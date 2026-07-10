«Химера» на минималках: НАТО добавляет «мозгов» старым РСЗО «Град»

Во время военных парадов комментаторы, как правило, с гордостью называют ракетные установки залпового огня «Град» БМ-21 «наследниками легендарных «Катюш» времен Великой Отечественной. Не понимая при этом, что «наследник» в современной войне, мягко говоря, неэффективен. Тем не менее, испанцы придумали как поправить этот недостаток «старичка».

Наше внимание вновь было привлечено к «пенсионеру» БМ-21 появившимся недавно в профильных каналах видео, на котором запечатлен процесс уничтожения бандеровской РСЗО «Град» в окрестностях Северска. Машина стоит в окопе, укрыта деревянными бревнами, закамуфлирована сетями — то есть максимально защищена.

Тем не менее, российские ударные дроны методично, один за другим разносят сначала защиту, чтобы в конце концов добраться до пусковой установки и сжечь ее полностью. Наши дроноводы большие профессионалы и молодцы, разумеется — любую, даже самую захудалую технику врага следует безжалостно уничтожать. Однако почти любой, кто более-менее следит за боевыми действиями на Украине скажет, что «Град» в сложившихся там условиях — оружие, по большей части, бутафорское.

Судите сами. БМ-21, принятая на вооружение армией СССР в 1963 году, стала «механическим» продолжением концепции РСЗО «Катюша» времен Великой Отечественной войны. Количество 122-мм ракет в залпе увеличилось до 40 штук, максимальную дальность стрельбы в конце концов довели до 40 км. С точки зрения времен ВОВ — круче не бывает.

Ведь с момента ее начала и, считай, до начала 2000-х военная мысль предполагала масштабные наступательные действия на суше в виде танковых «клиньев» в сопровождении колонн мотопехоты. А если оборона — то сплошные линии траншей, опорные пункты, рассчитанные на взводы и роты. То есть принципиально все — как во времена дедов, клавших головы на полях ВОВ. В такой парадигме РСЗО «Град» ‑ жуткая вещь для противника. Одним залпом накрывает площадь в пару футбольных полей. Умри все живое!

Но случился украинский конфликт и выяснилось, что опорный пункт могут вполне эффективно удерживать 3-5 пехотинцев — при условии, что их как следует поддерживают операторы ударных и разведывательных беспилотников. Соответственно, и захватить «опорник» вполне по силам паре опытных штурмовиков — опять же, при условии подавления активности вражеских беспилотников и господстве в воздухе своих.

На таком фоне залпы 40-ствольных РСЗО по паре-тройке наступающих или обороняющихся солдат противника — как из пушки по воробьям. Верней даже — как из дробовика по комарам. Так как с точностью попадания 122-мм ракет по конкретной цели у «Града» плохо по определению. У ракетчиков есть такое понятие — «круговое вероятное отклонение». Оно обозначает диаметр круга, в который гарантированно прилетит половина из запущенных тобой снарядов. Так вот, у неуправляемой ракеты РСЗО «Град» на максимальных дистанциях стрельбы КВО составляет 150-300 метров. А на малых и средних — не менее 50 метров.

Иными словами, когда ты собираешься, например, поразить блиндаж с засевшими там пехотинцами, можно твердо рассчитывать, что лишь 50% залпа из ракет БМ-21 упадут в радиусе 50 метро от него. Звучит как-то совсем уж несерьезно, не правда ли? При том, что место запуска (то есть расположение твоего «Града») будет немедленно обнаружено противником и туда полетит все, что у него есть: гаубичные снаряды, беспилотники-камикадзе, ответный залп из РСЗО, наконец...

Таким образом, напрашивается вывод: «Град» на данном этапе можно толком использовать в зоне СВО лишь в террористических целях, как это и делают укронацисты — для неприцельных обстрелов жилых кварталов российских населенных пунктов. Но это не совсем так, как выясняется. На днях стало известно, что испанская компания Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) отправила на Украину очередную партию своих устройств, позволяющих значительно повысить точность 122-мм боеприпасов БМ-21 «Град».

Еще на ранних стадия конфликта ВСУ получили около 11 000 модулей A22 от EM&E. Это такая «насадка» на головную часть стандартной ракеты, позволяющая ей маневрировать в направлении цели. В модуль встроена комбинированная инерциально-спутниковая система наведения. Она позволяет уменьшить КВО стандартной «градовской» ракеты до 15 метров. Примерно по такой же технологии работает система наведения ракет GMLRS американских РСЗО HIMARS («химера» ‑ на жаргоне).

То есть «Град» фактически «подтянули» до технического уровня HIMARS. Могущество стандартной осколочно-фугасной боевой части его 122-мм ракеты (6,4 кг взрывчатого вещества) не сравнится с БЧ 227-мм снаряда «химеры» (23 кг взрывчатки). Да и по дальности «Град» HIMARS — не товарищ. Поскольку «американец» стреляет на максимальные 80 км. Но, тем не менее, испанская модернизация позволила бандеровцам в свое время получить «Хаймарс на минималках».

Однако, как показала практика, российские средства РЭБ довольно быстро научились глушить сигнал американских GPS-спутников. И точность что HIMARS, что ракет «Град» с модулями наведения A22 упала до уровня неуправляемых ракет. Однако теперь испанцы прислали хохлу новое поколение своих модулей наведения для 122-ракет БМ-21 — с индексом A2L.

Они оснащены головкой наведения по лазерному лучу. Применение этой так называемой полуактивной ГСН, по заявлению производителя, позволяет уменьшить КВО всего до 3 метров. То есть, единственной ракетой, запущенной «Градом», вполне можно уничтожить блиндаж. Главное для этого — каким-то образом организовать подсветку цели лазерным лучом.

Наиболее рабочий вариант — оснастить лазером беспилотник и «подвесить» его в небе в районе цели. Примерно так, как это реализовано в российском разведывательно-ударном комплексе, состоящем из беспилотника «Орлан-30» и гаубицы, стреляющей снарядом типа «Краснополь».

Беспилотник «подсвечивает» цель, а снаряд, оснащенный приемником лазерного излучения, маневрирует в полете и наводится на нее. В этой схеме все хорошо. Кроме единственного момента: вражеские дроны-перехватчики так и норовят сбить твоего разведчика.

Так что и с испанским «лазерным» самонаведением хохлятским «Градам» вряд ли «светит» стать чудо оружием. Однако крови нашим бойцам они могут попортить изрядно. Собственно, именно по этой причине мы радуемся каждой уничтоженной украинской машине БМ-21.