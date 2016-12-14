В продаже появилась особая версия Land Rover Discovery

Особая модификация Discovery пятого поколения создана на базе версии SE с трехлитровым турбодизелем мощностью 249 л.с. Машина ценой в 4 857 700 рублей оснащается пневматической подвеской, раздаточной коробкой передач с двумя скоростями, полностью светодиодной оптикой и противотуманными фарами, а также электроприводом задней двери. Внутреннее убранство включает в себя кожаные сиденья с электроприводом и обогревом, мультимедийный комплекс с встроенной навигацией, обогрев руля и лобового стекла. Кроме того, на машинах особой серии установлен предпусковой отопитель двигателя и салона, что будет совсем не лишним в условиях наших низких температур.

Напомним, в России на новый Land Rover Discovery уже начался прием заказов — на выбор предлагаются четыре комплектации: S, SE, HSE и HSE Luxury. Первые «живые» машины появятся в салонах дилеров лишь весной. Базовая комплектация с дизельным двигателем оценивается в 4 033 000 рублей. Прайс на бензиновые машины стартует с 4 181 000 рублей.