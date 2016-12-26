Maserati выпустит спорткупе Alfieri в электрической версии

Будущее спортивное купе Maserati Alfieri будет выпускаться не только с бензиновым мотором, но и в комплектации электромобиля, сообщают итальянские СМИ. Премьера и начало продаж нового купе Maserati Alfieri, согласно официальным данным, запланированы на 2019 год, при том, что концепт Alfieri компания показала публике еще в 2014 году.

Считается, что в модельном ряду бренда новое купе займет место Maserati GranTurismo. Концепт меньше существующей модели. Кроме этого, до последнего времени было известно лишь то, что под капотом Alfieri будет стоять бензиновый V6. Теперь же представители Maserati якобы подтвердили, что компания работает еще и на полностью электрическим купе Maserati Alfieri.