеровцам. С тех пор большинство из них уже наверняка уничтожены.

Хотя, точно об этом судить сложно. Дело в том, что URO VAMTAC (Vehículo de Alta Movilidad Táctico, «высокомобильная тактическая машина») внешне очень напоминают HMMWV. И потому большинство подбитых в зоне СВО VAMTAC нередко ошибочно классифицируются именно как американские HMMWV. А последних за годы конфликта завезено было хохлу (а потом уничтожено в боях) несколько сотен.

VAMTAC был разработан и запущен в производство в интересах испанской армии в 1998 году местной компанией URO Vehículos Especiales S.A. (UROVESA). Наиболее «свежая» версия броневика (имеет обозначение ST5) пошла в серию в 2013-ом. Именно она, надо полагать, в наиболее защищенном варианте и поедет на Украину.

Максимальная степень бронирования VAMTAC соответствует уровню три по стандарту STANAG. То есть машина может защитить экипаж от бронебойной пуле винтовочного калибра 7,62 мм с дистанции 30 метров, а также от подрыва 8-килограммового заряда ВВ под колесом.

Пятитонная машина имеет габариты 4,845х2,175х1,9 метра. Под ее капотом трудится 6-цилиндровый Steyr мощностью от 166 до 188 л.с. Привод — постоянный полный. КП — либо 6-ступенчатая механическая, либо 5-ступенатый «автомат». Максимальная скорость по шоссе заявлена на уровне 130 км/ч.

Салон в стандартном исполнении четырехместный. Есть также вариант двухместного «пикапа», медицинская модификация (с кузовом-фургоном для перевозки лежачих больных), а также машина боевого управления. На шасси URO VAMTAC размещается довольно широкий спектр вооружений, начиная от 7,62-мм либо 12,7-мм пулеметов, безоткатного орудия и 81-мм миномета до зенитных и противотанковых ракетных комплексов.

Судя по всему, «украинские» VAMTAC будут, преимущественно, в в стандартном бронированным исполнении, предназначенные либо для прифронтовой логистики, либо в качестве транспортного средства для оснащения зенитных мобильных огневых групп.

Такие машины, как правило, оснащают турелями с крупнокалиберными пулеметами и прожекторами, которые отправляют сбивать российские дальнобойные дроны-камикадзе типа «Герань».

Однако в последнее время «Герани» стали оснащать видеокамерами и системами дистанционного управления — в том числе и для уничтожения зенитных установок хохла. Так что не сомневаемся: новым «вамтакам» на Украине придется несладко.