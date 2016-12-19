5 новых кроссоверов, которые придут в Россию в 2017 году

Фото: wordpress.com и фирмы-производители
В следующем году на российском рынке ожидается появление целой россыпи новинок, в том числе и популярном и в мире, и у нас сегменте SUV. Самые интересные из них — в обзоре портала «АвтоВзгляд».

Вячеслав Василенко

TOYOTA HIGHLANDER

Как нам стало известно из собственных источников в российском представительстве японской марки, в продаже обновленный «Хайлендер», чья премьера состоялась в марте на Нью-Йоркском автосалоне, может появиться уже в январе-феврале. Помимо незначительных косметических улучшений, большой кроссовер получил новый 3,5-литровый V6 с непосредственным впрыском и мощностью 299 «лошадей». Компанию ему составит новейший восьмидиапазонный «автомат».

Впрочем, на радость поклонников марки, автомобиль не лишится 188-сильного мотора, работающего с шестиступенчатой АКП. Стоит отметить, что Highlander стал значительно богаче в базовом исполнении: тут вам и комплекс электронных ассистентов Toyota Safety Sense с функцией распознавания пешеходов, и цветной 4,2-дюймовый дисплей мультимедиа, и навигация, не говоря уже о всяких там Start-Stop и бесключевом доступе в салон.

CHEVROLET TRAVERSE

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе GM, к концу будущего года продуктовая линейка Chevrolet пополнится новым семиместным кроссовером. Речь идет о модели Traverse, которая доселе нам была не известна, а вот на североамериканском рынке она продается с 2009 года. Местные покупатели имеют возможность заказать машину с безалаьтернативным 3,6-литровым V-образным шестицилиндровым движком мощностью 285 «лошадей», сопряженным с шестискоростным «автоматом». Привод — на выбор — передний, либо полный.

Вот только не факт, что этот же мотор перекочует на второе поколение авто, премьера которого запланирована на январь в рамках Детройтскго мотор-шоу. Впрочем, не очень-то и хотелось — будем признательны, если для России двигатель дефорсируют до антиналоговых 249 л.с. Как бы то ни было, все подробности о новинке «джиэмовцы» пока тщательно скрывают. Единственное, что удалось узнать — трехрядный SUV получит самый просторный салон в своем сегменте.

HONDA CR-V

По заверениям представителей российского офиса «Хонды», наша страна станет второй страной после США, где начнутся продажи нового — пятого по счету — поколения кроссовера CR-V. Точные сроки появления авто у дилеров пока не называются, но совершенно точно, что в шоу-румы он поступит во второй половине года. Машина не сильно изменилась внешне, однако стала явно агрессивнее — не в последнюю очередь благодаря скошенной подоконной линии и стильным светодиодным фарам и задним фонарям.

Интерьер похвастает свежей отделкой и переработанной панелью приборов, которая стала полностью цифровой. Наверняка порадует покупателей обновленная мультмимедиа с 7-дюймовым тачскрином, поддерживающим приложения «Яндекс.Навигатор» и Apple CarPlay-Android Auto. Что до агрегатов, то новый 1,5-литровый 190-сильный турбомотор россияне не увидят — у нас по-прежнему будут продаваться рядные атмосферные «четверки» объемом 2,0 и 2,4 л. Коробка передач — безальтернативный вариатор.

SKODA KODIAQ

О первом в истории чешского бренда семиместном кроссовере уже столько писано-переписано, что вновь рассказывать о том, чем будет завлекать покупателей этот автомобиль не имеет смысла. Пожалуй, затронем лишь самое главное — цену и сроки начала продаж. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» источники в представительстве марки, трехрядный «проходимец» поступит к дилерам в первой половине следующего года, и в самом простом варианте исполнения окажется не дешевле 1 700 000 рублей.

По сравнению с одноклассниками, вроде тех же Toyota Highlander и Chevrolet Traverse, он окажется значительно дешевле, но вряд ли экономическая ситуация в стране позволит ему стать бестселлером. Напомним, что моторная линейка Kodiaq для нашего рынка включает в себя четырехцилиндровые бензиновые турбодвижки, самым мощным из которых является 180-сильный агрегат, а также пару дизелей мощностью 150 и 190 л.с. Коробки — шести- и семидиапазонный «робот», либо шестискоростная «механика».

PEUGEOT 3008

Думали, что французы сматывают удочки? Как бы не так! Уже в первом квартале — сообщили «АвтоВзгляду» представители компании — российские дилеры начнут принимать заказы на новое поколение 3008-го, который отныне действительно стал походить на кроссовер, нежели на минивэн. К тому же, довольно симпатичный внешне — за счет рубленных граней и модной оптики.

Кроме модульной платформы ЕМР2 и новейших турбированных движков объемом 1,2 и 1,6 л, автомобиль получил завидный для класса функционал. Судите сами — здесь прописался полностью цифровой щиток приборов с возможностью индивидуальных настроек, появились функция точечного массажа и даже салонный ароматизатор. За покорение условного бездорожья отвечают электронная имитация блокировки дифференциала и прочие «внедорожные» ассистенты. Главное, чтобы все это богатство не сильно отразилось на цене кроссовера.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, новая модель, кроссоверы, автосалоны, купить машину
19 декабря 2016
9408