Datsun идет на самоубийство, разрабатывая гибриды

Как сообщает издание The Times of India, за три года работы в Индии Datsun не оправдал ожиданий. К концу 2017 года планировалось продать там 200 000 автомобилей, но на сегодняшний момент реализовано лишь 80 000 единиц.

Глава бренда Винсент Коби заявил, что приоритеты его компании — модернизация, стиль и поддержание японского качества. Это по мнению топ-менеджера поможет занять свою нишу на индийском рынке. Сейчас более 50% автомобилей, проданных Nissan Motor India, приходится именно на Datsun и, несмотря на неудачный старт, Коби надеется к концу десятилетия достичь уровня ежегодных продаж в 125 000 автомобилей.

По мнению экспертов, хорошо знакомых с ситуацией внутри компании, помимо запуска в Индии внедорожника Go Cross, Datsun собирается обратить самое серьезное внимание на дизайн существующих моделей, более активно внедрять современные технологии — прежде всего, коммуникационные и мультимедийные. Также в течение ближайших трех-четырех лет упор будет сделан на разработку и оснащение автомобилей автоматическими коробками передач и гибридными силовыми установками.

Учитывая, что бренд позиционирует себя как бюджетный, нам кажется, что такой путь может завести компанию в тупик, поскольку все упомянутые меры далеко не дешевы. Напротив, внедрение любого из этих решений способно значительно повысить стоимость машины и вместо увеличения популярности погубить ее на корню.