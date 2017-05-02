Конфликты на дорогах станут главной проблемой до конца майских праздников

Напомним, в своих прогнозах эксперт порталов «АвтоВзгляд» и WomanHit мастер китайской астрологии и фэн шуй Жанна Вэй. использует пятибалльную шкалу оценок. «Пять» за аварийность означает, что ситуация с дорожно-транспортными происшествиями спокойная, «двойка» указывает на повышенную опасность для водителей за рулем.

2 мая, вторник — отличается общей рассеянностью и повышенной утомляемостью водителей. Внимание водителей — «1»; аварийность — «3»; начало путешествий — «2»; обращение в официальные инстанции — «2»; покупка — «2»; продажа — «2».

3 мая, среда — сегодня для водителей характерны агрессивная манера вождения, вспыльчивость и раздражение. Внимание водителей — «4»; аварийность — «2»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «4»; покупка — «4»; продажа — «2».

4 мая, четверг — не стоит намечать больших перемещений на этот день. Если вы затеяли продажу авто, или шин, или гаража, лучше подождать, возможны многочисленные проволочки и сбои в важных делах. Внимание водителей — «3»; аварийность — «2»; начало путешествий — «2»; обращение в официальные инстанции — «2»; покупка — «3»; продажа — «1».

5 мая, пятница — сегодня хорошо заниматься вопросами, которые давно требуют своего завершения. Внимание водителей — «3»; аварийность — «3»; начало путешествий — «2»; обращение в официальные инстанции — «3»; покупка — «2»; продажа — «5».

6 мая, суббота — сегодня старайтесь соблюдать скоростной режим, будьте внимательны к старикам и детям на дорогах. Внимание водителей — «4»; аварийность — «2»; начало путешествий — «3»; обращение в официальные инстанции — «4»; покупка — «2»; продажа — «4».

7 мая, воскресенье — самый спокойный по энергетике день недели. Внимание водителей — «4»; аварийность — «4»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «4»; покупка — «4»; продажа — «5».