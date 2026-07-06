«Мотолыга по-немецки»: бандеровцев вооружили норвежским ЗРК на германских гусеницах

Новейший натовский зенитно-ракетный комплекс малой дальности вовсю используется ВСУ уже с февраля текущего года. Речь идет как минимум о восьми установках NOMADS на шасси ACSV G5.

Объективно говоря, в NOMADS ничего особо революционного нет. ЗРК, название которого произошло от аббревиатуры «Norwegian Maneuver Air Defence System», был разработан в начале 2020-х норвежской компанией Kongsberg Defense and Aerospace. Он состоит из пусковой установки с четырьмя авиационными ракетами AIM-9X Sidewinder в двух парных направляющих.

Каждая ракета весит порядка 90 кг и имеет боевую часть массой чуть менее 10 кг. Снаряд оснащен ИК-головкой самонаведения. Максимальная дальность пуска ‑ около 10 км. В составе ЗРК имеется радиолокационная станция кругового обзора с антенной, поднимаемой вертикально вверх на специальной штанге. С ее помощью комплекс обнаруживает цель и в нужный момент направляет ракету на ее перехват.

Повторимся: ничего выдающегося. Неплохо подходит для борьбы с низколетящими и относительно медленными целями вроде беспилотников и крылатых ракет. Ракета Sidewinder — отнюдь не новинка. А вот РЛС типа XENTA производства датской компании Weibel (радар с активной фазированной антенной решеткой), «заточенная» на обнаружение малоразмерных БПЛА, вполне современная разработка. Но наиболее любопытна в данном случае не «стреляюще-обнаруживающая» часть ЗРК, а его шасси — гусеничная платформ ACSV G5.

Его «изюмина» ‑ в идее, воплощенной немцами из Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG). ACSV G5, фактически, концептуальная копия старой доброй советской «мотолыги» ‑ МТ-ЛБ («многоцелевого транспортера/тягача легкого бронированного»). По факту, это стальная коробка на гусеницах и движущим их мотором, на которую можно установить любое военное оборудование.

В СССР, а потом и в России на базе «мотолыги» соорудили САУ «Гвоздика», ЗРК «Стрела-10», противотанковый ракетный комплекс «Штурм», установку разминирования УР-77 «Змей Горыныч», разные машины боевого управления, разведки, РЭБ, инженерные транспортеры... Немцы взяли за основу идею универсального недорогого гусеничного шасси и привнесли в нее ключевое дополнение: свою «мотолыгу» они изначально сделали модульной. На ее стандартный кузов можно ставить. повторим, любую востребованную ситуацией «надстройку» размерами со стандартный 10-футовый контейнер.

Габариты стального корпуса ACSV G5 — 6,2х2,9х2,5 метра. Двигатель ‑ турбодизель MTU 6V199 TE21 мощностью 625 л.с. Трансмиссия ‑ АКП-6 от ZF. В ходовой части полно узлов от старинного немецкого танка Leopard 1. Снаряженная масса — до 20 тонн. Из них на груз приходится до 8 тонн. Бронирование, можно сказать, символическое — противопульное. Но с предусмотренной возможностью установки дополнительной навесной брони. Максимальная скорость — до 74 км/ч по ровной дороге.

Силовой агрегат размещен впереди справа. Слева от него сидят водитель и командир транспортера. На его платформу может быть установлен отсек для размещения десантников. И тогда ACSV G5 превращается в БМП. Возможны варианты оснащения машины модулем миномета, дистанционно управляемой башней с автоматической пушкой. Предусмотрены и санитарная версия, и командно-штабная, или ЗРК — как в случае с восьмью машинами, попавшими к укронацистам.

ACSV G5 в качестве носителя ЗРК NOMADS, безусловно, хорош своей высокой проходимостью. Но вот сам комплекс, мягко говоря, не идеален. Прежде всего — РЛС. Антенна размещена на выдвигающейся вертикально вверх штанге. Это означает, что ЗРК может работать исключительно в неподвижном состоянии. Но это не особо важно, если «зенитка» прикрывает не колонну на марше, а стационарный объект.

Гораздо существеннее тот факт, что пусковые ракет неподвижно размещены на корпусе в наклонном положении вперед по ходу движения. Это означает, что ЗРК имеет возможность действовать исключительно в секторе «перед собой». Все, что будет лететь вне его границ остается вне досягаемости ракет комплекса.

Чтобы противостоять таким угрозам, придется свернуть антенну, переставить машину в нужном направлении, опять выдвинуть штангу радара. Понятно, что на такую операцию потребуется не более 10 минут. Но как раз эти-то минуты могут решить исход воздушного удара.

Как бы то ни было, но за полгода хохлы накопили немалый опыт реальный эксплуатации NOMADS. И наверняка он является достоянием как разработчика зенитно-ракетной части Kongsberg Defense and Aerospace, так и авторов шасси из FFG. Печально, но эти компании-поставщики военного оборудования для НАТО имеют возможность технически совершенствовать свою технику фактически за наш счет...