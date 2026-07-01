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Убить «болотника»: на Украине сожгли экзотический шведский вездеход

BvS 10 Viking стал жертвой российских военных

Наличие противодроновых «мангалов» не спасли шведскую бронемашину повышенной проходимости от поражения российскими ударными беспилотниками. Любопытный образчик натовской «помощи» бандеровцам сгорел на временно оккупированной укронацистами территории ДНР.

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Автор
Максим Строкер

Изображение Убить «болотника»: на Украине сожгли экзотический шведский вездеход

Снегоболотоход BvS 10 Viking — относительно редкая «птица» в арсенале хохла. В разное время шведы и британцы отправляли в «страну 404» партии, состоявшие из двух-трех десятков «Викингов». Однако общая численность этих гусеничных агрегатов так и не превысила сотню единиц. Строго говоря, не было особого смысла снабжать ВСУ именно этими бронетранспортерами с экзотической ходовой частью. Видимо, сработал принцип: вали все в кучу, они там на месте сами разберутся.

Дело в том, что BvS 10 ‑ армейский снегоболотоход. Такой транспорт востребован на крайнем севере и в тайге, где летом приходится перемещаться по болотистой тундре, а зимой — по глубокому снегу. То есть там, где типичный БТР, БМП или танк, скорее всего, намертво застрянет, едва съехав с дороги.

В чью «светлую» натовскую голову пришла идея загнать болотоходы в густонаселенный, с развитой сетью автодорог степной Донбасс — теперь уже и не важно. Выдающиеся способности к преодолению тотального бездорожья скандинавской бронированной спецтехникой тут практически не востребованы. Хохол использует ее наравне с не в пример более простыми линейными БТР и БМП.

Напомним, что BvS 10 Viking разработала еще в «нулевых» этого века компания BAE Systems — силами своего скандинавского филиал Land Systems Hägglunds. Индекс BvS расшифровывается как Bandvagn Skyddad — «гусеничная машина защищенная». Это двузвенный аппарат повышенной проходимости.

Состоит он из головного и хвостового модулей, каждый из которых оснащен резиновыми гусеницами. Моторно-трансмиссионное отделение размещено в «голове» транспортера. Как правило, там используется 350-сильный дизель Caterpillar C7 в паре с АКП Allison MD-3500. Крутящий момент в равных долях передается на все четыре гусеницы. «Голова» и «хвост» Viking связаны специальным гидромеханическим узлом. Который, помимо передачи энергии от двигателя к движителям ведомой части, отвечает еще и за «складывание» всей конструкции вправо-влево. Ведь именно за счет этого и осуществляется поворот ТС.

Общие габариты «Викинга» ‑ 7,55х2,1х 2,2 метра. Полная масса ‑ 11,5 тонн при грузоподъемности порядка пяти тонн. Корпус сварен из листов броневой стали, обеспечивающей защиту экипажа лишь от легкого стрелкового оружий калибра 7,62 мм. Штатно предусмотрена возможность установки дополнительного бронирования. В этом случае броневик-болотоход в состоянии выдерживать обстрел уже из крупнокалиберного 14,5-мм пулемета.

Благодаря своему небольшому весу, Viking может плавать со скоростью до 5 км/ч. Высочайшую проходимость по слабым грунтам и снегу ему обеспечивают широченные (620 мм) облегченные (потому как из резины) гусеницы. Благодаря этому, даже при максимальной загрузке BvS 10 оказывает минимальное давление на грунт — не более 0,25 кг/см2. Для справки скажем, что при ходьбе нога человека давит на грунт с удельным усилием порядка 0,5 кг/см2.

Паспортная «максималка» Viking ‑ 70 км/ч. Его средняя скорость по пересеченной местности — порядка 25 км/ч. За моторно-трансмиссионным отсеком в двухместной «по-грузовому» остекленной кабине находятся водитель и командир. За ними установлен второй ряд сидений для троих человек. Вход-выход в головную секцию происходит через четыре боковых двери, как в легковом авто.

Заднее ведомое звено в стандартном исполнении рассчитано на восьмерых пассажиров-пехотинцев, которые попадают внутрь через большую распашную дверь в кормовой пластине. В некоторых версиях BvS 10 Viking (санитарная, штабная) предусмотрена дополнительная дверь в правом борту.

Стандартно «составник» вооружается единственным пулеметом на крыше головного модуля — калибром либо 7,62, либо 12,7 мм. Кроме того, «бивис» используется в армиях НАТО в качестве платформы для самоходного 120-мм миномета. Само орудие размещается в хвостовом модуле, в экипаж — в «голове».

Надо заметить, что британская армия довольно активно использовала свои BvS 10 в ходе натовской оккупации Афганистана. Видимо, исходя их этого извращенного опыта использования снегоболотохода в условиях засушливой горной местности и принималось решение об отправке «Викингов» ВСУ.

Да, во время осенней или весенней распутицы в условиях украинского чернозема они, возможно, и имеют кое-какие преимущества перед прочими гусеничными боевыми транспортными средствами в плане проходимости. Но платой за это становится необходимость часто менять изнашивающиеся резиновые гусеницы, а также повышенная сложность обслуживания гидравлики в трансмиссии «Викинга».

А для российского оператора дрона-камикадзе, что BvS 10, что любой другой бронеобъект врага (хоть древнейшая советская БМП-1) — одинаково лакомая цель. И «швед», и «совок», и какой-нибудь «американец» вроде MaxxPro — горят после встречи с FPV-дроном одинаково хорошо.

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