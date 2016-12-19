5 новых кроссоверов, которые придут в Россию в 2017 году

TOYOTA HIGHLANDER

Как нам стало известно из собственных источников в российском представительстве японской марки, в продаже обновленный «Хайлендер», чья премьера состоялась в марте на Нью-Йоркском автосалоне, может появиться уже в январе-феврале. Помимо незначительных косметических улучшений, большой кроссовер получил новый 3,5-литровый V6 с непосредственным впрыском и мощностью 299 «лошадей». Компанию ему составит новейший восьмидиапазонный «автомат».

Впрочем, на радость поклонников марки, автомобиль не лишится 188-сильного мотора, работающего с шестиступенчатой АКП. Стоит отметить, что Highlander стал значительно богаче в базовом исполнении: тут вам и комплекс электронных ассистентов Toyota Safety Sense с функцией распознавания пешеходов, и цветной 4,2-дюймовый дисплей мультимедиа, и навигация, не говоря уже о всяких там Start-Stop и бесключевом доступе в салон.