США, несмотря на непрекращающуюся риторику о необходимости скорейшего завершения украинского конфликта, на деле всеми силами помогают киевской хунте его продолжать. В частности, усиливают систему ПВО Украины новым пакетом военной поддержки на сумму 108,1 млн долларов. Это недружественное по отношению к нашей стране решение также отражает более широкую эволюцию западной военной помощи режиму Зеленского. Вашингтон все большее внимание уделяет его долговременной поддержке, а не разовым поставкам техники.

Что же касается последней инициативы, то ее цель — сохранить боеспособность морально и физически устаревших ракетных комплексов FrankenSAM HAWK, используемых ВСУ, в условиях продолжающихся массовых и успешных российских ракетных и беспилотных ударов по объектам критической инфраструктуры и военным сооружениям хохла.

Программа призвана укрепить способность Украины поддерживать так называемый средневысотный зенитный зонтик в условиях, когда износ техники и высокая интенсивность боевых действий критически истощают запасы ракет-перехватчиков и радиолокационных средств и у «страны 404», и у ее западных покровителей.

Очередные американские миллионы пойдут на оплату технического обслуживания, запчастей, ремонтных и восстановительных работ, а также логистическую поддержку, необходимых для поддержания боеготовности батарей на базе HAWK во фронтовых условиях.

Поддерживая системы FrankenSAM, адаптированные под украинские нужды, янки надеются сохранить эшелонированный защитный щит ВСУ, прикрывающий командные пункты, склады боеприпасов и города от, повторим, непрекращающихся и крайне эффективных ударов российской армии. Но вот удастся ли задуманное — большой вопрос. Ведь обслуживание имеющихся у бандеровцев зенитных ракетных систем средней дальности семейства HAWK в боевых условиях сопряжено с серьезными трудностями.

В отличие от современных цифровых архитектур, HAWK по-прежнему опирается на трудоемкие в обслуживании подсистемы и электронику аналоговой эпохи, требующую постоянной калибровки и технического сопровождения. Хохлятским расчетам необходим стабильный поток электронных компонентов, гидравлических узлов, генераторов, расходных материалов и инженерной экспертизы для поддержания боеготовности. Постоянное рассредоточение батарей ПВО ради попыток ухода от российской разведки и ударов дальнего радиуса дополнительно усложняет циклы техобслуживания и логистики.

И в целом, как мы видим по итогам наших атак на вражескую территорию, мало чем помогают укронацистам. И это неудивительно, если учесть, что комплекс HAWK был разработан компанией Raytheon еще в годы холодной войны и принят на вооружение американской армии в 1959 году, но в 2002-м списан под чистую, поскольку перестал отвечать требованиям даже того времени.

И к сегодняшнему моменту, несмотря на многочисленные модернизации, в силу своего возраста уже не актуален против современных угроз. Хотя изредка этот «Хавку» образца 1982-го года, переданному ВСУ из натовских запасников, все же удается перехватывать наши крылатые ракеты и барражирующие боеприпасы. Ну вот Штаты и решили «подшаманить» старичка.

Напомним, что HAWK в нынешнем своем виде предназначен для поражения самолетов, вертолетов и ряда ракетных целей. В зависимости от конфигурации перехватчика, ракета MIM-23 HAWK способна поражать цели на дальности до 40 км и на высоте свыше 18 км. Полуактивное радиолокационное наведение требует постоянной подсветки цели в непрерывном режиме, что делает живучесть радаров и электромагнитную координацию ключевыми факторами эффективности в бою. Ракета MIM-23B Improved HAWK оснащена твердотопливным двухрежимным ракетным двигателем, обеспечивающим скорость около 2,4 Маха, и несет осколочно-фугасную боевую часть массой 75 кг, оптимизированную для поражения воздушных целей.

Другими словами, включение в американский пакет помощи мачтовых трейлеров для подъема радаров имеет прямое оперативное значение: увеличение высоты установки сенсоров расширяет радиогоризонт и сокращает мертвые зоны вокруг защищаемых объектов, улучшает обнаружение низколетящих целей, маскирующихся рельефом местности что приобретает особое значение, поскольку российская ударная тактика во многом строится на использовании именно малых высот для уклонения от обнаружения.

С тактической точки зрения батареи FrankenSAM HAWK должны обеспечивать хохлу дополнительный оборонительный рубеж между переносными зенитными комплексами и стратегическими перехватчиками верхнего эшелона, такими как Patriot. Однако HAWK не предназначен для борьбы с баллистическими ракетами, которые мы с успехом применяем.

Да и с остальными угрозами справляется так себе, хотя ВСУ и пытается использовать батареи HAWK (каждая включает от шести до девяти пусковых установок, способных нести до трех ракет, а также радары обнаружения и подсветки, связанные через распределенные узлы управления огнем) для быстрого перемещения вокруг критической инфраструктуры в зависимости от меняющихся российских тактик нанесения ударов.

Иными словами, в целом опыт СВО показывает, что восстановленные системы эпохи холодной войны, пусть и подключенные через модернизированные интерфейсы и адаптивные сетевые решения, не способны толком сохранять боевую актуальность в высокоинтенсивной войне.

Другое дело, что в отличие от перехватчиков Patriot или SAMP/T, ракеты HAWK остаются сравнительно недорогими и доступными в значительных количествах на складах НАТО, что позволяет западным странам поддерживать укронацистов, не сокращая немедленно собственные стратегические резервы ПВО.

Кроме того, для стран-членов НАТО продолжающееся использование устаревших систем FrankenSAM HAWK подчеркивает растущую значимость эшелонированной противовоздушной обороны, промышленных ремонтных мощностей и долгосрочного управления арсеналами в условиях, когда Европа не просто адаптируется к затяжному противостоянию на своем восточном фланге, а готовится к войне с Россией...