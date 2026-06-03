Время, кода бандеровцы лихо красовались на поставленных НАТО бронеиномарках, окончательно, похоже, ушло. Теперь даже по максимуму снабжаемые нацистски-мотивированные части ВСУ вынуждены жить намного проще, чем когда-то. С зарубежных высоко технологичных машин им приходится пересаживаются на технику, разработанную в СССР в середине прошлого века!

В военкорских соцсетях завирусился «фотореп», опубликованный элитным подразделением ВСУ, славящимся самыми упоротыми нацистами. Чтобы лишний раз не поминать гадов всуе, скажем, что они кличут себя созвучно названию Азовского моря и их структура признана в России террористической и экстремистской организацией.

Эти ребята, как наиболее идейные бандеровцы, всегда получали наиболее крутое вооружение и снабжение: самые современные автоматы-пулеметы-гранатометы и технику. Именно они первыми обзавелись модными американскими колесными четырехосными БТР Stryker, например. А теперь... Теперь они сняли рекламный фоторяд, в котором героически разъезжают (где-то в тылу, разумеется) на стареньких БТР-60.

Раньше подобная техника была уделом самых заштатных подразделений киевской хунты — терробороны и прочих явных аутсайдеров. А теперь на советские ТС приходится пересаживаться и «элиткам». У которых, похоже, не осталось более современной техники даже для того, чтобы снять постановочные фото.

И не важно, что использованных в ролике «бронестарцев» обвесили противодроновыми экранами практически до потери узнаваемости. От этого суть БТР-60 не меняется. Характерно также, что под рукой, даже просто ради патриотичного кадра, у нацистов не оказалось «потужной гидности» хваленой украинского оборонной промышленности — БТР-4Е. Это, кстати, к вопросу о реальных текущих возможностях хохла выпускать собственную тяжелую военную технику.

Поставки новой западной «брони», надо полагать, практически совсем иссякли. А то, что было — либо уничтожено российским войсками, либо пришло в состояние «недвижимости». Вот и пришлось даже элитному «пидраздiлу» ВСУ «откапывать стюардессу».

Для понимания скажем, что БТР-60 разрабатывался на Горьковском автомобильном заводе в 1956—1959 годах! К тому момент советские военные пришли к выводу, что им требуется бронированный транспорт для пехоты, способный двигаться по пересеченной местности за танком по его колее. Причем плавающий — чтобы самостоятельно форсировать водные преграды в процессе наступления.

В результате появилась первый в мире четырехосная бронемашина с колесной формулой 8х8 ‑ БТР-60. Его выпуск первоначально запустили на ГАЗе в 1960-м, где и выпускали до 1976-го. Позднее производство наладили на Курганском заводе колесных тягачей (КЗКТ). В итоге БТР-60 выпускался аж до 1987 года. Общий тираж этой модели разные источники оценивают по-разному — от 10 000 до 25 000. Кроме того, разночтений добавляет тот факт, что БТР-60 по лицензии делали и в Румынии — под обозначением TAB-71.

Габариты почти революционной ‑ по меркам середины прошлого века ‑ боевой машины: 7560х2830х2235 мм. Боевая масса — 10 тонн. Корпус сварен из листов катаной стальной брони толщиной 5-9 мм, обеспечивающей защиту разве что от бронебойных пуль калибра 7,62 мм.

Прорывом, по меркам боевой техники такого типа, стало использование в качестве силовой установки не одного, а двух рядных 6-цилиндровых карбюраторных моторов ГАЗ-40П мощностью по 90 л.с. каждый. По ровной дороге БТР-60 мог разогнаться до 80 км/ч. Его штатный гребной винт позволял развивать до 10 км/ч на плаву. При выходе из строя одного двигателя, аппарат мог продолжать движение по ровной дороге со скоростью не выше 60 км/ч.

Экипаж БТР состоит из механика-водителя и командира. В десантном отсеке броневик может перевозить до восьми пехотинцев, один из которых выполняет функции стрелка-оператора установленных в небольшой вращающейся башенке на крыше пулеметов ‑ 14,5-мм КПВТ и спаренного с ним 7,62-мм ПК.

По современным меркам у БТР-60 есть одна главная «болячка»: его компоновка. Оба мотора размещены тут в корме, а узкие распашные двери для десанта — по бортам. То есть двигательная установка не служит дополнительной защитой для экипажа от огня противника в лоб. А десантникам приходится высаживаться прямо под вражеский огонь.

У западных БТР/БМП силовой агрегат располагается в «морде» корпуса, что позволяет организовать высадку пехоты через корму боевой машины: она в этот момент прикрывает их собой от стрелкового огня противника. Вот на таком престарелом «счастье» элитные бандеровцы, видимо, и предлагают воевать своим новобранцам. Что ж: в добрый путь, как говорится, пусть земля им будет стекловатой!