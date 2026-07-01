Убить «болотника»: на Украине сожгли экзотический шведский вездеход

Снегоболотоход BvS 10 Viking — относительно редкая «птица» в арсенале хохла. В разное время шведы и британцы отправляли в «страну 404» партии, состоявшие из двух-трех десятков «Викингов». Однако общая численность этих гусеничных агрегатов так и не превысила сотню единиц. Строго говоря, не было особого смысла снабжать ВСУ именно этими бронетранспортерами с экзотической ходовой частью. Видимо, сработал принцип: вали все в кучу, они там на месте сами разберутся.

Дело в том, что BvS 10 ‑ армейский снегоболотоход. Такой транспорт востребован на крайнем севере и в тайге, где летом приходится перемещаться по болотистой тундре, а зимой — по глубокому снегу. То есть там, где типичный БТР, БМП или танк, скорее всего, намертво застрянет, едва съехав с дороги.

В чью «светлую» натовскую голову пришла идея загнать болотоходы в густонаселенный, с развитой сетью автодорог степной Донбасс — теперь уже и не важно. Выдающиеся способности к преодолению тотального бездорожья скандинавской бронированной спецтехникой тут практически не востребованы. Хохол использует ее наравне с не в пример более простыми линейными БТР и БМП.

Напомним, что BvS 10 Viking разработала еще в «нулевых» этого века компания BAE Systems — силами своего скандинавского филиал Land Systems Hägglunds. Индекс BvS расшифровывается как Bandvagn Skyddad — «гусеничная машина защищенная». Это двузвенный аппарат повышенной проходимости.

Состоит он из головного и хвостового модулей, каждый из которых оснащен резиновыми гусеницами. Моторно-трансмиссионное отделение размещено в «голове» транспортера. Как правило, там используется 350-сильный дизель Caterpillar C7 в паре с АКП Allison MD-3500. Крутящий момент в равных долях передается на все четыре гусеницы. «Голова» и «хвост» Viking связаны специальным гидромеханическим узлом. Который, помимо передачи энергии от двигателя к движителям ведомой части, отвечает еще и за «складывание» всей конструкции вправо-влево. Ведь именно за счет этого и осуществляется поворот ТС.

Общие габариты «Викинга» ‑ 7,55х2,1х 2,2 метра. Полная масса ‑ 11,5 тонн при грузоподъемности порядка пяти тонн. Корпус сварен из листов броневой стали, обеспечивающей защиту экипажа лишь от легкого стрелкового оружий калибра 7,62 мм. Штатно предусмотрена возможность установки дополнительного бронирования. В этом случае броневик-болотоход в состоянии выдерживать обстрел уже из крупнокалиберного 14,5-мм пулемета.

Благодаря своему небольшому весу, Viking может плавать со скоростью до 5 км/ч. Высочайшую проходимость по слабым грунтам и снегу ему обеспечивают широченные (620 мм) облегченные (потому как из резины) гусеницы. Благодаря этому, даже при максимальной загрузке BvS 10 оказывает минимальное давление на грунт — не более 0,25 кг/см2. Для справки скажем, что при ходьбе нога человека давит на грунт с удельным усилием порядка 0,5 кг/см2.

Паспортная «максималка» Viking ‑ 70 км/ч. Его средняя скорость по пересеченной местности — порядка 25 км/ч. За моторно-трансмиссионным отсеком в двухместной «по-грузовому» остекленной кабине находятся водитель и командир. За ними установлен второй ряд сидений для троих человек. Вход-выход в головную секцию происходит через четыре боковых двери, как в легковом авто.

Заднее ведомое звено в стандартном исполнении рассчитано на восьмерых пассажиров-пехотинцев, которые попадают внутрь через большую распашную дверь в кормовой пластине. В некоторых версиях BvS 10 Viking (санитарная, штабная) предусмотрена дополнительная дверь в правом борту.

Стандартно «составник» вооружается единственным пулеметом на крыше головного модуля — калибром либо 7,62, либо 12,7 мм. Кроме того, «бивис» используется в армиях НАТО в качестве платформы для самоходного 120-мм миномета. Само орудие размещается в хвостовом модуле, в экипаж — в «голове».

Надо заметить, что британская армия довольно активно использовала свои BvS 10 в ходе натовской оккупации Афганистана. Видимо, исходя их этого извращенного опыта использования снегоболотохода в условиях засушливой горной местности и принималось решение об отправке «Викингов» ВСУ.

Да, во время осенней или весенней распутицы в условиях украинского чернозема они, возможно, и имеют кое-какие преимущества перед прочими гусеничными боевыми транспортными средствами в плане проходимости. Но платой за это становится необходимость часто менять изнашивающиеся резиновые гусеницы, а также повышенная сложность обслуживания гидравлики в трансмиссии «Викинга».

А для российского оператора дрона-камикадзе, что BvS 10, что любой другой бронеобъект врага (хоть древнейшая советская БМП-1) — одинаково лакомая цель. И «швед», и «совок», и какой-нибудь «американец» вроде MaxxPro — горят после встречи с FPV-дроном одинаково хорошо.