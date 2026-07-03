Textron Systems Marine and Land Systems (Новый Орлеан, штат Луизиана) объявила о расконсервации производственных мощностей, на которых ранее изготавливали БТР модели MSFV 4х4. Для «страны 404» янки планируют изготовить 65 таких броневиков.

Аббревиатура в названии этой машины расшифровывается как Mobile Strike Force Vehicle — «транспортное средство мобильных ударных сил». Армия США закупала такие ТС начиная с 2013 года — в общей сложности несколько сотен. Причем чуть ли не большинство из них отправились в Афганистан. Их там эксплуатировали и сами американские военные, и вооруженные формирования местных «прирученных» афганцев. К слову говоря, весь тот автопарк так там и остался — после бегства натовцев из страны.

Других мест для массового применения MSFV американцы с тех пор не придумали. И потому новых заказов на выпуск этого БТР Textron Systems не получал. Пока не «подвернулись под руку» укронацисты с их неистовым стремлением получить как можно больше всего прямо сейчас и нахаляву. Бесплатно, им, разумеется, никто ничего уже давно не дает — исключительно в кредит с наивным расчетом, что хохлы когда-нибудь рассчитаются по долгам.

Длина стального бронекорпуса MSFV составляет почти 6,8 метра, ширина — 2,56 метра, а высота — 2,6 метра. Дорожный просвет внушителен даже по меркам военной техники — 0,66 метра. В лобовой проекции машина держит выстрел из 14,5-мм крупнокалиберного пулемета. Днище БТР выполнено по принципу МRAP — V-образный профиль, снижающий урон от ударной волны от взрыва мины под брюхом.

260-сильный дизель Cummins мощностью 260 л.с. размещен в левой кормовой части корпуса. Мимо него, кстати, можно пробраться (вдоль по правому борту) к распашной двери в корме. Еще пара дверей для посадки-высадки экипажа предусмотрены в обоих бортах — примерно в середине корпуса.

Трансмиссия у полноприводная, 4х4, с 6-ступенчатим «автоматом» Allison. Боевая масса порядка 14 тонн — без учета веса дополнительного навесного бронирования и противодроновых решеток. С ними масса увеличивается до 18 тонн. БТР вмещает трех членов экипажа (водитель, стрелок, командир). Кроме них в десантном MSFV отсеке размещается 6-7 пехотинцев. В поворотной башенке на крыше корпуса размещается либо 12,7-мм пулемет, либо 40-мм автоматический гранатомет.

Известно, что в Афганистане MSFV снискал репутацию достаточно живучего аппарата, поскольку при наличии допбронирования выдерживал попадание из РПГ-7. Тем не менее, хохлу это свойство «американца» вряд ли пригодится.

Во-первых, потому что сейчас на Украине ради уничтожения единственной бронемашины противника спокойно тратят хоть десять дронов-камикадзе. В таких условиях даже у танка нет шансов на выживание, не то, что у БТР.

Во-вторых, Textron Systems обязана поставить 65 MSFV в рамках «украинского» контракта отнюдь не завтра, а в течении трех последующих лет. То есть, примерно 20 машин в год. Это практически ничто в сложившейся для ВСУ ситуации.