Hyundai везет в Россию четыре новинки

Разумеется, самым важным событием для Hyundai в России станет появление второго поколения сверхпопулярного Solaris. Внешность новинки пока засекречена, однако некоторые источники сичитают, что у нее будет много общего с с представленным ранее концептом Verna. Технических подробностей также пока немного. Известно лишь, что машина, вероятно, получит увеличенную колесную базу. Предположительно Solaris представят уже в первом квартале 2017 года.

Сразу же после премьеры южнокорейского бестселлера в Россию привезут и хетчбэк i30 третьего поколения, производство которого уже идет полным ходом на заводе компании в Европе. Линейка премиального суббренда Genesis пополнится моделью G80. Российская премьера бизнес-седана состоится уже во втором полугодии. Тогда же следует ждать и Sonata нового поколения.