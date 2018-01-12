Новый Toyota Land Cruiser Prado: особенности обновленной модели

Особенности новой версии

Инженеры отлично поработали над кузовом обновленной версии Land Cruiser Prado. Линии стали более четкими и обтекаемыми, как и решетка радиатора. А вот бампер стал немного выше, а это добавило проходимости новинке. Теперь ей не страшны высокие сугробы и разбитые грунтовки. В целом автомобиль получился более современным, более увесистым и солидным. В интерьере теперь используются более качественные материалы отделки. Привлекает особое внимание восьмидюймовый экран интерактивной системы. Да и все клавиши теперь перегруппированы.

В технической части изменений совсем немного. Бензиновые моторы не изменились, а вот дизель стал экономичнее и меньше в объеме и мощности. Среди сильных сторон новинки можно выделить несколько основных:

более быстрый разгон до сотни;

три дополнительных режима вождения;

обновленную и более удобную оптику.

Среди недостатков выделяют увеличившиеся габариты на все той же колесной базе, оставшиеся прежними объемы багажника и салонного пространства.

Сравнение с другими моделями

Безусловно, новая версия Land Cruiser Prado придется по вкусу тем, кто любит активную езду. Специальные режимы Спорт и Спорт Плюс сделали авто еще более стремительным, еще более точным в управлении и приемистым. С другой стороны, любители дизелей будут разочарованы неспешностью данной комплектации. Более интересным будет сравнение с хитом продаж LC 200. Если Прадо дает будущему владельцу выбор между экономичным и мощным двигателем, то LC 200 — это исключительно V8, который обладает по-настоящему впечатляющими показателями работоспособности, хоть и встает владельцу в копеечку.

Ограничения у «двухсотки» есть и по выбору коробок: шестиступенчатый автомат отлично работает в паре с дизелем, но не всегда хорошо себя показывает в сочетании с бензиновым агрегатом.

Системы безопасности и управляемости у всех трех моделей впечатляющие. Если LC 200 и первый Прадо удивляли системой Multi-Terrain, и внедорожным круизом, то новинка может предложить еще и автоматическую блокировку заднего дифференциала.

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