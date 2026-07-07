Скандинавские страны не входят в число особо идейных спонсоров киевского режима, поэтому свои оружейные поставки бандеровцам давно секретят. Однако спустя какое-то время все же отчитываются перед общественностью. Вот и Норвегия раскрыла данные о своей военной помощи «стране 404» в минувшем году.

Оказывается, в 2025-м укронацисты получили от любителей трески 18 трехосных БТР SISU ХА-185. Сенсацией этот факт назвать, конечно, сложно. Но зато теперь «кому следует» будет проще «свести дебет с кредитом» ‑ сопоставить количество уничтоженных за год хохлятских бронетранспортеров с количеством поставленных. Что же касается самих ХА-185, то это откровенно старая боевая машина. Его разработала в начале 1980-х финская компания Oy Sisu-Auto Ab в качестве ответа советскому четырехосному БТР-80. Помимо Финляндии, SISU XA-серии появились тогда на вооружении армий Нидерландов, Норвегии и Швеции.

Как и потенциальный соперник родом из СССР, изначально SISU ХА-серии был плавающим и именовался ХА-180. Ради умения форсировать реки-озера, конструкторам пришлось использовать для изготовления его сварного корпуса не особо толстые (не более 10 мм) листы стальной брони. В связи с чем, БТР мог обеспечить экипажу надежную защиту лишь от стрелкового легкого оружия калибра 7,62 мм.

Доблестным скандинавским военным это не нравилось и они настояли на более серьезном бронировании БТР. И в середине 1990-х броню усилили. При этом машина потяжелела с примерно 13 до 16 тонн, лишившись способности самостоятельно преодолевать водные преграды. Зато в лобовой проекции SISU, оснащенный дополнительной навесной броней, стал способен выдерживать попадания из советского 14,5-мм крупнокалиберного пулемета КПВ. Получившуюся модификацию нарекли SISU ХА-185.

В движение БТР приводится 6-цилиндровым дизелем Valmet 612 DWI мощностью 246 л.с., агрегатированным с 6-ступенчатый «автоматом» Allison MD 3560P. Переднюю часть корпуса занимает кабина, оснащенная бронеостеклением. В ней располагаются механик-водитель и командир. Моторно-трансмиссионное отделение располагается за их спинами.

Кормовой отсек отведен под размещение десанта — до 10 человек. В стандартной комплектации на крыше бронетранспортера обычно устанавливают либо крупнокалиберный 12,7-мм, либо «обычный» 7,62-мм пулемет. С ним, как правило, управляется один из десантников, высунувшись в люк. Для посадки‑высадки пехотинцев используются распашные двери в кормовой панели.

Короче говоря, весьма а средненький аппарат. Да и в целом 18 единиц стареньких SISU ХА-185 — ерунда в масштабах украинского конфликта. Но это не единственная поставка БТР подобного типа хохлу. Помимо старья такого рода, ВСУ в прошлом году получили, например, только с латвийского завода другой финской компании ‑ Patria ‑ несколько десятков одноименных БТР с колесной формулой 6x6.

Это помимо бронемашин прочих типов и марок от других стран НАТО. В итоге ‑ «курочка по зернышку» ‑ хохол поддерживает на более-менее приемлемом для себя уровне численность парка бронетехники.

Тем более, что из-за практически тотального контроля неба над линией боевого соприкосновения беспилотниками, обе стороны конфликта стараются держать свою «броню» подальше в тылу. Соответственно, ее потери радикально снизились — даже по отношению к уровню двухлетней давности.

Если так все дальше и пойдет, у норвежско-хохлятских ХА-185 есть все шансы мирно состариться где-нибудь на стоянке хранения. Разве что вояки киевской хунты устроят очередной «контрнаступ» и бросят в его мясорубку все, что у них имеется бронированного.