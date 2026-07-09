Испытания не по плану: на Украине уничтожена новейшая американская ракетная установка

На днях в Харьковской области Украины российский ударный FPV-дрон подорвал ЗРК MAAWLR. Это первое достоверное подтверждение не только поражения этого комплекса, но и, параллельно, документирование его нахождения в руках ВСУ.

Дело в том, что разработчик MAAWLR — американская частная компания Sierra Nevada Corporation (SNC) объявила о передаче комплекса для «войсковых испытаний». Но не уточнила кому и куда. А через короткое время и вовсе удалила эту информацию со своего сайта. Все, в общем-то, и так поняли тогда, что кроме как в «страну 404» отправить новинку особо и некуда.

Название MAAWLR — аббревиатура от Mobile Anti-Air Weapons Launcher Reconfigurable («мобильный перенастраиваемый зенитно-ракетный комплекс»). Любопытно, что публике официально показали стационарную версию этого оружия только в 2025 году на выставке Air, Space & Cyber Conference в США. Под названием BRAWLR ‑ Battery Revolving Adaptive Weapons Launcher (батарейная вращающиеся адаптивная пусковая установка).

Об американском MAAWLR известно, что это ЗРК ближнего радиуса действия. Его основная «фишка» ‑ способность использовать ракеты разных типов. Именно почему он называется «перенастраиваемый». В качестве боеприпасов здесь можно использовать авиационные ракеты воздух-воздух, в том числе и устаревших типов, которых на складах стран НАТО и бывшего СССР скопилось внушительное количество.

Вторая особенность — минимальные габариты. Комплекс можно монтировать практически на любом транспортном средстве. На украинские испытания его отправили, как мы теперь знаем, на шасси тяжелого пикапа Ford F-серии. По стоп-кадру с камеры ударного дрона сложно точно определить конкретную модель. Но скорее всего это F-250 c однорядной кабиной. Хотя, не исключено, что и F-350 или F-450.

В любом случае, раз речь идет о венном применении, под капотом тут очевидно размещен 6,7-литровый дизель V8 семейства Power Stroke мощностью 405 л.с. а в трансмиссии 4х4 используется 10-ступенчатый «автомат» TorqShift-G. Такой пикап рассчитан на перевозку в кузове до двух тонн груза. Так что компактный ЗРК для него — вполне по силам.

Возвращаясь к MAAWLR следует сказать, что разработчики декларируют его способность запускать целый спектр ракет. Среди них: AIM-9 (имеет инфракрасную (ИК) головку самонаведения (ГСН)), AIM-120 (автономная инерциальная навигация с активным радиолокационным самонаведением на винальном участке траектории), AIM-132 (ИК-самонаведение), Iris-T(ИК-самонаведение), APKWS (наведение по лазерному лучу), а также «советские» Р-27, имеющие модификации с головками активного, пассивного радиолокационного наведения и ИК-самонаведения.

Исходя из ТТХ ракет, можно говорить, что комплекс рассчитан на поражение воздушных целей на дальностях 6-15 км. Подробности относительно конструкции и характеристик MAAWLR в открытом доступе отсутствуют. Судя по фирменным картинкам, а также по видео с российского ударного дрона, можно предположить, что ЗРК имеет собственную оптоэлектронную систему наведения ракет.

Похоже, что комплекс может получать целеуказания от других зенитных средств, а также использовать их радиосигналы для наведения ракет с пассивной радиолокационной ГСН. А для работы с боеприпасами APKWS он должен обладать собственным источником лазерного излучения. Ну и, разумеется, рассчитывать примерную точку встречи цели с запущенной по ней ракеты с инфракрасной ГСН.

Вряд ли на Украине на текущий момент имеется существенное количество MAAWLR. В этом случае с 2023 года (когда их туда предположительно завезли из Америки впервые) на профильных ресурсах уже не раз бы «всплыли» фото-и видео свидетельства этому. Так что не исключено, что российский дрон подбил единственный имевшийся в распоряжении хохла MAAWLR.