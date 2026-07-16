No pasarán: на Украине уничтожили редкий британский ЗРК на испанской «тележке»

Все больше наименований современного западного вооружения в последнее время «всплывает» в сводках уничтоженного российскими войсками на Украине. Одна из последних жертв нашего оружия — зенитно-ракетный комплекс ЗРК Rapid Ranger на шасси легкого военного бронеавтомобиля URO VAMTAC.

С бронемашиной URO VAMTAC производства испанской компании UROVESA в руках бандеровцев российские войска знакомы с 2022 года. Именно тогда Испания прислала хохлу небольшую партию таких броневичков — около пары десятков. Скорее всего, большая часть из них уже давно превратилась в горелый металлолом.

Однако точно отследить судьбу этой техники на поле боя сложно. Поскольку внешне VAMTAC (Vehículo de Alta Movilidad Táctico — «высокомобильная тактическая машина») здорово напоминает американский HMMWV. А сколько с начала украинского конфликта было сожжено «хаммеров» ‑ наверно даже сам хохол не знает.

Зато известно, что на 2026 год у UROVESA запланировано поставить в адрес киевского режима сотню бронированных VAMTAC. Видимо — как раз под оснащение ЗРК ближнего радиуса действия Rapid Ranger производства британской компании Thales. Косвенным подтверждением тому служит поражение российским ударным беспилотником такой боевой машины на харьковском направлении.

Историю VAMTAC принято отсчитывать с 1998 года, когда URO Vehículos Especiales S.A. (UROVESA) представила рынку первое поколение бронемашины. Актуальная версия «вамтаков» появилась в 2013 году Кузов броневика сварен из стальных бронелистов и имеет габариты 4,845х2,175х1,9 метра. Производитель заявляет о его способности защитить четырех членов экипажа от бронебойной пули калибра 7,62 мм и срабатывания 8-килограммового взрывного устройства.

Авто имеет капотную кампановку. В качестве двигателя использует 6-цилиндровый дизель от Steyr мощностью 188 л.с. Привод — постоянный полный. В трансмиссии используется либо МКП-6, либо АКП-5 — в зависимости от комплектации. «Максималка» заявлена на уровне 130 км/ч по шоссе. Шасси URO VAMTAC предназначено для оснащения всеми «посильным» типами вооружения.

В их список входят пулеметы (как 7,62-мм, так и крупнокалиберные 12,7-мм), безоткатные орудия, 81-мм миномет, а также малогабаритные ракетные комплексы — противотанковые и зенитные. Как, например, ЗРК Rapid Ranger.

Это зенитная установка малого радиуса действия, способная поражать довольно скоростные воздушные цели при дальности обнаружения до 15 км. Пусковая установка монтируется на крыше VAMTAC. На ней устанавливаются четыре ракеты типа LMM Martlet или Starstreak калибра 76 мм, а также опто-электронная система наведения.

Каждая ракета весит порядка 13 кг и способна уничтожать цели на дальности до 7 км и на высоте до 4-5 км — в зависимости от условий пуска, типа и траектории цели. Ракета способна развивать сверхзвуковую скорость — до 1,5 Мах. Основные цели для нее — низколетящая авиация, беспилотники и крылатые ракеты.

Наведение происходит с помощью оптоэлектронной станции, позволяющей «подсвечивать» цель лазерным лучом. Боевая часть ракеты представлена тремя вольфрамовыми «дротиками» массой около 900 грамм каждый, снабженных небольшим зарядами взрывчатки. На финальном этапе перехвата они отделяются от самой ракеты и расходятся от ее курса в стороны, увеличивая вероятность попадания в цель.

Как видим, ЗРК Rapid Ranger на мобильном шасси легкого бронированного автомобиля является облегченным и удешевленным аналогом российской ЗРК «Тунгуска». Только у англичан управление ракетой реализовано через наведение по лазерному лучу, а у нашего ЗРК — радиокомандная система наведения.

Как бы то ни было, а уничтожение британской «зенитки» (причем, скорее всего, вместе с экипажем) ‑ дело очень хорошее. Чем меньше у хохла таких ЗРК — тем больше российских дальнобойных беспилотников и крылатых ракет успешно поразят свои цели в тылах «страны 404»!