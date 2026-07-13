Опубликованное на днях фото начальника «концлагеря» под названием Украина привлекло внимание оружейных экспертов не физиономией киевского наркомана. Специалистов привлекли пусковые ракетные установки, на фоне которых позировал человек, некогда считавшийся неплохим шоуменом.

По характерным деталям боевых машин стало понятно, что хохлятские пиарщики то ли нечаянно, то ли намеренно показали нам береговой ракетный комплекс (БРК) с противокорабельными ракетами NSM (Naval Strike Missile) разработки норвежской компании Kongsberg Defence&Aerospace на шасси польского грузовика Jelcz P662D.35 6x6.

«Фишка» тут в том, что четырехракетные БРК на шасси «Джелч» стоят на вооружении исключительно польских вооруженных сил. Сами норвежцы оснащают противокорабельными NSM только свои суда и авиацию. Береговой вариант на данный момент понадобился, повторим, одной лишь Польше.

Что означает одно: поляки без особого шума и пыли отправили укронацистам как минимум три самоходные пусковые установки (одна из которых «засветилась» на фото), обзорную РЛС и машинубоевого управления. Все это хозяйство размещено на упомянутых выше полноприводных шасси Jelcz 662D.

Некогда выпускавший автобусы, грузовики и пожарную технику завод Jelcz, расположенный в Нижней Силезии, принадлежит сейчас двум польским оборонным конгломератам ‑ Huta stalowa wola и Polska grupa zbrojenowa. Для размещения пусковых установок и прочего хозяйства норвежского БРК NSM производителем было выбрано трехосное шасси модели Jelcz P662D.35.

Его габариты ‑ 9,450х2,600х2,740 метра. Собственная снаряженная масса — 15 тонн. Грузоподъемность — 10 тонн. На нем может перевозиться стандартный 20-футовый контейнер. Под бескапотной кабиной размещен 6-цилиндровый рядный дизель Iveco Cursor 8 рабочим объемом 7,8 л мощностью 352 л.с.

Шасси полноприводное, с блокировками дифференциалов в передней оси и межосевого дифференциала. КП — механическая, 16-ступенчатая (с делителем) ZF 16S 151. С этими силовыми агрегатами ТС может разгоняться до 85 км/ч. Кабина рассчитана на четверых человек боевого расчета, включая водителя.

Пусковая установка противокорабельных ракет NSM состоит из четырех направляющих, на которых размещены транспортно-пусковые контейнеры с реактивными снарядами. В длину ракета имеет чуть менее четырех метров. Масса ‑ 410 кг, из которых 125 кг приходится на боевую часть. Корпус NSM выполнен преимущественно из пластика и имеет обводы, снижающие радиолокационную заметность.

На стадии пуска применяется стартовый твердотопливный реактивный двигатель. Далее ПКР летит, используя турбореактивных двигатель. Заявленная дальность превышает 185 км. В качестве целей производитель называет как суда, так и наземные объекты. В район цели NSM движется либо по сигналам спутниковой навигации, либо с помощью инерциальной системы, либо путем отслеживания рельефа поверхности по заданной программе.

Вблизи цели (для ее непосредственного поиска) включается инфракрасная головка самонаведения. Но вряд ли хохол дождется, чтобы российский Черноморский флот подставится в открытом море под огонь польско-норвежской NSM.

ВСУ, скорее всего, постарается попасть такой ракетой по какому-нибудь объекту в Крыму. Что делает ракетных «Желчей» особенно лакомой целью как для нашей «баллистики», так и для дистанционно управляемых «Гераней».