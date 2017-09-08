Нестандартный подход к организации деятельности сотрудников

Но существуют и другие организации, охотно принимающие в свои ряды именно таких людей, обладающих большим потенциалом, желанием впитывать новую информацию и быстро двигаться по карьерной лестнице, удивляя себя и окружающих отличными результатами. Одной из таковых является компания «Макси Маркетинг», в стенах которой можно пройти качественную стажировку, а уже затем показать свои способности, не боясь допустить ошибки, свойственные для новичков.

Организация является представительством крупного международного холдинга и демонстрирует нестандартный подход к формированию деятельности своих сотрудников буквально во всем. Об этом свидетельствуют и отзывы о Макси Маркетинг, большинство из которых даже удивляют описанием моментов, призванных улучшить корпоративный дух и увеличить производительность труда персонала. Так, в офисе постоянно звучит музыка, настраивающая на отличный рабочий лад, здесь приветствуется креативный подход к решению стоящих задач, нет ограничений в отношении дресс-кода, а руководство находится со штатом на одной волне. Здесь смотрят не на то, какого цвета волосы у человека и насколько нестандартный у него образ, а на результаты труда. Есть план, его необходимо выполнить, а остальное уже второстепенно.

В организации деятельности офиса, где предлагаются маркетинговые услуги, реализуются международные проекты, нет мелочей. Рабочие места сотрудников максимально эргономичные, кухня располагает всем необходимым для обедов, а сама система взаимодействия между персоналом выстроена таким образом, чтобы всюду присутствовала взаимоподдержка. Последний момент особенно помогает новичкам, позволяя им быстрее втянуться в коллектив, в режим, понять особенности работы и избежать ошибок. Кроме того, большое внимание в компании уделяется регулярному развитию сотрудников, их обучению и сплочению. Изюминкой организации является предоставление ею бонусов, реализация корпоративной программы.

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